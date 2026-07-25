Mercedes Senang Hamilton Terlibat dalam Pertarungan Gelar 2026

Mercedes memberikan penilaiannya tentang Lewis Hamilton sebagai saingan dalam perebutan gelar juara F1.

Hamilton is 45 points behind Antonelli
Hamilton is 45 points behind Antonelli

Wakil Direktur Teknis Mercedes, Simone Resta, mengakui bahwa keterlibatan Lewis Hamilton dalam perebutan gelar Formula 1 "membuat olahraga ini menjadi lebih baik".

Hamilton telah menunjukan performa gemilang selama musim F1 keduanya bersama Ferrari, dan saat ini berada di posisi kedua klasemen pembalap, tertinggal 45 poin dari  Andrea Kimi Antonelli, dan unggul lima poin dari George Russel.

Hamilton, yang memenangkan enam dari tujuh gelar juara dunianya bersama Mercedes antara tahun 2013 dan 2025, kini muncul sebagai duri terbesar bagi mantan timnya saat ia memimpin upaya Ferrari untuk mengakhiri paceklik gelar F1 mereka.

Hamilton took his first win with Ferrari in Barcelona
Hamilton took his first win with Ferrari in Barcelona

“Pertama-tama, sangat menyenangkan melihat kedua pembalap tampil di level yang sangat baik,” jawab Resta saat ditanya bagaimana rasanya bagi Mercedes untuk bersaing melawan Hamilton.

“Ada beberapa pasang surut di berbagai balapan, tetapi pada dasarnya keduanya sangat kuat sejauh ini, dengan performa yang bagus. Ini sangat bagus karena meningkatkan level persaingan di antara keduanya.

“Tantangan dalam tim ini selalu sangat penting untuk daya saing tim secara keseluruhan. Itulah yang penting bagi kami.

“Senang melihat Lewis berjuang di barisan depan. Lewis telah menjalani perjalanan yang luar biasa di Brackley, dan balapan itu masih sangat berkesan baginya secara emosional. Jadi, senang melihatnya di sana. Senang melihatnya berjuang. Itu membuat olahraga ini lebih baik, jadi senang melihatnya.”

Hamilton and Antonelli at Silverstone
Hamilton and Antonelli at Silverstone

Mercedes yakin telah memecahkan masalah Power Unit misterius yang telah mengganggu mobil Russell di balapan-balapan terakhir. Resta mengatakan masalah software yang kini terdeteksi telah "lebih memengaruhi George daripada Kimi".

"Softwarenya sama untuk semua mobil, dan ada di setiap mobil, tetapi lebih memengaruhi George daripada Kimi," katanya.

“Kita juga perlu mengingat bahwa, ketika membandingkan performa mereka dalam beberapa balapan terakhir, Kimi menggunakan Power Unit yang lebih baru, yang tentu saja selalu sedikit lebih baik daripada Power Unit yang sudah cukup usang. Itu akan berubah di balapan berikutnya ketika kita mulai memiliki unit daya yang lebih baru di sisi George.

“Jadi, ada sedikit dari semuanya. Ada sedikit perangkat lunak, tetapi ada juga Kimi yang tidak sinkron dengan program George. Anda merangkum semuanya ketika melihat hasil akhirnya.”

Ketika ditanya seberapa penting bagi Russell bahwa Mercedes menanggapi kekhawatirannya dengan serius, Resta menjawab: “Pertama-tama, sebagai tim, kami sangat berterima kasih kepada George karena telah menantang kami dan menyoroti peluang di mana kami perlu fokus.

“Dia sangat pandai memahami dan menyoroti berbagai hal kepada kami. Kami akhirnya dapat mengidentifikasi solusi dan menerapkan perbaikan untuk balapan ini. Jadi, terima kasih kepada George karena telah melakukan itu untuk kami, untuk tim.

“Tentu saja, dia cukup senang bahwa kami telah mampu menemukan akar masalahnya dan menyelesaikannya. Ini adalah kerja tim yang baik. Ini bukanlah hal yang mudah. ​​Seperti yang saya katakan, dengan peraturan baru, masih banyak hal yang perlu dipelajari. Tapi ini adalah langkah maju.”

Tags:

F1
Lewis Hamilton
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Ferrari
Mercedes Senang Hamilton Terlibat dalam Pertarungan Gelar 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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