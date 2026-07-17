F1 GP Belgia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Spa-Francorchamps

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk F1 GP Belgia 2026 di Sirkuit Spa-Francorchamps, putaran 10 dari 22.

Verstappen at Spa
Verstappen at Spa
© XPB Images

Andrea Kimi Antonelli kembali menempatkan Mercedes di puncak pada latihan kedua F1 GP Belgia 2026 yang terinterupsi di Spa-Francorchamps.

Antonelli mencatatkan laptime 1 menit 45,944 detik, 0,190 detik lebih cepat dari juara bertahan Lando Norris dari McLaren yang menerima penalti turun 10 grid setelah mendapatkan elektronik baru di mobilnya, dengan Max Verstappen tertinggal 0,472 detik di posisi ketiga.

Mercedes tidak terlalu meyakinkan saat Verstappen memimpin sesi latihan pembuka di Spa-Francorchamps, tetapi lap menakjubkan Antonelli mengembalikan Silver Arrows ke status quo-nya musim ini.

Hamilton was fourth but Ferrari lagged behind
Hamilton was fourth but Ferrari lagged behind

Namun, sesi latihan tersebut menjadi sulit bagi rekan setim Antonelli di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar, Russell, yang tertinggal jauh di belakang pembalap muda Italia itu dan hanya berada di posisi kedelapan tercepat, terpaut 1,285 detik.

Russell jelas bingung dengan selisih waktu yang signifikan tersebut, dan pembalap Inggris itu menghubungi tim Mercedes-nya melalui radio untuk melaporkan: “Ban belakang terlalu dingin, banyak selip. Tapi tidak sampai 1,2 detik lebih dingin.”

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Sesi latihan bebas kedua pada hari Jumat terganggu oleh dua bendera merah. Yang pertama karena kerikil yang terlempar ke jalur balap oleh mobil Red Bull yang melebar di tikungan Stavelot setelah 12 menit berjalan.

Pierre Gasly menyebabkan bendera merah kedua yang lebih lama ketika ia mengalami kecelakaan pada 15 menit terakhir FP2. Pembalap Prancis itu kehilangan kendali atas bagian belakang mobilnya dan melebar ke area kerikil sebelum menabrak pembatas.

Benturan tersebut merobek sayap belakang Alpine-nya, serta roda belakang kanan dan menyebarkan puing-puing ke seluruh lintasan di tikungan Stavelot.

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Lewis Hamilton kembali menjadi pembalap Ferrari tercepat di posisi keempat, tetapi tertinggal 0,747 detik dari catatan waktu terbaik Antonelli. Rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, finis di luar 10 besar di posisi ke-11.

Isack Hadjar, yang akan memulai balapan hari Minggu dari belakang grid karena Red Bull memilih untuk melakukan perubahan besar pada Power Unitnya, berada di posisi kelima, di depan Oscar Piastri, yang kehilangan beberapa waktu di awal sesi saat McLaren memperbaiki masalah hidrolik yang menimpa MCL40-nya di akhir FP1.

Franco Colapinto berada di posisi ketujuh untuk Alpine, di depan Russell, dan pasangan Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Liam Lawson, yang melengkapi 10 besar.

Bagian belakang diisi oleh dua Cadillac dan Aston Martin, dengan Lance Stroll mengungguli juara dunia dua kali Fernando Alonso untuk menghindari finis paling lambat.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m45.944s17
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m46.134s17
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m46.416s20
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m46.691s15
5Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m46.714s19
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m46.926s10
7Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m47.147s19
8George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m47.229s19
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m47.294s19
10Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m47.434s15
11Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m17.468s18
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m47.792s16
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m47.952s17
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m47.958s19
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m48.019s18
16Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m48.256s18
17Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m48.333s15
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m48.955s15
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m49.199s18
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m49.596s19
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m51.131s16
22Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m51.418s19

Free Practice 1

Max Verstappen memimpin duo Ferrari pada latihan pertama F1 GP Belgia, saat Mercedes memulai dengan lambat.

Juara dunia empat kali Verstappen, yang masa depannya menjadi topik hangat di paddock F1 menjelang akhir pekan, mengungguli duo Ferrari yang dipimpin oleh Lewis Hamilton yang memakai ban Soft dengan selisih 0,145 detik, sementara Charles Leclerc tertinggal 0,207 detik di posisi ketiga selama sesi latihan pertama yang kering di Spa-Francorchamps.

Ini adalah kali pertama mobil yang tidak ditenagai mesin Mercedes atau Ferrari memuncaki timesheets sesi latihan musim 2026.

It is the first time this season Red Bull has set the pace in practice
It is the first time this season Red Bull has set the pace in practice

Red Bull telah mengganti sayap belakang 'Macarena' mereka dengan desain yang lebih konvensional di Belgia setelah Verstappen mengalami dua kecelakaan beruntun dengan kecepatan tinggi di Grand Prix Austria dan Inggris.

Ferrari memisahkan Red Bull, dengan Isack Hadjar - yang akan memulai balapan hari Minggu dari belakang grid setelah mengganti beberapa komponen unit daya - berada di posisi keempat tercepat dan tertinggal 0,252 detik.

Peningkatan performa di akhir balapan membuat Oscar Piastri berada di posisi kelima, di depan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang hanya berada di posisi keenam, sementara Mercedes tertinggal lebih dari setengah detik di belakang para pesaingnya.

Piastri mengalami drama di akhir sesi ketika ia sempat mogok di Les Combes karena masalah tekanan hidrolik, sebelum akhirnya berhasil kembali ke pit dengan McLaren-nya yang bermasalah.

Lando Norris berada di urutan ketujuh dengan McLaren lainnya, di depan Mercedes kedua yang dikendarai George Russell, yang akhirnya berada di urutan kedelapan dengan selisih 0,889 detik. 

Juara dunia bertahan Norris akan menjalani penalti turun 10 posisi di grid setelah McLaren memasang elektronik kontrol baru pada MCL40-nya.

Ocon is wearing a Spiderman helmet at Spa
Ocon is wearing a Spiderman helmet at Spa

Pembalap rookie F1 Arvid Lindblad dan Gabriel Bortoleto melengkapi posisi 10 besar untuk Racing Bulls dan Audi masing-masing. Bortoleto melewatkan tahap akhir sesi setelah mengalami masalah pada mobilnya.

Urutan FP1 didukung oleh Aston Martin milik Lance Stroll dan Jak Crawford, yang menggantikan juara dunia dua kali Fernando Alonso untuk menyelesaikan penampilan rookie terbarunya untuk tim Silverstone.

Stroll melebar ke luar trek dengan Aston Martinnya ke gravel trap di akhir sesi, membuat kamera onboard di mobilnya tidak stabil.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m47.070s24
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m47.215s22
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m47.277s22
4Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m47.322s23
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m47.522s21
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m47.603s23
7Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m47.931s19
8George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m47.959s22
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m48.234s24
10Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m48.406s18
11Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m48.432s24
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m48.962s23
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m49.010s21
14Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m49.337s24
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m49.403s23
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m49.449s21
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m49.712s23
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m49.829s21
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m50.226s22
20Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m50.862s25
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m52.808s19
22Jak CrawfordUSAAston Martin Aramco F1 Team1m53.199s22

Tags:

F1
2026
Belgium
F1 GP Belgia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Spa-Francorchamps
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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