Bagaimana Russell Menjaga Harapan Gelarnya setelah Paruh Awal yang Sulit?

George Russell bagaimana psikolog olahraga membantunya dalam pertarungan gelar Formula 1 melawan Andrea Kimi Antonelli dan Lewis Hamilton.

Jelang dimulainya musim 2026, banyak pihak memperkirakan pertarungan gelar akan didominasi duet Mercedes, Russell dan Antonelli.

Namun, akibat masalah reabilitas yang menghantui Silver Arrows serta inkonsistensi Russell di awal musim, Ferrari dan Hamilton juga terlibat dalam pertarungan.

Situasi ini diperparah oleh sengitnya persaingan pengembangan mobil sepanjang tahun, di mana Ferrari, McLaren, dan Red Bull berhasil memangkas secara signifikan keunggulan performa yang sebelumnya dimiliki Mercedes di awal musim.

Russell has won just two grands prix this year, compared to Antonelli's six

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun bekerja sama dengan psikolog bukanlah hal baru bagi Russell - karena ia sudah melakukannya sejak 2020 - ia menjelaskan bagaimana itu membantunya dalam situasi saat ini.

"Hal ini sangat membantu, tetapi juga membantu untuk mengingat kembali kemampuan diri sendiri," ujar Russell kepada RacingNews365.

"Saat memikirkan karier saya, saya teringat akan berbagai keberhasilan yang telah diraih; saya ingat apa yang mampu saya lakukan. Itu semua memberikan saya keyakinan dan kepercayaan diri."

Russell recently got engaged to partner Carmen Montero Mundt © XPB Images

Setelah 11 putaran musim ini, Russell berada di urutan ketiga klasemen, tertinggal sembilan poin dari Hamilton, dan 59 poin dari Antonelli.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sadar bahwa masih ada cukup balapan untuk mengejar selisih ini - terlepas dari apakah kalender akan kembali berubah atau tidak di tengah konflik Timur Tengah - Russell berpendapat bahwa memperbaiki kondisi mentalnya tidak hanya menguntungkannya ketika keadaan menjadi sulit.

“Ini lebih untuk membantu saya mendapatkan hasil maksimal dari diri saya sendiri – tetapi juga orang-orang yang bekerja dengan saya, cara terbaik untuk menangani tekanan di balapan akhir pekan, atau cara terbaik untuk menangani energi saya selama satu musim,” tambahnya.

“Bukan berarti ini hanya untuk membantu saat-saat yang benar-benar sulit. Memang itu sangat membantu, tetapi saya sangat beruntung memiliki orang-orang hebat di dekat saya.

“Pacar saya [yang kini menjadi tunangan], Gwen [Lagrue], Toto [Wolff]. Merekalah yang telah mendukung saya.”