Terungkap: Kenapa Rem Mobil Cadillac F1 Terus Terbakar?

Valtteri Bottas mengungkapkan penyebab kebakaran rem yang terus terjadi pada Cadillac setelah masalah tersebut kembali muncul di Grand Prix Hungaria.

Cadillac telah berjuang dengan masalah rem sepanjang musim, dan Grand Prix Hungaria menjadi contoh terbaru dari kebakaran yang terjadi meskipun telah memperkenalkan sejumlah perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Rem F1 menggunakan pendinginan udara, dengan saluran rem yang menyerap udara sebanyak mungkin tanpa mengganggu keseimbangan aerodinamis mobil.

Udara ini kemudian dialirkan melalui lebih dari seribu lubang di cakram rem, untuk mendinginkan komponen-komponen penting yang dapat mencapai suhu hingga 1.200°C dengan cepat.

Bottas enters the pits with a brake fire © XPB Images

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Setelah mengalami kebakaran rem secara rutin, termasuk di Austria saat kedua mobil tersingkir di lap-lap awal, Cadillac membawa saluran rem depan baru ke Hungaria. Namun, itu belum cukup menyelesaikan masalah tersebut dengan Bottas mengalami kebakaran rem dan terpaksa menabrakkan mobilnya ke dinding untuk menghentikannya.

"Saluran depan baru itu mencoba mengatasi masalah ini dan mencoba mencegahnya terjadi, tetapi jelas kita masih membutuhkan lebih banyak aliran udara pada rem," katanya.

"Itu jelas dari hari ini. Tetapi sekali lagi, itu adalah kondisi yang cukup ekstrem [dan] trek yang ekstrem."

Ketika diminta menjelaskan penyebab masalah tersebut, Bottas menambahkan: "Jadi, remnya terlalu panas, dan sampai pada titik di mana semuanya di dalamnya mulai terbakar.

"Dan itu jelas menghancurkan semuanya. Sebenarnya, pada lap terakhir, saya kehilangan rem sepenuhnya karena saya pikir saluran remnya pasti terbakar. Jadi, itulah mengapa saya harus menghentikan mobil di dinding."

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Bottas in Hungary © XPB Images

Dengan F1 kini memasuki periode di mana tim harus berhenti beroperasi selama 14 hari berturut-turut sebelum Grand Prix Belanda, Bottas mengakui bahwa ia tidak mengharapkan adanya peningkatan ketika balapan dilanjutkan.

"Saya rasa kita tidak akan memiliki apa pun untuk Zandvoort," katanya. "Yah, mudah-mudahan sesuatu untuk rem, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan performa."

"Tetapi pada suatu saat, akan ada titik di mana kita akan fokus 100% untuk tahun depan."