Norris Ingin Mengulangi Kemenangan Kontroversial Schumacher di Silverstone

Lando Norris dengan jahil ingin memenangkan Grand Prix Inggris dengan menerobos masuk ke area pit.

Norris finished fourth at Silverstone
Norris finished fourth at Silverstone
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Juara dunia bertahan Formula 1 Lando Norris ingin coba memenangi Grand Prix Inggris dengan memasuki pit-lane saat balapan berakhir di belakang Safety Car.

Balapan 52 lap hari Minggu berakhir dengan antiklimaks di belakang safety car setelah Max Verstappen tergelincir ke gravel trap di tikungan Stowe.

Norris, yang finis keempat, dengan nakal bertanya apakah ia bisa memenangkan balapan dengan masuk ke pit pada lap terakhir.

“Kamu tidak boleh masuk pit, kan? Kamu tidak bisa memenangkannya di pit lane?” tanya Norris melalui radio tim.

“Tidak, memang tidak boleh,” jawab teknisi balapnya, Will Joseph.

Norris menjawab: “Sayang sekali.”

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Pembalap tidak diperbolehkan memenangkan balapan dengan melewati garis finis melalui pit-lane, sebuah aturan yang ditetapkan menyusul salah satu kemenangan Michael Schumacher yang paling kontroversial.

Kebetulan, ini terjadi di Grand Prix Inggris 1998, meskipun balapan tersebut berlangsung di sirkuit Silverstone lama yang menggunakan jalur pit di National Pits Straight.

Schumacher menerobos masuk ke jalur pit pada lap terakhir untuk menjalani penalti stop-and-go, dan melewati garis finis saat melakukannya.

Ia dinyatakan sebagai pemenang, tetapi interpretasi Ferrari terhadap peraturan menyebabkan kebingungan pasca-balapan mengenai apakah pembalap Jerman itu benar-benar telah menjalani hukumannya.

Steward akhirnya membatalkan hukuman tersebut setelah ditemukan bahwa mereka telah melakukan beberapa kesalahan, termasuk melampaui batas waktu yang diizinkan untuk pemberitahuan hukuman yang telah dikeluarkan.

Serangkaian keadaan luar biasa tersebut menyebabkan ketiga Steward yang terlibat mengundurkan diri.

Akibatnya, FIA memperketat peraturan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.

It was a tough home race for Norris and McLaren
It was a tough home race for Norris and McLaren

Norris diuntungkan oleh masalah yang dialami Andrea Kimi Antonelli dan Verstappen di akhir balapan untuk naik peringkat dan meraih posisi keempat setelah balapan yang sulit bagi McLaren.

"Mengingat betapa tidak menyenangkannya balapan tadi, posisi keempat dan posisi ketiga di Sprint akhir pekan ini sungguh luar biasa," kata Norris saat merangkum akhir pekannya.

"Tentu saja kami beruntung hari ini, tetapi balapan juga tentang finis. Ini tentang keandalan dan tidak membuat kesalahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Max dan Kimi.

"Start yang buruk hari ini, saya tidak tahu mengapa, jadi kita harus memahami beberapa hal. Selain itu, mobilnya sama sekali tidak bagus hari ini, jadi kita harus banyak meningkatkan performa.

"Sisi positifnya adalah hasilnya, dan itu benar-benar satu-satunya hal yang penting pada akhirnya, tetapi kecepatan untuk meraihnya benar-benar tidak bagus. Kita perlu melangkah maju dengan besar."

Norris Ingin Mengulangi Kemenangan Kontroversial Schumacher di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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