Perez Incar Papan Tengah dengan Upgrade Besar Cadillac di Austria

Sergio Perez bertekad membawa Cadillac kembali ke persaingan papan tengah Formula 1, dengan serangkaian peningkatan besar yang akan diperkenalkan di Austria.

Cadillac menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin musim ini. Mereka memang finis ke-10 lewat Perez di Monako, tapi hasil tersebut dianulir karena penalti, yang justru memberi poin ke Fernando Alonso dari Aston Martin.

Konstruktor terbaru F1 itu sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa akhir pekan terakhir, tampaknya semakin unggul dari Aston Martin dalam hal kecepatan, meskipun keausan ban tetap menjadi masalah yang signifikan.

Perez thought he had scored Cadillac's first point in Monaco

“Setiap kali kami menjalani stint lebih dari 15 lap, kami tampaknya sangat kesulitan dengan penurunan performa yang drastis,” kata Perez kepada Crash.net.

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“Kami cukup memahami dari mana masalah itu berasal, dan kami memiliki gagasan yang cukup baik tentang di mana dan bagaimana meningkatkannya, tetapi itu hanya membutuhkan beberapa balapan lagi.

“Hal baiknya adalah kami tahu, dan jelas, Barcelona adalah tempat terbaik untuk menunjukkan di mana kekurangan kami, jadi itu adalah hal positif bagi kami.”

Dengan musim ini yang dijalankan dengan regulasi baru, musim ini sangat berfokus pada pengembangan, di mana tim dapat membuat langkah maju yang signifikan jika mereka membawa peningkatan yang lebih besar ke lintasan daripada rival mereka – sesuatu yang ditunjukkan oleh kesuksesan Ferrari dan Lewis Hamilton di Spanyol.

The near-miss between Perez and Hadjar happened in FP2

Dengan keandalan di sisi garasinya yang terbukti lebih sedikit menjadi masalah daripada untuk Valtteri Bottas, Perez mengomentari data yang dikumpulkan dari balapannya: “Ini informasi yang bagus untuk tim. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita mampu keluar sebagai pemenang, dan kita membawa paket besar untuk Austria. Saya harap itu akan membawa kita ke grup papan tengah.”

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Ditanya apakah paket ini akan menyelesaikan semua masalah yang dialami di Barcelona, ​​Perez mengakui, “Tidak. Itu tidak akan menyelesaikannya.

“Namun, itu akan memperbaikinya, dan saya pikir kami menantikan…semoga, Silverstone akan menjadi tempat di mana kami akan menyelesaikannya.”