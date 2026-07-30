Hamilton Beri Peringatan ke Mercedes untuk Paruh Kedua 2026

Lewis Hamilton memberikan pernyataan yang pasti akan menarik rivalnya dalam pertarungan gelar 2026, duo Mercedes Kimi Antonelli dan George Russell.

Hamilton mungkin hanya memiliki satu kemenangan Grand Prix musim ini, tetapi reabilitas Ferrari dan konsistensi pembalap Inggris ini membuatnya berada dalam pertarungan gelar juara dunia.

Saat jeda musim panas, Hamilton berada di posisi kedua klasemen, tertinggal 50 poin dari Antonelli dan unggul sembilan poin dari Russell.

"Paruh pertama musim ini sungguh luar biasa mengingat kami mungkin tertinggal sekitar tiga atau empat persepuluh detik di lintasan lurus, dalam hal tenaga di paruh pertama musim," kata Hamilton.

Hamilton is second in the drivers' standings at the summer break

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"Saya tahu tim bekerja keras untuk menghadirkan peningkatan, dan kami masih punya banyak lagi yang akan datang di paruh kedua. Kami terus berupaya."

Pada beberapa musim kemenangan gelarnya, Hamilton cenderung lebih kuat di paruh kedua musim seperti tahun 2014, 2017, dan 2018.

Pada musim 2020 yang terdampak Covid, ia mencetak enam kemenangan dalam sembilan balapan terakhir - termasuk satu balapan yang dilewatkannya karena terjangkit COVID.

Dengan kejuaraan memperkenalkan regulasi baru, musim ini telah menjadi perang pengembangan, dengan tim-tim seringkali membuat kemajuan signifikan dengan setiap paket baru.

McLaren finally took a first win of the year in Hungary

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Namun, dengan McLaren meraih kemenangan pertama musim ini di Hungaria dan Red Bull, terutama dengan Max Verstappen, terus menjadi ancaman di depan, terus menuai hasil yang konsisten dan meraih poin dari para rival mungkin menjadi tugas yang jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Namun, menunjukkan kepercayaan dirinya, Hamilton menambahkan: "Saya pikir paruh kedua akan lebih kuat. Biasanya, paruh kedua adalah periode yang lebih kuat bagi saya.

"Jadi, seperti yang saya katakan, saya akan benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk mengatur ulang dan mencoba untuk kembali, mencoba untuk kembali lebih kuat, lebih bugar, dan lebih siap secara mental."