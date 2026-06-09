2026 24 Hours of Le Mans: Full entry list for each class

The 2026 24 Hours of Le Mans takes place from 10 June to 14 June 2026.

Last year’s 24 Hours of Le Mans saw former Formula 1 ace Robert Kubica lift the AF Corse team to victory alongside team-mates Yifei Ye and Phil Hanson.

He will be out to defend his crown in the No.81 AF Corse Ferrari, with the Scuderia chasing a fourth successive Le Mans triumph.

Ferrari will be out to defend its outright crown, going up against Toyota, Cadillac, BMW, Aston Martin, Alpine, Peugeot and Genesis.

This will be Genesis’ first Le Mans, with Hyundai’s luxury car division making its WEC debut this season.

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There will be no Porsche present on the Hypercar grid, after the German marque pulled out of the WEC at the end of last year.

Under WEC rules, a manufacturer must have at least two cars on the grid during the season to be able to compete at Le Mans, denying any one-off entry for the German brand.

There will be three classes on track at Le Mans. Hypercar and LMGT3 will be present, as they would be at any other WEC weekend, while LMP2 makes its now yearly return to WEC at Le Mans.

In LMP2, the No.43 Inter Europol car won after a thrilling battle in the class, while LMGT3 honours went to No.92 Manthey Racing Porsche, with Richard Lietz now a six-time class winner at Le Mans.

Below are the entries for all three classes at the 2026 24 Hours of Le Mans.

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No.50 Ferrari, 2025 24 Hours of Le Mans © XPB Images

2026 24 Hours of Le Mans: Hypercar full entry list

Car No. Team Car Class Driver 1 Driver 2 Driver 3 007 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie WEC M Harry TINCKNELL (GBR) P Tom GAMBLE (GBR) G Ross GUNN (GBR) P 009 ASTON MARTIN THOR TEAM Aston Martin Valkyrie WEC M Alex RIBERAS (ESP) G Marco SØRENSEN (DEN) P Roman DE ANGELIS (CAN) G 7 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid WEC M HY Mike CONWAY (GBR) P Kamui KOBAYASHI (JPN) P Nyck DE VRIES (NED) P 8 TOYOTA RACING Toyota TR010 Hybrid WEC M HY Sébastien BUEMI (SUI) P Brendon HARTLEY (NZL) P Ryō HIRAKAWA (JPN) P 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R WEC M HY Alex LYNN (GBR) P Will STEVENS (GBR) P Norman NATO (FRA) G 15 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 WEC M HY Kevin MAGNUSSEN (DEN) P Raffaele MARCIELLO (SUI) P Dries VANTHOOR (BEL) P 17 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar WEC M HY André LOTTERER (GER) P Luis Felipe DERANI (BRA) P Mathys JAUBERT (FRA) S 19 GENESIS MAGMA RACING Genesis GMR-001-Hypercar WEC M HY Mathieu JAMINET (FRA) P Paul-Loup CHATIN (FRA) G Daniel JUNCADELLA (ESP) P 20 BMW M TEAM WRT BMW M Hybrid V8 WEC M HY Robin FRIJNS (NED) P René RAST (GER) P Sheldon VAN DER LINDE (RSA) P 35 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 WEC M HY António FÉLIX DA COSTA (POR) P Charles MILESI (FRA) P Ferdinand HABSBURG (AUT) G 36 ALPINE ENDURANCE TEAM Alpine A424 WEC M HY Frédéric MAKOWIECKI (FRA) P Jules GOUNON (FRA) P Victor MARTINS (FRA) G 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA Cadillac V-Series.R WEC M HY Sébastien BOURDAIS (FRA) P Earl BAMBER (NZL) P Jack AITKEN (GBR) P 50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P WEC M HY Antonio FUOCO (ITA) P Nicklas NIELSEN (DEN) P Miguel MOLINA (ESP) P 51 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P WEC M HY Alessandro PIER GUIDI (ITA) P James CALADO (GBR) P Antonio GIOVINAZZI (ITA) P 83 AF CORSE Ferrari 499P WEC M HY Yifei YE (CHN) G Robert KUBICA (POL) P Philip HANSON (GBR) G 93 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 WEC M HY Paul DI RESTA (GBR) P Stoffel VANDOORNE (BEL) P Nick CASSIDY (NZL) P 94 PEUGEOT TOTALENERGIES Peugeot 9X8 WEC M HY Loïc DUVAL (FRA) P Malthe JAKOBSEN (DEN) G Théo POURCHAIRE (FRA) P 101 CADILLAC WTR Cadillac V-Series.R M HY Ricky TAYLOR (USA) P Jordan TAYLOR (USA) P Filipe ALBUQUERQUE (POR) P

LMP2 cars © XPB Images

2026 24 Hours of Le Mans: LMP2 full entry list

Car No. Team Car Class Driver 1 Driver 2 Driver 3 3 DKR ENGINEERING Oreca 07 - Gibson LMP2 John FARANO (CAN) B Sebastian ALVAREZ (MEX) S Renger VAN DER ZANDE (NED) P 4 CROWDSTRIKE RACING BY APR Oreca 07 - Gibson LMP2 George KURTZ (USA) B Alexander QUINN (GBR) G Laurin HEINRICH (GER) G 9 PROTON COMPETITION Oreca 07 - Gibson LMP2 Jonas RIED (GER) S Lenny RIED (GER) S Harry KING (GBR) G 14 TDS RACING Oreca 07 - Gibson LMP2 Tobias LUTKE (CAN) B Mathias BECHE (SUI) G Kevin ESTRE (FRA) P 22 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson LMP2 Rasmus LINDH (SWE) S Grégoire SAUCY (SUI) G Mikkel JENSEN (DEN) P 24 NIELSEN RACING Oreca 07 - Gibson LMP2 David HEINEMEIER HANSSON (DEN) S Edward PEARSON (GBR) S Jack DOOHAN (AUS) P 25 ALGARVE PRO RACING Oreca 07 - Gibson LMP2 Michael JENSEN (DEN) B Enzo TRULLI (ITA) S Jake HUGHES (GBR) G 26 VECTOR SPORT Oreca 07 - Gibson LMP2 Ryan CULLEN (IRL) S Vladislav LOMKO (GRN) G Pietro FITTIPALDI (BRA) P 28 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson LMP2 Paul LAFARGUE (FRA) S Valerio RINICELLA (ITA) S Job VAN UITERT (NED) G 29 FORESTIER RACING BY PANIS Oreca 07 - Gibson LMP2 Louis ROUSSET (FRA) S Esteban MASSON (FRA) G Oliver GRAY (GBR) G 30 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson LMP2 Doriane PIN (FRA) S Julien ANDLAUER (FRA) G Richard VERSCHOOR (NED) G 37 CLX MOTORSPORT Oreca 07 - Gibson LMP2 Adrien CLOSMENIL (FRA) S Ian AGUILERA (MEX) S Theodor JENSEN (DEN) S 43 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson LMP2 Jakub SMIECHOWSKI (POL) S Tom DILLMANN (FRA) G Nicholas YELLOLY (GBR) P 44 PROTON COMPETITION Oreca 07 - Gibson LMP2 Stefan AUST (GER) B Horst Jr FELBERMAYR (AUT) B Horst Felix FELBERMAYR (AUT) S 48 RD LIMITED Oreca 07 - Gibson LMP2 Fred POORDAD (USA) B Tristan VAUTIER (FRA) G Romain DUMAS (FRA) P 99 AO BY TF Oreca 07 - Gibson LMP2 PJ HYETT (USA) B Louis DELÉTRAZ (SUI) G Dane CAMERON (USA) P 183 AF CORSE Oreca 07 - Gibson LMP2 François PERRODO (FRA) B Matthieu VAXIVIERE (FRA) G Ben BARNICOAT (GBR) P 222 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson LMP2 Daniel SCHNEIDER (BRA) B Benjamin HANLEY (GBR) G Oliver JARVIS (GBR) P 343 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson LMP2 Bijoy GARG (USA) S Reshad DE GÉRUS (FRA) G Nico MÜLLER (SUI) P

No.46 WRT BMW, 2025 24 Hours of Le Mans © XPB Images

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2026 24 Hours of Le Mans: LMGT3 full entry list