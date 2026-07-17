F1 GP Belgia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Spa-Francorchamps

Andrea Kimi Antonelli kembali menempatkan Mercedes di puncak pada latihan kedua F1 GP Belgia 2026 yang terinterupsi di Spa-Francorchamps.

Antonelli mencatatkan laptime 1 menit 45,944 detik, 0,190 detik lebih cepat dari juara bertahan Lando Norris dari McLaren yang menerima penalti turun 10 grid setelah mendapatkan elektronik baru di mobilnya, dengan Max Verstappen tertinggal 0,472 detik di posisi ketiga.

Mercedes tidak terlalu meyakinkan saat Verstappen memimpin sesi latihan pembuka di Spa-Francorchamps, tetapi lap menakjubkan Antonelli mengembalikan Silver Arrows ke status quo-nya musim ini.

Hamilton was fourth but Ferrari lagged behind

Namun, sesi latihan tersebut menjadi sulit bagi rekan setim Antonelli di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar, Russell, yang tertinggal jauh di belakang pembalap muda Italia itu dan hanya berada di posisi kedelapan tercepat, terpaut 1,285 detik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Russell jelas bingung dengan selisih waktu yang signifikan tersebut, dan pembalap Inggris itu menghubungi tim Mercedes-nya melalui radio untuk melaporkan: “Ban belakang terlalu dingin, banyak selip. Tapi tidak sampai 1,2 detik lebih dingin.”

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Sesi latihan bebas kedua pada hari Jumat terganggu oleh dua bendera merah. Yang pertama karena kerikil yang terlempar ke jalur balap oleh mobil Red Bull yang melebar di tikungan Stavelot setelah 12 menit berjalan.

Pierre Gasly menyebabkan bendera merah kedua yang lebih lama ketika ia mengalami kecelakaan pada 15 menit terakhir FP2. Pembalap Prancis itu kehilangan kendali atas bagian belakang mobilnya dan melebar ke area kerikil sebelum menabrak pembatas.

Benturan tersebut merobek sayap belakang Alpine-nya, serta roda belakang kanan dan menyebarkan puing-puing ke seluruh lintasan di tikungan Stavelot.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Lewis Hamilton kembali menjadi pembalap Ferrari tercepat di posisi keempat, tetapi tertinggal 0,747 detik dari catatan waktu terbaik Antonelli. Rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, finis di luar 10 besar di posisi ke-11.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Isack Hadjar, yang akan memulai balapan hari Minggu dari belakang grid karena Red Bull memilih untuk melakukan perubahan besar pada Power Unitnya, berada di posisi kelima, di depan Oscar Piastri, yang kehilangan beberapa waktu di awal sesi saat McLaren memperbaiki masalah hidrolik yang menimpa MCL40-nya di akhir FP1.

Franco Colapinto berada di posisi ketujuh untuk Alpine, di depan Russell, dan pasangan Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Liam Lawson, yang melengkapi 10 besar.

Bagian belakang diisi oleh dua Cadillac dan Aston Martin, dengan Lance Stroll mengungguli juara dunia dua kali Fernando Alonso untuk menghindari finis paling lambat.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m45.944s 17 2 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m46.134s 17 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m46.416s 20 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m46.691s 15 5 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m46.714s 19 6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m46.926s 10 7 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m47.147s 19 8 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m47.229s 19 9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m47.294s 19 10 Liam Lawson NWZ Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m47.434s 15 11 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m17.468s 18 12 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m47.792s 16 13 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m47.952s 17 14 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m47.958s 19 15 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m48.019s 18 16 Carlos Sainz SPA Atlassian Williams F1 Team 1m48.256s 18 17 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m48.333s 15 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m48.955s 15 19 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m49.199s 18 20 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m49.596s 19 21 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m51.131s 16 22 Fernando Alonso SPA Aston Martin Aramco F1 Team 1m51.418s 19

Free Practice 1

Max Verstappen memimpin duo Ferrari pada latihan pertama F1 GP Belgia, saat Mercedes memulai dengan lambat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara dunia empat kali Verstappen, yang masa depannya menjadi topik hangat di paddock F1 menjelang akhir pekan, mengungguli duo Ferrari yang dipimpin oleh Lewis Hamilton yang memakai ban Soft dengan selisih 0,145 detik, sementara Charles Leclerc tertinggal 0,207 detik di posisi ketiga selama sesi latihan pertama yang kering di Spa-Francorchamps.

Ini adalah kali pertama mobil yang tidak ditenagai mesin Mercedes atau Ferrari memuncaki timesheets sesi latihan musim 2026.

It is the first time this season Red Bull has set the pace in practice

Red Bull telah mengganti sayap belakang 'Macarena' mereka dengan desain yang lebih konvensional di Belgia setelah Verstappen mengalami dua kecelakaan beruntun dengan kecepatan tinggi di Grand Prix Austria dan Inggris.

Ferrari memisahkan Red Bull, dengan Isack Hadjar - yang akan memulai balapan hari Minggu dari belakang grid setelah mengganti beberapa komponen unit daya - berada di posisi keempat tercepat dan tertinggal 0,252 detik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Peningkatan performa di akhir balapan membuat Oscar Piastri berada di posisi kelima, di depan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang hanya berada di posisi keenam, sementara Mercedes tertinggal lebih dari setengah detik di belakang para pesaingnya.

Piastri mengalami drama di akhir sesi ketika ia sempat mogok di Les Combes karena masalah tekanan hidrolik, sebelum akhirnya berhasil kembali ke pit dengan McLaren-nya yang bermasalah.

Lando Norris berada di urutan ketujuh dengan McLaren lainnya, di depan Mercedes kedua yang dikendarai George Russell, yang akhirnya berada di urutan kedelapan dengan selisih 0,889 detik.

Juara dunia bertahan Norris akan menjalani penalti turun 10 posisi di grid setelah McLaren memasang elektronik kontrol baru pada MCL40-nya.

Ocon is wearing a Spiderman helmet at Spa

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap rookie F1 Arvid Lindblad dan Gabriel Bortoleto melengkapi posisi 10 besar untuk Racing Bulls dan Audi masing-masing. Bortoleto melewatkan tahap akhir sesi setelah mengalami masalah pada mobilnya.

Urutan FP1 didukung oleh Aston Martin milik Lance Stroll dan Jak Crawford, yang menggantikan juara dunia dua kali Fernando Alonso untuk menyelesaikan penampilan rookie terbarunya untuk tim Silverstone.

Stroll melebar ke luar trek dengan Aston Martinnya ke gravel trap di akhir sesi, membuat kamera onboard di mobilnya tidak stabil.