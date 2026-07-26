Sirkuit Sepang Kembali Gelar F1, Tapi Bukan Grand Prix Malaysia

Malaysia secara mengejutkan kembali ke kalender Formula 1 tahun ini, tetapi sebagai ajang pengganti dengan menggelar 'Grand Prix Bahrain di Malaysia'.

Sepang akan menggelar balapan pada 4 Oktober - di antara Grand Prix Azerbaijan (26 September) dan Grand Prix Singapura (11 Oktober) - yang menciptakan triple-header sebelum fase flyaway di Amerika.

F1 sebelumnya bertujuan untuk mengembalikan Grand Prix Bahrain, yang awalnya dijadwalkan akan diadakan pada bulan April, ke slot 4 Oktober, tetapi konflik timur tengah yang tak kunjung mereda telah memupus rencana tersebut.

Balapan di Bahrain dan Arab Saudi harus dibatalkan karena perang AS-Israel di Iran, mengurangi kalender F1 dari 24 menjadi 22 putaran dan menyebabkan jeda satu bulan tanpa balapan pada bulan April.

Sepang will bizarrely host the Bahrain Grand Prix

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Ajang ini digagas oleh Pangeran Salman bin Hamad Al Khalifa dari Bahrain, setelah terbukti bahwa balapan di Sakhir tidak mungkin dilakukan pada musim ini.

“Kami dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa Malaysia akan menjadi tuan rumah Grand Prix Bahrain pada tahun 2026,” kata Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicali.

“Sekali lagi, olahraga ini telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi, menemukan solusi, dan mewujudkannya, menciptakan momen yang menggembirakan bagi semua orang yang mengikuti Formula 1.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Bahrain, Yang Mulia Pangeran Salman bin Hamad Al Khalifa dan Yang Mulia Sultan Ibrahim, Raja Malaysia, serta pemerintah mereka masing-masing atas terwujudnya hasil luar biasa ini melalui visi, komitmen, dan tindakan tegas mereka.

“Tentu saja, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem atas kemitraan dan kerja samanya selama proses ini.

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“Yang terpenting, ini adalah berita fantastis bagi para penggemar kami. Mereka akan terus menikmati kalender Formula 1 yang lengkap dan menarik, sekaligus menyaksikan olahraga ini kembali ke tempat yang luar biasa.

“Malaysia adalah negara yang luar biasa, dan Sepang memiliki tempat istimewa dalam sejarah Formula 1. Ini akan menyediakan latar yang spektakuler untuk balapan dan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar di sirkuit dan yang menonton di seluruh dunia.”

Malaysia last hosted F1 in 2017

Malaysia dulunya merupakan reguler di kalender F1, tetapi kemudian tersisih karena kendala keuangan setelah menjadi tuan rumah Grand Prix terakhirnya pada tahun 2017, yang dimenangkan oleh Max Verstappen dari Red Bull.

Sepang termasuk di antara beberapa tempat yang mengajukan diri untuk menggelar Grand Prix tahun ini karena F1 sedang mengevaluasi opsinya, dengan kemungkinan lebih banyak gangguan pada kalender.

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Peningkatan ketegangan baru-baru ini antara Amerika Serikat dan Iran telah menimbulkan keraguan tentang apakah dua balapan terakhir musim ini di Qatar dan Abu Dhabi dapat berjalan sesuai rencana.

Portimao di Portugal dan Istanbul di Turki juga sempat dipertimbangkan sebagai pilihan, tetapi ada kekhawatiran tentang iklim dingin di negara-negara tersebut selama bulan-bulan akhir tahun.

Imola telah muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk berpotensi menggelar final musim F1 pada bulan Desember, jika tidak ada putaran di Timur Tengah yang dapat berlangsung.