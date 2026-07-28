Hamilton Merasa Perlu Menghilangkan Kesalahan saat Memperebutkan Gelar F1

Lewis Hamilton menjadi sorotan dengan serangkaian pinalti yang didapatnya di F1 akhir-akhir ini.

Hamilton has been hit with a string of F1 penalties
Hamilton has been hit with a string of F1 penalties

Lewis Hamilton telah menerima empat penalti dalam tiga akhir pekan balapan terakhir, termasuk dua di Grand Prix Hungaria, di mana ia diturunkan tiga posisi dari posisi kedua di grid setelah menghalangi Oscar Piastri di kualifikasi, sebelum kemudian dikenai penalti waktu lima detik di balapan karena ngebut di pit lane.

Pembalap Ferrari itu juga dikenai penalti waktu lima detik karena start yang salah di Silverstone, dan mendapat hukuman yang sama karena menyebabkan tabrakan di lap pertama dengan George Russell di Spa.

Ferrari was left rueing what could have been in Hungary
Ferrari was left rueing what could have been in Hungary

"Saya tidak akan mengatakan saya memasuki jeda dengan perasaan positif," kata Hamilton kepada DAZN. "Saya telah menjalani tiga balapan buruk. Secara keseluruhan, kami berada di posisi yang kurang lebih sama, dalam persaingan. Balapan seperti inilah yang menentukan juara."

"Saya harus menerima bahwa saya telah melakukan kesalahan dalam tiga balapan terakhir yang telah merugikan saya banyak poin. Saya hanya perlu meluangkan waktu ini untuk merenung dan menenangkan pikiran saya sehingga saya dapat kembali dan menjadi sedikit lebih kuat."

Penalti terbaru Hamilton mengakibatkan ia finis di posisi kelima pada akhir pekan yang tampak seperti peluang emas bagi Ferrari untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes dan Andrea Kimi Antonelli di kejuaraan dunia 2026.

Hamilton picked up two penalties in Hungary
Hamilton picked up two penalties in Hungary

Hasil tersebut, ditambah dengan Antonelli yang finis di posisi ketiga, membuat Hamilton memasuki jeda musim panas dengan selisih 50 poin di belakang pembalap muda Italia itu di klasemen, dan menyesali apa yang seharusnya bisa terjadi.

"Pada akhirnya, saya rasa tiga balapan terakhir cukup buruk dari sisi saya. Di Silverstone, kesalahan ada pada saya saat start," aku Hamilton.

"Pada balapan terakhir, bahkan pembalap yang bertabrakan dengan saya [Russell] mengatakan bahwa itu hanya insiden balapan. Insiden itu sengaja dibuat. Saya rasa insiden itu tidak perlu, tetapi itu membuat saya kehilangan banyak poin.

"Lalu insiden kemarin [dengan Piastri] benar-benar sangat disayangkan. Pada akhirnya saya bertanggung jawab, karena berada di lintasan, seharusnya saya melihat ke kaca spion.

"Saya pikir semua orang akan berada di akhir lap tercepat. Dan informasi yang saya dapatkan tepat di akhir, tepat saat dia berada di belakang saya. Jadi itu adalah kesalahan komunikasi."

Ketika ditanya apakah ia merasa dirugikan oleh penalti yang baru-baru ini diterimanya, pembalap Inggris berusia 41 tahun itu menjawab: “Tidak.”

Hamilton menyimpulkan: "Saya harus berusaha memastikan saya tidak memberi mereka alasan untuk memberi saya penalti lagi di masa mendatang."

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Hamilton Merasa Perlu Menghilangkan Kesalahan saat Memperebutkan Gelar F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Dihukum Penalti Grid, Hamilton Kehilangan Start Baris Depan GP Hungaria
Hamilton was pipped to pole by Norris
F1 News
Mercedes Senang Hamilton Terlibat dalam Pertarungan Gelar 2026
Hamilton is 45 points behind Antonelli
F1 News
Leclerc Akui Dirinya Terlalu Agresif saat Insiden Piastri di Belgia
Leclerc held his hands up about his defence against Piastri
F1 News
Ferrari Difavoritkan di Hungaria, Leclerc Tetap Waspada
Leclerc claimed a strong second at Spa
F1 News
Hamilton Teringat Insiden Raikkonen saat Menabrak Mekanik Ferrari
Hamilton accidentally hit one of his mechanics during his pit stop
F1 News
Hamilton Lolos dari Penalti untuk Insiden Pit-Stop di GP Belgia
Hamilton kept hold of his fourth place finish

Latest News

F1 News
Sepang Tidak Mengambil Untung dari Penjualan Tiket F1 GP Bahrain
18m ago
F1 returns to Sepang for the first time since 2017 in October
Le Mans News
Dampak Perang Iran, WEC akan Tutup Musim 2026 di Catalunya dan Monza
59m ago
2025 WEC in Bahrain
F1 News
Red Bull Merekrut Pencari Bakat Mercedes untuk Gantikan Helmut Marko
4h ago
Red Bull has signed Gwen Lagrue from Mercedes
F1 News
Hamilton Merasa Perlu Menghilangkan KesalahaN saat Memperebutkan Gelar F1
6h ago
Hamilton has been hit with a string of F1 penalties
F1 News
Norris Frustrasi McLren Tidak Memberinya Undercut atas Piastri
23h ago
Norris celebrates in Hungary

More News

F1 News
Wolff Mengkritik Engineer "Teletubbies" Soal Blue Flag di Hungaria
23h ago
Toto Wolff, Mercedes F1 Team
F1 News
Honda Jalankan Mesin F1 Baru Mereka pada Sesi Shooting di Hungaria
27/07/26
Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary
F1 News
Verstappen Mengaku Terkejut dengan Podiumnya di Hungaria
27/07/26
Verstappen was unsure how he had finished second in Hungary
F1 News
Russell Menjelaskan Start Buruknya di Grand Prix Hugaria
27/07/26
Russell was once again struck by misfortune
F1 News
Hamilton Menerima Penalti Keempat dari Tiga Balapan di Hungaria
26/07/26
Hamilton picked up another penalty in Hungary