Mercedes Ungkap Masalah Mesin dengan Semua Mobilnya di GP Belgia

Semua mobil Formula 1 yang memakai mesin Mercedes mengalami masalah mesin di awal Grand Prix Belgia, demikian ungkap Toto Wolff.

Pengungkapan Wolff terjadi setelah George Russell secara dramatis tertinggal di belakang rombongan di lintasan lurus Kemmel sebelum terlibat dalam tabrakan yang mengakhiri balapan dengan Lewis Hamilton di Les Combes pada lap pertama di Spa-Francorchamps.

Russell dalam posisi yang tidak diuntungkan menuju Les Combes karena kekurangan daya baterai dari Eau Rouge akibat kerusakan yang tidak diketahui pada unit daya Mercedes-nya. Pembalap Inggris itu langsung mengecam masalah "berbahaya" tersebut setelah tersingkir di lap pertama.

“Saya keluar dari Tikungan 1 [dan] karena alasan apa pun, baterai saya habis 30-40% dan saya benar-benar dibanjiri oleh tiga mobil,” jelas Russell.

Wolff admitted all Mercedes-powered cars hit trouble

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Namun Russell bukanlah satu-satunya pembalap yang mengalami masalah, karena semua mobil bertenaga Mercedes menghadapi masalah serupa, menurut Wolff.

“Semua mesin Mercedes kekurangan tenaga saat keluar dari Tikungan 1, jadi bukan hanya George,” ungkap Wolff pada hari Minggu di Belgia.

“Hal itu lebih memengaruhinya daripada Kimi [Antonelli], tetapi Kimi juga mengalami masalah itu sampai batas tertentu. Itu berarti dia [Russell] tidak keluar di akhir lintasan lurus di posisi ke-3, tetapi di posisi ke-5. Jadi dia kehilangan dua posisinya, dan kemudian jelas [terjadi] kecelakaan dengan Lewis.

“Ini sangat disayangkan, kehilangan poin untuknya, kehilangan poin di kejuaraan konstruktor, dan sepertinya setiap akhir pekan ada satu mobil yang tidak menyelesaikan balapan.”

Rekan setim Russell di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mempertahankan keunggulannya dari posisi pole di tikungan La Source, tetapi Max Verstappen dari Red Bull menyalip pembalap muda Italia itu di tikungan Eau Rouge.

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Antonelli kembali menyalip Verstappen beberapa detik kemudian dan meraih kemenangan keenamnya dari 10 balapan untuk memperluas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia.

It was a chaotic first lap at Spa

“Itu gila. Sejujurnya, saya sangat bingung dengan apa yang terjadi karena Max melaju kencang melewati saya sebelum Eau Rouge, lalu saya menyalipnya kembali,” kata Antonelli.

“Tapi kemudian saya melihat Charles hampir berada di samping saya, dan saya berpikir: ‘Apa yang terjadi?’ Saya tidak tahu sama sekali.

“Saya hanya berusaha mempertahankan posisi di lintasan, dan saya terus melihat ke kaca spion karena saya melihat begitu banyak mobil yang datang.

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“Tapi itu awal yang gila. Untungnya, kami bisa memulai dengan lancar.”

Lando Norris dan Oscar Piastri, yang mobil McLaren-nya ditenagai oleh mesin Mercedes, juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap perilaku unit daya mereka sepanjang akhir pekan di Spa.