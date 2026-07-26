Hamilton Menerima Penalti Keempat dari Tiga Balapan di Hungaria

Lewis Hamilton kembali menerima penalti Formula 1 di Grand Prix Hungaria, yang membuatnya turun dari P4 menjadi kelima.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, dijatuhi penalti waktu lima detik karena melebihi batas kecepatan pit-lane selama balapan 70 lap hari Minggu di Hungaroring.

Ini adalah penalti kedua Hamilton dalam dua hari, setelah ia kehilangan posisi kedua di grid dengan penurunan tiga posisi karena menghalangi Oscar Piastri dari McLaren di akhir kualifikasi.

Hamilton finished fourth on the road but was demoted to P5

Dua penalti gabungan tersebut sangat merugikan prospek Hamilton di Hungaria dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan.

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Akibat penalti tersebut, Hamilton akhirnya turun ke posisi kelima di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang finis di belakangnya.

Hal ini membuat Hamilton tertinggal 50 poin dari Andrea Kimi Antonelli, yang berhasil meraih posisi ketiga untuk mengakhiri akhir pekan yang sulit bagi Mercedes dengan semakin memperkuat keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan menjelang jeda musim panas.

Pembalap Ferrari itu kini telah menerima empat penalti dari steward dalam tiga akhir pekan balapan terakhir.

Hamilton was not in high spirits after qualifying in Hungary © XPB Images

Hamilton mendapat penalti waktu lima detik karena start yang salah di Silverstone dan mendapat hukuman yang sama karena tabrakan di lap pertama dengan George Russell di Spa pekan lalu.

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Ketika diberitahu tentang penalti terbarunya, pembalap Inggris berusia 41 tahun itu mengatakan kepada insinyur balap Carlo Santi: "Mereka memberikan penalti dengan gila-gilaan!"

Hamilton juga mengeluhkan penalti tersebut setelah bendera finis dikibarkan, dengan mengatakan: “Setiap kesempatan yang saya berikan kepada para steward itu, setiap kali mereka memberi saya penalti.”

"Saya jelas tidak berpikir kami seharusnya melakukan pit stop," kata Hamilton kepada Sky Sports F1.

"Namun panggilan itu datang tepat sebelum memasuki pit lane dan saya tidak punya waktu untuk berdebat, dan Anda harus mempercayai keputusan yang telah diambil.

"Jika dipikir-pikir, ban saya benar-benar baik-baik saja. Saya mungkin akan kalah dari Max, tetapi saya pikir saya setidaknya bisa mempertahankan posisi ketiga.

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"Kemudian hal itu membuka jalan bagi penalti yang akhirnya saya dapatkan.

“Tiga balapan terakhir ini tidak berjalan baik bagi saya. Banyak kesalahan. Kesalahan di Silverstone yang sangat merugikan saya dan tentu saja di balapan terakhir juga. Dan kemudian akhir pekan ini.

“Banyak penalti di tiga balapan ini jadi saya harus bekerja keras agar tidak memberi mereka kesempatan untuk memberi saya penalti.”

Para steward mengungkapkan bahwa Hamilton melampaui batas kecepatan 80 km/jam hanya sebesar 0,1 km/jam.