'Pertanyaan 1 Juta Dollar' saat Aston Martin Mepersiapkan Paket Upgrade Spec-B

Aston Martin mungkin tidak memiliki cukup suku cadang baru di Hungaria saat tim membawa paket pembaruan total.

Stroll at Spa
Stroll at Spa
© XPB Images

Aston Martin menuju Hungaria dengan paket upgrade yang diklaim menjadi Spec-B dari AMR26, namun tim menghadapi masalah besar untuk itu.

Chief Trackside Officer Mike Krack mengaku bahwa tim kemungkinan besar tidak akan memiliki cukup suku cadang untuk Grand Prix Hungaria, namun tetap optimistis untuk menurunkan dua mobil Spec-B akhir pekan ini.

Aston Martin menjalani musim yang buruk, tertinggal sekitar lima detik dari kecepatan Mercedes di kualifikasi, dan bahkan tertinggal dari tim baru Cadillac dalam beberapa balapan terakhir.

Secercah harapan muncul saat tim merencanakan paket peningkatan signifikan, yang baru-baru ini dikonfirmasi akan memulai debutnya di Hongaria. Namun, hanya beberapa hari sebelum akhir pekan, terungkap bahwa Aston masih berpacu melawan waktu untuk menyelesaikan suku cadang yang dibutuhkan tepat waktu.

Krack in Spa
Krack in Spa
© XPB Images

"Ini adalah pertanyaan 1 juta dolar," kata Krack.

Ia menambahkan: "Semua orang bekerja keras untuk mendapatkan suku cadang, untuk mempersiapkan mobil-mobil tersebut.

"Ini adalah pekerjaan besar jika Anda memutuskan untuk melakukannya seperti ini, karena Anda selalu mencoba untuk mendorong tenggat waktu sejauh mungkin. 

"Jadi, saat ini ada upaya besar yang sedang berlangsung di AMRTC, dan saya adalah orang yang berpikiran positif, jadi saya pikir kita akan memiliki dua mobil yang siap digunakan.

"Sekarang, jujur ​​saja, saya rasa kita tidak akan memiliki lima suku cadang untuk masing-masing mobil."

Alonso has taken on new power unit elements
Alonso has taken on new power unit elements

Mengingat Hungaroring adalah sirkuit yang sempit dan berliku, dengan dinding yang siap menghukum setiap pembalap yang berani mencelupkan ban ke rumput, ini bukanlah sirkuit di mana Anda ingin menghemat suku cadang.

Dengan keyakinan bahwa Aston Martin akan mampu beradaptasi dengan situasi apa pun yang mungkin timbul, Krack menambahkan: “Anda selalu harus menyiapkan skenario jika Anda memiliki ini dan tidak memiliki ini, karena Anda tidak dapat bergantung pada satu bagian yang hilang dan kemudian Anda tidak dapat melakukannya.

“Jadi, ada rencana yang telah disiapkan, seperti bagaimana jika kita tidak memiliki itu? Bisakah kita menjalankan ini?

“Sekali lagi, Anda tidak akan memiliki cadangan penuh untuk semuanya, tetapi, saya pikir semua orang telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mencoba menerapkan mitigasi, tetapi juga memiliki rencana B jika satu atau dua komponen tidak tersedia.”

Tags:

F1
2026
Belgium
Aston Martin
'Pertanyaan 1 Juta Dollar' saat Aston Martin Mepersiapkan Paket Upgrade Spec-B
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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