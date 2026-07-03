Verstappen Menarik Dirinya dari Spekulasi Kepindahan ke McLaren

Max Verstappen tidak berminat untuk membahas rumor yang menghubungkannya dengan McLaren.

Verstappen has been linked with McLaren
Verstappen has been linked with McLaren
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Max Verstappen memberikan tanggapan blak-blakan soal masa depannya di Formula 1 di tengah spekulasi yang menghubungkannya dengan kepindahan sensasional ke McLaren.

Selama akhir pekan Grand Prix Austria, terungkap bahwa tim manajemen Verstappen bertemu dengan CEO McLaren, Zak Brown, di paddock untuk apa yang digambarkan sebagai "pembicaraan awal" tentang kemungkinan kesepakatan.

Juara dunia empat kali, Verstappen, terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir tahun 2028, tetapi memiliki klausul keluar dalam kontraknya saat ini yang memungkinkannya pergi lebih awal jika tidak berada di dua posisi teratas klasemen pembalap pada tanggal yang tidak ditentukan di bulan Agustus, yang diyakini selama jeda musim panas F1.

Brown has not completely shut the door on a move for Verstappen
Brown has not completely shut the door on a move for Verstappen

Pembalap Belanda berusia 28 tahun itu berpeluang untuk mengaktifkan klausul tersebut kecuali terjadi perubahan performa besar dalam tiga balapan berikutnya - termasuk Grand Prix Inggris akhir pekan ini.

Rumor kepindahan ke McLaren di masa mendatang diajukan kepada Verstappen selama hari media pada hari Kamis di Silverstone, tetapi ia tidak berminat untuk menanggapi spekulasi tersebut.

"Saya tidak akan terlibat dalam hal itu," kata Verstappen kepada media, termasuk Crash.net, ketika ditanya apakah ada kebenaran dalam spekulasi tersebut.

“Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan sebelumnya. Jika ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang berubah, Anda akan mendengarnya dari saya, bukan dari orang lain yang menulisnya, kan? 

"Saya hanya fokus pada pekerjaan yang saya miliki bersama tim saya. Kami sedang menuju ke atas, jadi itu sangat menyenangkan untuk dilihat.

“Saya menjalani akhir pekan yang sangat positif di Austria, kami hanya mencoba untuk terus meningkatkan performa dari sana. Saya tahu tentu saja itu bisa sangat sulit, ada banyak persaingan. Tapi ya, kami di sini hanya untuk mencoba dan melaju lebih cepat.”

‘Banyak pembalap ingin pindah ke McLaren!’ 

Juara dunia bertahan Lando Norris juga ditanya tentang pertemuan antara McLaren dan manajemen Verstappen selama konferensi pers pembalap FIA pada hari Kamis.

"Sejujurnya, banyak pembalap ingin bergabung dengan McLaren. Jadi saya tidak tahu mengapa Anda hanya menyoroti Max!" canda Norris sebagai tanggapan. "Ada beberapa pembalap lain yang saya kenal yang juga ingin bergabung. Maksud saya, ini hal yang keren.

"Sungguh bagus bahwa seorang juara dunia empat kali ingin bergabung dan ingin - berpotensi! - bergabung dengan tim. Saya tidak tahu seberapa benarnya, tetapi itu hal yang keren.

"Dan jika ada kesempatan bagi saya untuk mengemudi bersama orang lain, itu adalah sesuatu yang selalu saya nantikan. Tapi itu bukan hal yang serius untuk saat ini. Dan saya juga sangat bersemangat untuk masa depan saya bersama McLaren. Saya akan tetap di sini selama bertahun-tahun lagi."

Could Verstappen and Norris end up as F1 team-mates?
Could Verstappen and Norris end up as F1 team-mates?

Salah satu kendala utama dalam kesepakatan potensial adalah bahwa baik Norris maupun rekan setimnya saat ini, Oscar Piastri, terikat kontrak jangka panjang dengan McLaren.

Salah satu dari mereka pergi untuk mengakomodasi Verstappen, dengan kemungkinan pertukaran kursi yang melibatkan Piastri disebut-sebut sebagai solusi potensial.

Ketika ditanya apakah ia yakin bisa mengalahkan Verstappen jika keduanya berpasangan, Norris menjawab: "Saya yakin saya bisa - saya pikir kita hanya perlu mengatakannya dengan hati-hati - mengalahkan pembalap mana pun."

"Menurut saya, yang membuat Max begitu luar biasa adalah bagaimana performanya sepanjang musim. Setiap akhir pekan, performanya di level seperti itu sangat mengesankan.

"Saya rasa banyak pembalap di grid bisa meraih pole position dan mencetak lap yang luar biasa. Yang membuat orang hebat dan elit adalah performa di level tersebut, di setiap sesi latihan, setiap kualifikasi, setiap balapan, dan saya rasa itu adalah sesuatu yang Max mampu lakukan mungkin lebih baik daripada hampir semua orang.

"Saya percaya, entah itu melawan dia atau memiliki kesempatan untuk melawan Lewis [Hamilton] atau Fernando [Alonso], atau pembalap-pembalap terbaik lainnya, saya rasa ini adalah kesempatan yang keren bagi saya, dan pada saat yang sama, saya sangat bersemangat untuk apa pun yang mungkin datang di masa depan."

Verstappen Menarik Dirinya dari Spekulasi Kepindahan ke McLaren
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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