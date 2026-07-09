Red Bull Berikan Update Pembicaraan Ranking ADUO dengan FIA

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengungkapkan bahwa pembicaraan terus berlanjut dengan FIA setelah Power Unit mereka dianggap sebagai patokan di Formula 1, yang berarti tidak mendapatkan token ADUO untuk peningkatan mesin.

Sebagai bagian dari proses ADUO yang menentukan berapa banyak token peningkatan Power Unit yang dapat dimiliki setiap pabrikan, FIA memberi kesimpulan mengejutkan bahwa Red Bull, bukan Mercedes yang sedang mendominasi, sebagai Power Unit terbaik di kejuaraan saat ini.

Red Bull telah membantah keputusan ini, dengan Mekies sebelumnya menyatakan, "Kami tidak melihat satu pun sampel data di mana kami memperkirakan diri kami lebih tinggi daripada pesaing, apalagi secara konsisten berada di atas mereka."

FIA sedang meninjau temuannya setelah menerima permintaan dari Red Bull, dengan tim tersebut khawatir akan 'implikasi besar' jika keputusan tersebut tidak dibatalkan.

Mekies in Austria © XPB Images

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Memberikan perkembangan terbaru mengenai proses peninjauan, Mekies mengatakan kepada media, termasuk Crash.net, “Kami sedang bertukar data dengan FIA. Jadi, prosesnya berjalan sesuai dengan kesempatan yang kami miliki, untuk bertukar lebih banyak [data] dibandingkan sebelumnya, dalam hal metodologi dan potensi perbedaan.

"Bisa dikatakan bahwa kami akan mengadakan pertemuan minggu depan di luar akhir pekan balapan untuk duduk bersama dan melihat kumpulan data yang sama.”

Red Bull mengalami akhir pekan yang sulit di Silverstone meskipun Max Verstappen tampak kuat untuk meraih podium sebelum masalah sayap belakang di akhir balapan membuatnya tersingkir.

Dengan balapan beruntun di Belgia dan Hungaria akan membawa kejuaraan ke jeda musim panas, Mekies menyadari perlunya peningkatan, meski ia mengakui layout Spa-Francorchamps yang sangat berat ke Power Unit bisa menjadi tantangan.

Verstappen is understood to have an exit clause in his contract

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"Ini masih tahun pertama dengan Power Unit (PU) kami, tim akan berusaha mengatasi lintasan yang kekurangan energi seperti ini," katanya. "Mungkin ada keterbatasan perangkat keras, tetapi saya juga tahu bahwa tim ini luar biasa dalam membalikkan keadaan dengan cepat.

"Saya harap kami akan berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik di Spa, tetapi Anda benar mengatakan bahwa, dari perspektif karakteristik, seharusnya cukup mirip dengan di sini."