Hamilton Merasa Perlu Menghilangkan Kesalahan saat Memperebutkan Gelar F1

Lewis Hamilton telah menerima empat penalti dalam tiga akhir pekan balapan terakhir, termasuk dua di Grand Prix Hungaria, di mana ia diturunkan tiga posisi dari posisi kedua di grid setelah menghalangi Oscar Piastri di kualifikasi, sebelum kemudian dikenai penalti waktu lima detik di balapan karena ngebut di pit lane.

Pembalap Ferrari itu juga dikenai penalti waktu lima detik karena start yang salah di Silverstone, dan mendapat hukuman yang sama karena menyebabkan tabrakan di lap pertama dengan George Russell di Spa.

Ferrari was left rueing what could have been in Hungary

"Saya tidak akan mengatakan saya memasuki jeda dengan perasaan positif," kata Hamilton kepada DAZN. "Saya telah menjalani tiga balapan buruk. Secara keseluruhan, kami berada di posisi yang kurang lebih sama, dalam persaingan. Balapan seperti inilah yang menentukan juara."

"Saya harus menerima bahwa saya telah melakukan kesalahan dalam tiga balapan terakhir yang telah merugikan saya banyak poin. Saya hanya perlu meluangkan waktu ini untuk merenung dan menenangkan pikiran saya sehingga saya dapat kembali dan menjadi sedikit lebih kuat."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Penalti terbaru Hamilton mengakibatkan ia finis di posisi kelima pada akhir pekan yang tampak seperti peluang emas bagi Ferrari untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes dan Andrea Kimi Antonelli di kejuaraan dunia 2026.

Hamilton picked up two penalties in Hungary

Hasil tersebut, ditambah dengan Antonelli yang finis di posisi ketiga, membuat Hamilton memasuki jeda musim panas dengan selisih 50 poin di belakang pembalap muda Italia itu di klasemen, dan menyesali apa yang seharusnya bisa terjadi.

"Pada akhirnya, saya rasa tiga balapan terakhir cukup buruk dari sisi saya. Di Silverstone, kesalahan ada pada saya saat start," aku Hamilton.

"Pada balapan terakhir, bahkan pembalap yang bertabrakan dengan saya [Russell] mengatakan bahwa itu hanya insiden balapan. Insiden itu sengaja dibuat. Saya rasa insiden itu tidak perlu, tetapi itu membuat saya kehilangan banyak poin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Lalu insiden kemarin [dengan Piastri] benar-benar sangat disayangkan. Pada akhirnya saya bertanggung jawab, karena berada di lintasan, seharusnya saya melihat ke kaca spion.

"Saya pikir semua orang akan berada di akhir lap tercepat. Dan informasi yang saya dapatkan tepat di akhir, tepat saat dia berada di belakang saya. Jadi itu adalah kesalahan komunikasi."

Ketika ditanya apakah ia merasa dirugikan oleh penalti yang baru-baru ini diterimanya, pembalap Inggris berusia 41 tahun itu menjawab: “Tidak.”

Hamilton menyimpulkan: "Saya harus berusaha memastikan saya tidak memberi mereka alasan untuk memberi saya penalti lagi di masa mendatang."