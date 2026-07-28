Sepang Tidak Mengambil Untung dari Penjualan Tiket F1 GP Bahrain

Sirkuit Sepang tidak akan menghasilkan pendapatan penjualan tiket apa pun dari penyelenggaraan F1 GP Bahrain.

F1 returns to Sepang for the first time since 2017 in October
F1 returns to Sepang for the first time since 2017 in October
© XPB Images

Pihak Sepang International Circuit (SIC) mengonfirmasi bahwa “seluruh pendapatan penjualan tiket akan dikembalikan ke Bahrain” saat mereka akan kembali menggelar balapan Formula 1 pada bulan Oktober.

FIA mengumumkan akhir pekan lalu bahwa Grand Prix Bahrain yang dibatalkan akan dijadwalkan ulang di 2-4 Oktober, tetapi akan digelar 6000 km jauhnya di sirkuit Sepang, Malaysia.

Balapan di Bahrain awalnya dijadwalkan pada bulan April, tetapi dibatalkan karena perang di Iran.

Verstappen won the last F1 race held at Sepang
Verstappen won the last F1 race held at Sepang

Karena konflik masih berlangsung, keputusan diambil untuk kembali ke Sepang tetapi di bawah bendera Grand Prix Bahrain.

Ini akan menandai balapan pertama Sepang di kalender F1 sejak 2017, meskipun secara resmi tidak akan menandai Grand Prix Malaysia pertama sejak tahun itu.

CEO Sepang, Azhan Shafriman Hanif, mengatakan bahwa sirkuit tersebut tidak akan memiliki kendali atas harga tiket, dan juga tidak akan mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan.

“Semua pendapatan penjualan tiket akan kembali ke Bahrain, jadi kami tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan hal-hal tertentu,” kata Azhan dalam sesi media di Sepang International Circuit pada hari Selasa.

“Saya akan mencoba yang terbaik untuk menegosiasikan harga khusus, mungkin harga MyKad [kartu identitas] untuk warga Malaysia.

“Tetapi keputusan akhir ada di tangan Bahrain karena merekalah yang membayar biaya hak siar.”

Kenapa menggelar balapan F1 tanpa keuntungan dari tiket?

Sepang berbagi biaya operasional dengan organisasi Grand Prix Bahrain, meskipun Bahrain-lah yang menanggung biaya penyelenggaraan F1.

Azhan mengatakan biaya operasional, yang akan mencakup persiapan lintasan, untuk acara tersebut akan sekitar $13 juta.

Meski Bahrain akan mendapat keuntungan dari acara tersebut, Azhan mengatakan peningkatan ekonomi Malaysia karena kembalinya F1 lebih dari cukup untuk membenarkan peran Sepang dalam menyelenggarakan balapan tersebut.

“Jika melihat gambaran keseluruhan, kita harus melihat efek limpahannya,” tambahnya. “Dari laporan negara-negara yang menjadi tuan rumah Formula 1, mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari tiga kali lipat.

“Ini berarti Malaysia berpotensi mendapatkan dampak ekonomi lebih dari RM1 miliar [$244 juta].”

F1 will return to Malaysia in October
F1 will return to Malaysia in October
© XPB Images

“Dulu, kami harus bekerja keras untuk menjual tiket. Sekarang, Formula 1 telah membangun fanbase global yang besar dan menciptakan rasa takut ketinggalan.

“Sejak pengumuman itu, kami telah menerima pertanyaan tentang sponsor, festival, dan kegiatan komersial. Ini adalah masalah yang baik untuk dihadapi.”

Menurut Azhan, delegasi dari F1 telah melakukan inspeksi lokasi dan menetapkan bahwa sirkuit tersebut memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan balapan.

Namun, beberapa pekerjaan pada area pengaman dan infrastruktur umum sedang dilakukan menjelang acara bulan Oktober tersebut.

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Sirkuit Internasional Sepang
Sepang Tidak akan Mengambil Untung dari Penyelenggaran F1 GP Bahrain
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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