Bagaimana Russell Menjaga Harapan Gelarnya setelah Paruh Awal yang Sulit?

George Russell berada di posisi ketiga di klasemen Formula 1, meski dijagokan sebagai salah satu favorit di awal musim.

George Russell has been working with a sports psychologist since 2020
George Russell has been working with a sports psychologist since 2020
© XPB Images

George Russell bagaimana psikolog olahraga membantunya dalam pertarungan gelar Formula 1 melawan Andrea Kimi Antonelli dan Lewis Hamilton.

Jelang dimulainya musim 2026, banyak pihak memperkirakan pertarungan gelar akan didominasi duet Mercedes, Russell dan Antonelli. 

Namun, akibat masalah reabilitas yang menghantui Silver Arrows serta inkonsistensi Russell di awal musim, Ferrari dan Hamilton juga terlibat dalam pertarungan.

Situasi ini diperparah oleh sengitnya persaingan pengembangan mobil sepanjang tahun, di mana Ferrari, McLaren, dan Red Bull berhasil memangkas secara signifikan keunggulan performa yang sebelumnya dimiliki Mercedes di awal musim.

Russell has won just two grands prix this year, compared to Antonelli's six
Russell has won just two grands prix this year, compared to Antonelli's six

Meskipun bekerja sama dengan psikolog bukanlah hal baru bagi Russell - karena ia sudah melakukannya sejak 2020 - ia menjelaskan bagaimana itu membantunya dalam situasi saat ini.

"Hal ini sangat membantu, tetapi juga membantu untuk mengingat kembali kemampuan diri sendiri," ujar Russell kepada RacingNews365. 

"Saat memikirkan karier saya, saya teringat akan berbagai keberhasilan yang telah diraih; saya ingat apa yang mampu saya lakukan. Itu semua memberikan saya keyakinan dan kepercayaan diri."

Russell recently got engaged to partner Carmen Montero Mundt
Russell recently got engaged to partner Carmen Montero Mundt
© XPB Images

Setelah 11 putaran musim ini, Russell berada di urutan ketiga klasemen, tertinggal sembilan poin dari Hamilton, dan 59 poin dari Antonelli.

Sadar bahwa masih ada cukup balapan untuk mengejar selisih ini - terlepas dari apakah kalender akan kembali berubah atau tidak di tengah konflik Timur Tengah - Russell berpendapat bahwa memperbaiki kondisi mentalnya tidak hanya menguntungkannya ketika keadaan menjadi sulit.

“Ini lebih untuk membantu saya mendapatkan hasil maksimal dari diri saya sendiri – tetapi juga orang-orang yang bekerja dengan saya, cara terbaik untuk menangani tekanan di balapan akhir pekan, atau cara terbaik untuk menangani energi saya selama satu musim,” tambahnya.

“Bukan berarti ini hanya untuk membantu saat-saat yang benar-benar sulit. Memang itu sangat membantu, tetapi saya sangat beruntung memiliki orang-orang hebat di dekat saya.

“Pacar saya [yang kini menjadi tunangan], Gwen [Lagrue], Toto [Wolff]. Merekalah yang telah mendukung saya.”

Tags:

F1
2026
George Russell
Mercedes
Bagaimana Russell Menjaga Harapan Gelarnya setelah Paruh Awal yang Sulit?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Russell "Perlu Istirahat" dari F1 di Tengah Serangkaian Nasib Buruk
Russell is ready for a break after a tough start to the year
F1 News
Mercedes Tak Yakin Apakah Mesin Hungaria Russell Bisa Diperbaiki
Russell suffered another blow to his F1 title hopes in Hungary
F1 News
Red Bull Merekrut Pencari Bakat Mercedes untuk Gantikan Helmut Marko
Red Bull has signed Gwen Lagrue from Mercedes
F1 News
Wolff Mengkritik Engineer "Teletubbies" Soal Blue Flag di Hungaria
Toto Wolff, Mercedes F1 Team
F1 News
Russell Menjelaskan Start Buruknya di Grand Prix Hugaria
Russell was once again struck by misfortune
F1 News
Tertangkap Ngebut saat Bendera Kuning, Antonelli Dihukum Penalti Grid
Antonelli faced an investigation after qualifying

Latest News

F1 News
Cadillac Mengungkap Alasan di Balik Pergantian Team Principal
15m ago
Lowdon has been sacked by Cadillac
F1 News
Red Bull Menemui Masalah Setiap Kali Berada di Trek dengan RB22
3h ago
Verstappen at Silverstone
F1 News
Penantian Lima Dekade untuk Pembalap Wanita F1 akan Segera Berakhir?
4h ago
Jessica Hawkins tests an Aston Martin F1 car for the first time
F1 News
Bagaimana Russell Menjaga Harapan Gelarnya setelah Paruh Awal yang Sulit?
4h ago
Russell in Spa
MotoGP News
MotoGP Pertimbangkan Adopsi Budget Cap ala-F1
6h ago
Jorge Martin leads 2026 MotoGP British Grand Prix Sprint. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Bos Baru Cadillac Tegaskan Ambisinya untuk Mempertahankan Perez
6h ago
Perez is rumoured to be interesting Williams
F1 News
Cadillac Umumkan Team Principal Baru dalam Sebuah Langkah Mengejutkan
12/08/26
Cadillac has made a shock leadership change
F1 News
McLaren Ungkap "Biaya Mahal" dari Dari Gelar Ganda Tahun Lalu
12/08/26
Norris celebrates his first drivers' title
F1 News
Mercedes Waspadai Pertarungan Lebih Intens di Paruh Kedua F1 2026
12/08/26
Mercedes was off the pace on Friday
F1 News
Mantan Bintang F1 Academy Menghadapi Ketidakpastian Masa Depan
12/08/26
Maya Weug's career has taken a nosedive since leaving F1 Academy