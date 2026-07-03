Leclerc Membantah Pergeseran Dukungan Ferrari ke Hamilton

Charles Leclerc membantah adanya pergeseran dukungan ke arah Lewis Hamilton di kubu tim Formula 1 Ferrari, seiring dengan masuknya juara dunia tujuh kali itu ke dalam persaingan perebutan gelar juara.



Hamilton unggul dalam beberapa pekan terakhir, dengan kemenangannya di Barcelona sebagai puncak setelah finis di posisi kedua Montreal dan Monaco. Juga sangat jelas bahwa ia telah menjadi jauh lebih dekat dengan tim daripada selama musim pertamanya yang sulit pada tahun 2025.

Sementara itu, Leclerc mengalami serangkaian masalah, meskipun ia jauh lebih bahagia setelah mengganti pemasok rem untuk Barcelona, ​​dan mengungguli Hamilton dalam kualifikasi di Austria.

Lewis Hamilton, Ferrari

Pembalap Monako itu menepis anggapan bahwa ia mungkin harus memainkan peran pendukung dan tunduk pada perintah tim.

“Saya rasa tidak ada perubahan khusus di garasi,” katanya. “Perubahan performa bisa terjadi. Tahun lalu berbeda dengan tahun ini.

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“Sebagai pembalap, Anda hanya fokus pada bagian Anda sendiri, tetapi Ferrari selalu menjadi keluarga bagi saya, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya di akhir musim, dan apa pun situasi yang saya hadapi.

"Tentu saja, tim adalah yang utama, tetapi saya tidak ingin memikirkannya saat ini. Saya harus memikirkan banyak hal tentang performa saya sendiri saat ini, dan itulah fokus saya. Kemudian kita akan lihat nanti.”

Leclerc mengakui bahwa Hamilton jauh lebih nyaman di Maranello daripada musim lalu. “Lewis lebih nyaman dengan tim, dan itu selalu membantu,” katanya.

“Pada tahun pertama Anda bergabung dengan sebuah tim, Anda tidak selalu tahu siapa yang perlu Anda ajak bicara untuk masalah tertentu, itu bukan lagi hal yang sulit. Dia mengenal sebagian besar orang di tim, dan sama nyamannya dengan saya.

“Namun dari segi proses, kami terus berkembang dan melakukan perubahan, tetapi saya tidak akan mengatakan ada perbedaan dengan pendekatan yang telah kami terapkan di masa lalu. Anda selalu melihat kelemahan Anda sebagai sebuah tim, dan mencoba untuk memperbaikinya, dan itulah yang sedang kami lakukan.”

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Ferrari drivers for 2026 Charles Leclerc and Lewis Hamilton © XPB Images

Leclerc juga menegaskan bahwa dua balapan terakhir lebih baik, meskipun hasilnya tidak menunjukkan hal itu.

“Ada beberapa hal yang membuat saya lebih nyaman di dalam mobil di Barcelona, ​​tentu saja,” katanya. “Dan saya pikir itu adalah akhir pekan yang jauh lebih positif dalam hal kecepatan dan feeling.

“Sayangnya, hasil pada hari Minggu sudah diketahui, karena kami mengalami masalah teknis, dan pada hari Sabtu, jelas merugikan saya karena kesalahan yang saya lakukan di Q3, jadi karena alasan ini, ini bukanlah akhir pekan yang saya inginkan.

“Tetapi di Austria memang benar bahwa pada hari Minggu saya lebih kesulitan, jadi saya mengerahkan banyak usaha, dan saya memahami beberapa hal. Apakah ini cukup? Tidak pernah cukup. Maka saya akan terus bekerja sekeras mungkin untuk mencoba dan mendapatkan performa yang lebih baik.”

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Dia menambahkan: “Wajar juga untuk mengatakan bahwa dua balapan berikutnya akan sangat sulit bagi tim. Tetapi hal terbaik yang dapat saya lakukan adalah tetap fokus dan terus berjuang, di mana pun kami bertarung.”