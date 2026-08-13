Bos Baru Cadillac Tegaskan Ambisinya untuk Mempertahankan Perez

Sergio Perez dan Valtteri Bottas membentuk duet pembalap paling berpengalaman di Formula 1 bagi Cadillac.

Perez is rumoured to be interesting Williams
Perez is rumoured to be interesting Williams
© XPB Images

Team Principal baru Cadillac, Marcin Budkowski, menghadapi misi awal yang krusial untuk meyakinkan Sergio Perez agar tetap bertahan di tim saat rumor bahwa pembalap Meksiko itu mungkin akan pindah ke Williams.

Bursa pembalap F1 saat ini sedang sibuk-sibuknya, dengan berbagai rumor kepindahan beredar di seluruh paddock. Salah satu figur kunci di pasar pembalap adalah Carlos Sainz, yang tengah meninjau kembali target waktunya untuk kembali ke jalur kemenangan saat Williams mengalami kemunduran musim ini.

Pembalap Spanyol itu mengisyaratkan masa depannya akan diputuskan selama jeda musim panas, dengan balapan kandangnya di Madrid kemungkinan akan menjadi waktu di mana rencananya untuk musim 2026 ditentukan.

Sainz has been less than impressed with Williams' progress this term
Sainz has been less than impressed with Williams' progress this term
© XPB Images

Jika ia meninggalkan Williams, kemungkinan besar tim akan berupaya menggantikan Sainz dengan sosok veteran lainnya, di mana Perez dikabarkan menjadi salah satu target utama.

Menanggapi situasi ini saat berbicara kepada media usai pengumuman mengejutkan dirinya sebagai bos baru Cadillac, Budkowski berkata: "Ini situasi yang agak rumit bahkan sebelum saya mulai, Anda tahu? Namun, jujur ​​saja, Checo telah menjadi aset berharga bagi tim - begitu pula dengan kedua pembalap.

"Memang banyak pembicaraan mengenai langkah Cadillac merekrut dua pembalap yang sangat berpengalaman, tetapi menurut saya, menghadirkan pengalaman dan stabilitas seperti itu sangatlah krusial bagi tim yang masih muda seperti ini.

"Jika Anda memiliki pembalap yang sedang dalam tahap belajar dan seluruh tim juga sedang belajar pada saat yang sama, itu berarti ada terlalu banyak variabel. Jadi, menurut saya penting untuk memiliki pembalap seperti Checo di dalam tim.

"Berdasarkan percakapan saya dengan Dan maupun orang-orang lain di tim, dia tidak hanya membalap dengan sangat baik, tetapi juga terus mendorong tim dengan sangat keras di balik layar; hal itu memang wajar diharapkan dari pembalap sepertinya yang sudah bertahun-tahun bersama Red Bull dan bekerja dengan tim terbaik.

"Menurut saya, itulah pola pikir yang kita inginkan, dan itulah juga pola pikir yang akan saya bawa. Jadi, saya yakin kita akan memiliki keselarasan penuh dalam hal pola pikir maupun semangat dorongan tersebut."

It is not long since Perez was helping push Max Verstappen to the title at Red Bull
It is not long since Perez was helping push Max Verstappen to the title at Red Bull

Sementara itu, CEO Dan Towriss menepis rumor yang menyebutkan bahwa Perez mungkin akan hengkang.

"Saya ingin menegaskan kembali semua yang disampaikan Marcin," tambah Towriss. "Checo telah menjadi aset luar biasa bagi tim. Dia membalap dengan sangat baik dan pastinya telah mengerahkan kemampuan terbaiknya.

"Saya sangat yakin Checo akan tetap bersama Cadillac, dan kami sama sekali tidak terganggu oleh rumor terkait Williams. Kami sangat yakin dengan hubungan kerja sama ini dan Anda akan melihatnya mengemudikan mobil F1 Cadillac."

Tags:

F1
2026
Cadillac
Sergio Perez
Bos Baru Cadillac Tegaskan Ambisinya untuk Mempertahankan Perez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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