Sirkuit Hungaroring akan Mendapat Perbaikan Kilat Jelang GP Hungaria

Formula 1 coba menghindari terulangnya masalah permukaan lintasan yang memicu bendera merah di Monaco pada Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Para pembalap mengeluhkan beberapa bagian lintasan Hungaroring yang rusak selama latihan Jumat yang sulit sepanjang kedua sesi.

Beberapa momen melebar, lock-up, dan selip menjadi tema utama sesi latihan Jumat, karena para pembalap seringkali terperangkap dalam situasi sulit.

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George Russell dari Mercedes termasuk di antara mereka yang menyoroti masalah dengan aspal lintasan, khususnya di Tikungan 1, 12, dan 13.

"Agak disayangkan, karena Budapest adalah salah satu sirkuit yang paling menyenangkan untuk dikendarai," katanya. "Mereka telah melapisi ulang sepertiga lintasan dan sayangnya mereka melakukan pekerjaan yang sangat buruk.

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"Permukaannya sangat bergelombang. Anda melihat banyak orang mengerem mendadak di Tikungan 1, dan lintasannya rusak di tikungan terakhir.

"Orang-orang seperti mengemudi di tengah tikungan dan tidak benar-benar mencapai titik puncaknya, yang agak aneh."

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Franco Colapinto mengalami kecelakaan di Tikungan 12 pada sesi latihan kedua ketika ia kehilangan kendali atas mobil Alpine-nya di area lintasan yang baru diaspal.

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“Bagian lintasan yang baru tidak terlalu mencengkeram dan tidak sampai rusak parah, tetapi sudah sangat aus,” kata Oscar Piastri dari McLaren.

“Jadi, ini adalah sirkuit yang sangat menantang saat ini dan, ya, jelas kehilangan sesi latihan telah membuatnya cukup sulit.”

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Diketahui bahwa masalah ini dibahas dalam briefing para pembalap pada Jumat malam.

Inspeksi lintasan dilakukan oleh Race Director F1 Rui Marques dan pejabat FIA lainnya, dan beberapa area sebagian diaspal ulang semalaman, termasuk Tikungan 1.

“Lintasan telah diperiksa dan pekerjaan perbaikan dilakukan semalaman,” kata badan pengatur F1, FIA, dalam sebuah pernyataan.

“Dua area ditangani, satu di tengah lintasan dan satu di sebelah kanan garis tempat mobil yang menyalip akan melaju.”

Grand Prix Monaco pada bulan Juni lalu terpaksa dihentikan sementara (red-flag) 10 lap sebelum finis setelah terjadi dua kecelakaan terpisah di tikungan terakhir, di mana lintasan mengalami kerusakan.

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F1 berharap sisa Grand Prix Hungaria dapat berlangsung tanpa gangguan serupa.