2026 24 Hours of Le Mans: Full starting grid after penalties

The full starting grid for each class at the 2026 24 Hours of Le Mans after Hyperpole on Thursday 11 June

2026 24 Hours of Le Mans
2026 24 Hours of Le Mans
© XPB Images
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The full grid for the Hypercar, LMP2 and LMGT3 classes have been set for the 2026 24 Hours of Le Mans, following Thursday's Hyperpole. 

Qualifying at Le Mans is split of two days, with Wednesday's time attack session determining the top 15 from all three classes who will progress to Hyperpole on Thursday. 

There are two Hyperpole sessions, with the top 10 in Hyperpole 1 going through to fight for pole in Hyperpole 2. 

The LMP2 and LMGT3 cars were out first on Thursday evening on the Circuit de la Sarthe.

The No.29 Panis Racing entry driven by Esteban Masson took pole in the LMP2 class, while the No.27 Heart of Racing Aston driven by Mattia Drudi topped Hyperpole 2 in LMGT3. 

In the Hypercar class, BMW was pipped to pole by just 0.005s from the No.38 Cadillac Hertz Team Jota entry driven by Jack Aitken. 

However, Cadillac's second successive Le Mans pole was stripped from it post-session. The No.15 BMW inherits pole for BMW's first in the top class.

It came as Ferrari struggled, with its best car ninth, while Toyota failed to exit Hyperpole 1. 

Dries Vanthoor, BMW WRT, 2026 24 Hours of Le Mans
Dries Vanthoor, BMW WRT, 2026 24 Hours of Le Mans
© XPB Images

2026 24 Hours of Le Mans: Full starting grid after penalties

PositionCar No.TeamCar
115BMW M Team WRTBMW M Hybrid V8
212Cadillac Hertz Team JotaCadillac V-Series.R
335Alpine Endurance TeamAlpine A424
420BMW M Team WRTBMW M Hybrid V8
5101Cadillac WTRCadillac V-Series.R
619Genesis Magma RacingGenesis GMR-001-Hypercar
7009Aston Martin THOR TeamAston Martin Valkyrie
851Ferrari AF CorseFerrari 499P
917Genesis Magma RacingGenesis GMR-001-Hypercar
1038Cadillac Hertz Team JotaCadillac V-Series.R
11007Aston Martin THOR TeamAston Martin Valkyrie
1250Ferrari AF CorseFerrari 499P
1313Alpine Endurance TeamAlpine A424
147Toyota RacingToyota TR010 Hybrid
158Toyota RacingToyota TR010 Hybrid
1693Peugeot TotalenergiesPeugeot 9X8
1783AF CorseFerrari 499P
1894Peugeot TotalenergiesPeugeot 9X8
1929Panis RacingORECA/Gibson
2028IDEC SportORECA/Gibson
2124Nielsen RacingORECA/Gibson
2243Inter EuropolORECA/Gibson
234Crowdstrike Racing by APRORECA/Gibson
2430Duqeine TeamORECA/Gibson
2514TDS RacingORECA/Gibson
2699AO by TFORECA/Gibson
27183AF CorseORECA/Gibson
28343Inter EuropolORECA/Gibson
2922United AutosportsORECA/Gibson
30222United AutosportsORECA/Gibson
3126Vector SportORECA/Gibson
3237CLX MotorsportORECA/Gibson
339Proton CompetitionORECA/Gibson
3444Proton CompetitionORECA/Gibson
3525Algarve Pro RacingORECA/Gibson
3648RD LimitedORECA/Gibson
373DKR EngineeringORECA/Gibson
3827Heart of RacingAston Martin Vantage AMR LMGT3
3921AF CorseFerrari 296 LMGT3 Evo
4087Akkodis ASPLexus RC F LMGT3
4178Akkodis ASPLexus RC F LMGT3
4232WRTBMW M4 LMGT3 Evo
4369WRTBMW M4 LMGT3 Evo
4474Kessel RacingFerrari 296 LMGT3 Evo
4523Heart of RacingAston Martin Vantage AMR LMGT3
4691Mathey DK EngineeringPorsche 911 GT3 R LMGT3
4777Proton CompetitionFord Mustang LMGT3
4888Proton CompetitionFord Mustang LMGT3
4962Iron LynxMercedes AMG LMGT3
5061Iron LynxMercedes AMG LMGT3
5154AF CorseFerrari 296 LMGT3 Evo
5292Manthey RacingPorsche 911 GT3 R LMGT3
5310Garage 59McLaren 720S LMGT3 Evo
5433TF SportCorvette Z06 LMGT3.R
5579Iron LynxMercedes AMG LMGT3
56150Richard Mille AF CorseFerrari 296 LMGT3 Evo
5757Kessel RacingFerrari 296 LMGT3 Evo
5859Racing Spirit of Le MansAston Martin Vantage AMR LMGT3
5958Garage 59McLaren 720S LMGT3 Evo
602TF SportCorvette Z06 LMGT3.R
611313 AutosportCorvette Z06 LMGT3.R
6234Race Team Turkey By TFCorvette Z06 LMGT3.R

2026 24 Hours of Le Mans: Hypercar starting grid

                                 2026 24 Hours of Le Mans: Hypercar starting grid
PositionCar No.TeamCarTime
115BMW M Team WRTBMW M Hybrid V83m22.564s
212Cadillac Hertz Team JotaCadillac V-Series.R3m23.078s
335Alpine Endurance TeamAlpine A4243m23.620s
420BMW M Team WRTBMW M Hybrid V83m23.764s
5101Cadillac WTRCadillac V-Series.R3m23.778s
619Genesis Magma RacingGenesis GMR-001-Hypercar3m23.823s
7009Aston Martin THOR TeamAston Martin Valkyrie3m24.729s
851Ferrari AF CorseFerrari 499P3m25.081s
917Genesis Magma RacingGenesis GMR-001-Hypercar3m26.116s
1038Cadillac Hertz Team JotaCadillac V-Series.R 
11007Aston Martin THOR TeamAston Martin Valkyrie3m24.004s
1250Ferrari AF CorseFerrari 499P3m24.105s
1313Alpine Endurance TeamAlpine A4243m24.122s
147Toyota RacingToyota TR010 Hybrid3m24.268s
158Toyota RacingToyota TR010 Hybrid3m24.578s
1693Peugeot TotalenergiesPeugeot 9X8Eliminated in qualifying
1783AF CorseFerrari 499PEliminated in qualifying
1894Peugeot TotalenergiesPeugeot 9X8Eliminated in qualifying 
2026 24 Hours of Le Mans
2026 24 Hours of Le Mans
© XPB Images

2026 24 Hours of Le Mans: LMP2 starting grid

                          2026 24 Hours of Le Mans: LMP2 starting grid
PositionCar No.TeamCarTime
129Panis RacingORECA/Gibson3m32.855s
1228IDEC SportORECA/Gibson3m33.242s
324Nielsen RacingORECA/Gibson3m33.510s
443Inter EuropolORECA/Gibson3m33.578s
54Crowdstrike Racing by APRORECA/Gibson3m33.672s
630Duqeine TeamORECA/Gibson3m33.702s
714TDS RacingORECA/Gibson3m33.715s
899AO by TFORECA/Gibson3m34.280s
9183AF CorseORECA/Gibson3m34.692s
10343Inter EuropolORECA/Gibson3m35.038s
1122United AutosportsORECA/Gibson3m35.510s
12222United AutosportsORECA/Gibson3m35.688s
1326Vector SportORECA/Gibson3m55.982s
1437CLX MotorsportORECA/Gibson3m37.419s
159Proton CompetitionORECA/Gibson3m44.697s
1644Proton CompetitionORECA/GibsonEliminated in qualifying
1725Algarve Pro RacingORECA/GibsonEliminated in qualifying
1848RD LimitedORECA/GibsonEliminated in qualifying
193DKR EngineeringORECA/GibsonEliminated in qualifying 
2026 24 Hours of Le Mans
2026 24 Hours of Le Mans
© XPB Images

2026 24 Hours of Le Mans: LMGT3 starting grid

                           2026 24 Hours of Le Mans: LMGT3 starting grid
PositionCar No.TeamCarTime
127Heart of RacingAston Martin Vantage AMR LMGT33m52.433s
221AF CorseFerrari 296 LMGT3 Evo3m53.412s
387Akkodis ASPLexus RC F LMGT33m53.614s
478Akkodis ASPLexus RC F LMGT33m53.869s
532WRTBMW M4 LMGT3 Evo3m54.401s
669WRTBMW M4 LMGT3 Evo3m54.655s
774Kessel RacingFerrari 296 LMGT3 Evo3m54.677s
823Heart of RacingAston Martin Vantage AMR LMGT33m54.888s
991Mathey DK EngineeringPorsche 911 GT3 R LMGT33m55.610s
1077Proton CompetitionFord Mustang LMGT33m55.666s
1188Proton CompetitionFord Mustang LMGT33m54.753s
1262Iron LynxMercedes AMG LMGT33m54.771s
1361Iron LynxMercedes AMG LMGT33m55.003s
1454AF CorseFerrari 296 LMGT3 Evo3m55.175s
1592Manthey RacingPorsche 911 GT3 R LMGT33m55.314s
1610Garage 59McLaren 720S LMGT3 EvoEliminated in qualifying
1733TF SportCorvette Z06 LMGT3.REliminated in qualifying
1879Iron LynxMercedes AMG LMGT3Eliminated in qualifying
19150Richard Mille AF CorseFerrari 296 LMGT3 EvoEliminated in qualifying
2057Kessel RacingFerrari 296 LMGT3 EvoEliminated in qualifying
2159Racing Spirit of Le MansAston Martin Vantage AMR LMGT3Eliminated in qualifying
2258Garage 59McLaren 720S LMGT3 EvoEliminated in qualifying
232TF SportCorvette Z06 LMGT3.REliminated in qualifying
241313 AutosportCorvette Z06 LMGT3.REliminated in qualifying
2534Race Team Turkey By TFCorvette Z06 LMGT3.REliminated in qualifying 

In this article

2026 24 Hours of Le Mans: Full starting grid after Hyperpole
Lewis Duncan
Head of Editorial
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network. In February of 2026, he became Head of Editorial. 
 