Norris Menerima Penalti Grid 10 Posisi untuk Grand Prix Belgia

Lando Norris mendapat penalti grid besar untuk F1 Grand Prix Belgia.

Norris at Silverstone
Norris at Silverstone
© XPB Images

Juara dunia bertahan, Lando Norris, akan menerima penalti 10 posisi di grid start pada Grand Prix Belgia akhir pekan ini.

Mobil Norris akan dipasangi Power Electronic Unit keempat di Belgia, melebihi alokasi tiga komponen untuk musim 2026.

Perubahan ini memicu penalti grid otomatis 10 posisi yang akan diterima Norris pada Grand Prix Belgia akhir pekan ini di Spa-Francorchamps.

Ini adalah konsekuensi langsung dari kegagalan yang dialami Norris awal musim ini.

Norris kehilangan unit elektronik pertamanya setelah mengalami masalah teknis fatal yang mencegahnya memulai Grand Prix Cina.

Unit kedua harus ditarik pada putaran berikutnya di Jepang setelah mengalami masalah saat latihan, yang memaksa perpindahan yang tidak terjadwal ke komponen elektronik unit daya ketiga dan terakhir bebas penalti.

McLaren berhasil memperbaiki unit yang rusak di Jepang, namun unit tersebut kembali gagal saat sesi latihan kedua di Monaco, sehingga ditarik dari alokasi tim.

Juara dunia bertahan tersebut mengkonfirmasi bahwa Norris akan menerima penalti menjelang putaran ke-10 musim ini akhir pekan ini.

"Meskipun Power Electronic Unit yang kami pasang di Jepang, dan telah kami gunakan di setiap sesi sejak Miami, telah bekerja dengan andal, Mercedes-AMG High Performance Powertrains telah memperkenalkan serangkaian perbaikan keandalan pada sistem elektronik daya baru mereka," demikian bunyi pernyataan tim.

"Namun, untuk memanfaatkan peningkatan ini, kami harus menanggung penalti 10 posisi di grid untuk mobil Lando agar dapat menggunakan unit baru. 

"Kami memilih untuk melakukan ini di Belgia, sirkuit di mana aksi saling menyalip relatif lebih sering terjadi, dibandingkan dengan dua balapan berikutnya di Hungaria dan Zandvoort.

"Kami sekarang berencana untuk menggunakan unit elektronik daya keempat ini untuk sisa musim ini, untuk memaksimalkan keandalan sekaligus meminimalkan penalti olahraga pada Lando."

Tags:

F1
McLaren
Lando Norris
Norris Menerima Penalti Grid 10 Posisi untuk Grand Prix Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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