Hamilton Teringat Insiden Raikkonen saat Menabrak Mekanik Ferrari

Lewis Hamilton mengatakan "hatinya hancur" ketika ia menabrak salah satu mekaniknya di jalur pit.

Hamilton accidentally hit one of his mechanics during his pit stop
Hamilton accidentally hit one of his mechanics during his pit stop

Lewis Hamilton khawatir ia bisa saja melukai salah satu mekanik Ferrari secara serius setelah insiden di jalur pit pada Grand Prix Belgia.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, terlibat dalam insiden mengerikan selama satu-satunya pit stop saat periode Virtual Safety Car kedua dalam balapan di Sirkuit Spa-Fr hari Minggu.

Keempat ban diganti tanpa masalah, tetapi Hamilton menabrak seorang anggota kru saat ia keluar dari pit box-nya. Mekanik tersebut mencoba melakukan upaya terakhir untuk mengatur  sayap depan Hamilton, tetapi tertabrak ban depan kanan Hamilton, membuatnya terjatuh.

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Hamilton segera berhenti dan mekanik, yang tidak terluka, ditarik ke samping, sebelum pembalap Inggris berusia 41 tahun itu kembali melaju setelah penundaan tersebut.

Ferrari didenda €30.000, di mana €10.000 di antaranya ditangguhkan selama satu tahun, setelah mengakui "instruksi yang terlambat dan tidak tepat untuk penyesuaian sayap, kurangnya komunikasi yang jelas, dan kegagalan mekanik untuk memperhatikan lampu hijau".

Berbicara tentang insiden tersebut, Hamilton mengungkapkan kekhawatirannya akan terulangnya kesalahan pit stop Ferrari di Grand Prix Bahrain 2018, saat Kimi Raikkonen secara tidak sengaja menabrak salah satu mekaniknya dan mematahkan kakinya.

"Lampu hijau menyala dan saya pun melaju," kata Hamilton kepada Sky Sports F1. "Anda melihat ke sini [ke kiri ke arah lampu], Anda tidak melihat ke sana, jadi itu mungkin lebih merupakan kesalahan tim, pada akhirnya.

"Tetapi ketika itu terjadi, saya melihatnya dan saya berhenti dan saat itu terlintas di pikiran saya, kembali ke saat Kimi menabrak dan [seorang mekanik] patah kaki dan hati saya benar-benar hancur sesaat.

"Saya sangat bersyukur dia baik-baik saja."

Hamilton was pinged with a five-second time penalty
Hamilton was pinged with a five-second time penalty

Hamilton pulih dari penalti lima detik karena menyebabkan tabrakan dengan George Russell di lap pembuka, dan finis keempat di Spa-Francorchamps.

Akhir pekan itu penuh drama bagi Hamilton, yang mengalami kecelakaan hebat di akhir sesi latihan terakhir yang membuatnya berada di posisi yang kurang menguntungkan menjelang kualifikasi. Hamilton mengatakan dia bertanggung jawab penuh atas bagaimana akhir pekannya berakhir.

“Saya tidak menganggap diri saya tidak beruntung. Saya memikirkan kesalahan yang saya buat kemarin, jadi saya bertanggung jawab penuh atas posisi keempat yang akhirnya saya dapatkan,” aku Hamilton.

“Saya merusak mobil, lalu mereka membangun kembali mobil itu, mereka melewatkan sesuatu pada suspensi sehingga keseimbangannya benar-benar berbeda. Itu berarti saya beberapa persepuluh detik, mungkin tiga persepuluh detik lebih lambat dari seharusnya di kualifikasi. Kemudian saya mendapat penalti lima detik.

“Jadi itu hanya efek domino dari kesalahan saya sendiri. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat dengan strategi, pit stop. Kami terus meningkatkan mobil dan saya pikir kecepatan kami hari ini tanpa kerusakan, saya pikir kami bisa bersaing untuk kemenangan.”

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Hamilton Teringat Insiden Raikkonen saat Menabrak Mekanik Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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