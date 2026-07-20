Cadillac Jelaskan Alasan di Balik Pergantian Livery Tengah Musim

Team Principal Cadillac, Graeme Lowdon, telah menjelaskan keputusan tim pendatang baru Formula 1 tersebut untuk mengubah corak mobil mereka di tengah musim 2026.

Menjelang debutnya di F1, Cadillac meluncurkan desain livery unik berwarna hitam-putih yang ditampilkan dalam iklan mencolok selama pertunjukan paruh waktu Super Bowl.

Namun, di Grand Prix Miami, balapan pertama Cadillac di tanah airnya, MAC-26 mereka dihiasi dengan desain dominan putih yang menampilkan corak 'stars and stripes' untuk menegaskan identitasnya sebagai pabrikan Amerika.

Cadillac began the season with a unique split livery

Desain livery khusus juga digunakan di Silverstone, sebelum Cadillac tampil di Grand Prix Belgia akhir pekan ini dengan desain livery desain livery terpisah yang tidak lagi ada di mobilnya.

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“Kami sudah memiliki beberapa desain livery,” jelas Lowdon ketika ditanya tentang perubahan tersebut pada hari Jumat di Spa-Francorchamps.

“Kami meluncurkan livery asimetris selama pertunjukan paruh waktu Super Bowl, yang menurut kami hanyalah cara lain untuk menunjukkan bahwa tim ingin mendekati Formula 1 dengan cara yang sedikit berbeda.

“Kami mengatakan akan mencoba menghadirkan beberapa hal berbeda ke Formula 1. Saya pikir itu langkah yang sangat positif, dan kami menggunakan corak itu untuk sementara waktu.

"Kemudian kami menggunakan corak di Miami, yang diterima dengan sangat baik oleh para penggemar, dan kami mempertimbangkan hal itu.

“Corak yang kami miliki sekarang sebenarnya cukup mirip dengan corak Miami itu. Kemudian, di tengah-tengah itu, kami memperkenalkan corak untuk memperingati ulang tahun ke-250 penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan.”

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Cadillac also ran a one-off livery at the British Grand Prix

Lowdon percaya keputusan tersebut menggarisbawahi pendekatan Cadillac dalam upaya mereka untuk "mendorong batas" sejak tiba di F1.

“Sebagai tim, jika Anda melihat, bukan hanya perubahan livery tetapi juga upgrade, saya pikir kami berada di peringkat atas dalam hal peningkatan yang kami berikan pada mobil,” tambahnya.

“Sekali lagi, saya pikir ini hanya cerminan dari cara kami mencoba mendekati masuk ke Formula 1. Ini bukan hanya tentang sampai di sini, tetapi selalu tentang mencoba sampai di sini sebagai sebuah tim dan melakukan apa yang dilakukan semua tim lain, yaitu mendorong batas.

“Kami tidak hanya berdiam diri – kami meningkatkan mobil atau bereksperimen dengan corak. Saya harus mengatakan reaksi penggemar juga sangat positif.”

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