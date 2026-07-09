Norris Keluhkan Kurangnya Peningkatan Performa dari McLaren

Lando Norris mengharapkan lebih banyak dari McLaren setelah akhir pekan yang sulit di Grand Prix Inggris.

Norris at Silverstone
Norris at Silverstone
© XPB Images

Lando Norris yakin McLaren harus melakukan 'banyak hal dengan lebih baik' dan menghadirkan lebih banyak peningkatan untuk meningkatkan kecepatan setelah akhir pekan yang sulit di Grand Prix Inggris.

Norris mungkin finis di posisi keempat di Silverstone, tetapi ia merasa frustrasi dengan apa yang terbukti sebagai akhir pekan yang sulit, dengan McLaren kurang cepat dibandingkan dengan Mercedes dan Ferrari.

"Semuanya kecuali hasilnya cukup mengejutkan," kata Norris. "Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana kami bisa finis di posisi ke-4 hari ini.

Norris finished fourth at Silverstone
Norris finished fourth at Silverstone

"Bagian terpenting saat ini adalah keandalan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Kimi dan Max. Bagian terpentingnya adalah tidak melakukan kesalahan dan keandalan.

"Kami berhasil dalam hal itu hari ini, tetapi kecepatannya cukup buruk. Mobilnya tidak nyaman dikendarai. Saya rasa ini salah satu mobil tersulit yang pernah saya kendarai di Formula 1, jadi ada banyak hal yang perlu kami perbaiki."

McLaren belum menghadirkan peningkatan besar di lintasan sejak Grand Prix Miami, tetapi Norris menyatakan bahwa pengembangan kecil tersebut gagal memenuhi harapan.

"Kami memang lambat sepanjang tahun, tetapi tidak selambat ini," tambahnya. "Saya rasa tim lain tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak mungkin kami bisa finis di posisi kedua di Miami, dan membentuk mobil seperti ini.

"Tim lain telah membeli banyak peningkatan dan pembaruan sejak saat itu, dan kami belum—tidak ada yang memberi kami peningkatan performa yang signifikan. Saya tidak tahu, jujur ​​saja, mobilnya sulit dikendalikan."

It was a tough home race for Norris and McLaren
It was a tough home race for Norris and McLaren

Pada balapan-balapan terakhir, aksi saling menyalip dan balapan "yoyo" telah berkurang, dengan trek yang lebih kaya energi daripada beberapa layout tertentu. Namun, Silverstone dan Grand Prix Belgia minggu depan di Spa Francorchamps berada di ujung spektrum yang berlawanan.

Meskipun banyak aksi saling menyalip terjadi, hal ini sering kali disebabkan oleh para pembalap yang mengerahkan energi di area trek yang berbeda.

"[Itu] sama seperti biasanya, saya bukan penggemarnya," kata Norris. "Bukan seperti ini seharusnya Formula 1, tetapi begitulah adanya, jadi saya tidak bisa mengeluh lagi."

Tags:

F1
2026
Great Britain
Lando Norris
McLaren
Norris Keluhkan Kurangnya Peningkatan Performa dari McLaren
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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