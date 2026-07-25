Dihukum Penalti Grid, Hamilton Kehilangan Start Baris Depan GP Hungaria

Lewis Hamilton kehilangan posisi start baris depan di Grand Prix Hungaria F1.

Hamilton was pipped to pole by Norris
Hamilton was pipped to pole by Norris

Lewis Hamilton mendapat penalti tiga posisi di grid start Grand Prix Hungaria karena menghalangi Oscar Piastri selama kualifikasi Formula 1.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, lolos kualifikasi di posisi kedua setelah dikalahkan oleh Lando Norris dengan selisih 0,012 detik pada kualkifikasi di Hungaroring, tetapi ia menghadapi investigasi setelah menghambat pembalap McLaren lainnya, Piastri.

Piastri berpapasan dengan Hamilton yang melaju lambat di Tikungan 1 dan tidak mampu memperbaiki catatan waktunya di Q3, sehingga pembalap Australia itu berada di posisi kelima.

Hamilton was not in high spirits after qualifying in Hungary
Hamilton was not in high spirits after qualifying in Hungary
© XPB Images

Stewards memutuskan Hamilton bersalah karena menghalangi Piastri, dan kemudian memberikan penalti turun tiga posisi di grid start kepada pembalap Ferrari tersebut.

"Saat mendekati Tikungan 1, Mobil 44 melaju dengan kecepatan yang jauh lebih rendah di jalur balap sementara Mobil 81 mendekat dalam lap cepat," demikian bunyi putusan Steward.

"Pembalap Mobil 44 menjelaskan bahwa ia baru saja menyelesaikan lap cepat dan tidak menerima pesan radio dari tim mengenai Mobil 81 yang mendekat hingga mobil tersebut sudah berada di dekatnya. Ia selanjutnya menyatakan bahwa, karena posisi mobilnya di lintasan, Mobil 81 tidak terlihat di kaca spionnya.

"Mobil 81, yang sedang dalam lap cepat, terpaksa melakukan tindakan menghindar dengan melebar dan terpaksa membatalkan lap tersebut.

"Setelah memeriksa bukti yang ada, para Steward memutuskan bahwa Mobil 44 secara tidak perlu menghalangi Mobil 81 selama kualifikasi.

"Sesuai dengan Peraturan FIA F1 dan pedoman hukuman yang telah ditetapkan untuk jenis pelanggaran ini dalam Kualifikasi, para Steward menjatuhkan hukuman penalti tiga posisi di grid kepada pengemudi Mobil 44."

Hamilton was denied a historic F1 pole in Hungary by Norris
Hamilton was denied a historic F1 pole in Hungary by Norris

Akibat penalti tersebut, Hamilton akan memulai balapan dari posisi kelima di grid untuk Grand Prix Hungaria hari Minggu, yang akan dimulai pukul 20:00 WIB Waktu Indonesia Barat.

Penalti Hamilton mempromosikan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, ke barisan depan bersama Norris, sementara Andrea Kimi Antonelli dan Piastri akan naik satu posisi masing-masing ke posisi ketiga dan keempat.

Namun, pemimpin klasemen kejuaraan, Antonelli, juga bisa menghadapi hukuman atas dugaan pelanggaran bendera kuning selama kualifikasi. Para steward belum mengeluarkan putusan mereka atas insiden tersebut.

“Saya diberitahu tepat ketika dia [Piastri] berada di tikungan di belakang saya,” kata Hamilton dalam konferensi pers pasca-kualifikasi.

“Jadi saya tidak tahu dia datang. Saya pikir semua orang keluar di belakang saya, saya yang pertama keluar, jadi saya pikir semua orang telah menyelesaikan putaran mereka. 

"Saya pikir Charles adalah mobil yang berada di belakang saya ketika saya meninggalkan pit lane, sejauh yang saya tahu.

“Jadi, gila, karena sebelumnya semuanya bersih [sebelum itu] dan jelas itu bukan disengaja.”

Ferrari akui kesalahannya untuk penalti Hamilton

Sebelum penalti dikonfirmasi, kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, mengakui bahwa tim Italia tersebut gagal memberikan informasi yang dibutuhkan Hamilton dengan cukup cepat.

“Saya akan membiarkan para steward yang memutuskan, tetapi kami memberitahunya terlalu terlambat dan jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan kami,” kata Vasseur kepada Sky Sports F1.

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
McLaren
Oscar Piastri
Dihukum Penalti Grid, Hamilton Kehilangan Start Baris Depan GP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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