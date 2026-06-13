Le Mans 24 Jam 2026: Toyota No.8 Memimpin atas BMW di Fase Awal

Mobil Toyota TR010 bernomor 8 yang dikemudikan Sebastien Buemi, Brendon Hartley, dan Ryo Hirakawa memimpin balapan Le Mans 24 Jam 2026 setelah jam pertama balapan.

Balapan enduro ikonik Prancis ke-94 ini telah menyelesaikan jam pertama yang relatif lancar, dengan semua 62 mobil masih beroperasi.

BMW memimpin hampir sepanjang jam pertama, tetapi disalip pada fase pitstop pertama oleh Toyota yang dikemudikan Sebastien Buemi, yang berhenti setelah hanya sembilan lap.

Sebastien Buemi, Toyota, 2026 24 Hours of Le Mans © XPB Images

Pada akhir jam pertama, Buemi unggul 6,7 detik dari BMW No. 20 yang dikendarai Rene Rast, yang memimpin sebagian besar balapan dalam 60 menit pertama.

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BMW No. 15 yang memulai dari posisi pole, dikendarai Kevin Magnussen, Driest Vanthoor, dan Raffele Marciello, disalip di awal balapan oleh Cadillac No. 12 Jota yang dikendarai Will Stevens, Alex Lynn, dan Norman Nato.

BMW No. 15, yang dikendarai Magnussen, juga kehilangan posisi dari mobil No. 20 milik Rast di awal balapan, sebelum akhirnya merebut posisi terdepan dari Cadillac No. 12 di tikungan pertama.

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Rast memimpin sebagian besar balapan sementara BMW No. 20 terus tertinggal di belakang.

Start dari posisi ke-14 dan ke-15, Toyota melakukan pit stop lebih awal pada lap kedelapan, dengan mobil No. 7 yang dikemudikan oleh Mike Conway menjadi yang pertama.

Mobil No. 8 yang dikemudikan Buemi berhenti satu lap kemudian dan mampu memanfaatkan udara bersih untuk melesat ke posisi terdepan ketika para pemimpin balapan melakukan pit stop di akhir lap ke-14.

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Buemi memimpin Rast di akhir jam pertama, sementara Alpine No. 35 yang dikendarai Ferdinand Habsburg melengkapi tiga besar.

Cadillac No. 38 naik dari posisi ke-10 setelah kehilangan pole position untuk berada di posisi keempat di akhir jam pertama dengan Earl Bamber sebagai pengemudi.

Toyota No. 7 berada di posisi kelima di depan Cadillac No. 12 yang dikendarai Will Stevens, sementara Cadillac WTR No. 101 yang dikendarai Felipe Alberquerque berada di posisi ketujuh.

Cadillac, 2026 Le Mans © XPB Images

Ferrari terdepan adalah mobil No. 51 yang dikendarai Antonio Giovinazzi di posisi kedelapan, di belakang BMW No. 15 yang dikendarai Magnussen dan Ferrari No. 50 yang dikendarai Nicklas Nielsen.

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Mobil AF Corse No. 83 yang memenangkan balapan tahun 2025 hanya berada di posisi ke-16 pada akhir jam pertama dengan Hanson yang berada di balik kemudi.

Di kelas LMP2, mobil IDEC No. 28 yang dikendarai Job Van Uitert memimpin setelah siklus pitstop, sementara Jack Hakwsworth memimpin LMGT3 dengan Lexus No. 78.

Satu-satunya insiden di jam pertama terjadi ketika Mercedes Iron Lynx No. 61 di kelas LMGT3 berputar di Tertre Rouge pada lap keluar dan mengalami kerusakan splitter.