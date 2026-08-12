McLaren Ungkap "Biaya Mahal" dari Dari Gelar Ganda Tahun Lalu

Bos McLaren, Andrea Stella, mengaku bahwa kesulitan tim di awal musim ini kemungkinan merupakan dampak lanjutan dari kejayaan mereka dalam meraih gelar juara pada tahun 2025.

McLaren berhasil menyapu bersih gelar juara Formula 1 pada tahun 2025, di mana Lando Norris mempersembahkan gelar juara pembalap pertama bagi tim tersebut sejak kesuksesan Lewis Hamilton pada tahun 2007.

Namun, upaya gigih untuk membendung Max Verstappen di fase akhir musim membuat tim mencurahkan sumber daya tambahan pada mobil yang saat itu dipakai, membuat fokus terhadap mobil tahun berikutnya dengan regulasi yang benar-benar baru musim ini berkurang.

Stella confirmed a change of approach to McLaren's development

Alhasil, McLaren memasuki 2026 tertinggal dari Mercedes dan Ferrari, dengan double DNS Lando Norris dan Oscar Piastri di Shanghai jadi gambaran awal musim yang sulit untuk skuat Woking.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya yakin pelajaran terpenting yang kami petik dari kerja keras selama tujuh bulan ini adalah bahwa, di masa-masa sulit, persatuan adalah kekuatan," ujar Stella.

"Kami telah membuktikan - terutama kepada diri kami sendiri - betapa krusialnya kekompakan tim untuk bangkit kembali dan kembali ke jalur yang tepat menuju puncak."

“Setelah tiga tahun kemajuan stabil yang membawa kami meraih tiga dari empat gelar juara dunia antara tahun 2024 dan 2025, awal musim ini benar-benar menjadi momen untuk memulai kembali dari nol.

"Bukan hanya karena perubahan regulasi yang mungkin merupakan yang paling signifikan dalam sejarah olahraga ini, tetapi terutama karena kami menyadari betapa besarnya harga yang harus kami bayar atas upaya keras kami sepanjang tahun 2025 demi mengamankan gelar ganda juara dunia.

“Kami bisa saja terpuruk; kami bisa saja mencari alasan atas ketidakmampuan kami memulai kejuaraan sebaik saat kami mengakhiri musim sebelumnya, tapi kenyataannya tidak demikian. Kami berupaya memahami faktor-faktor teknis dan strategis, serta memusatkan segala usaha kami. Hal itulah yang membuat saya sungguh bangga terhadap tim ini.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris scored his first win of the season in Hungary © XPB Images

Melalui proses pemulihannya, McLaren sekali lagi membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan mobil di tengah musim; Lando Norris memasuki masa jeda musim panas dengan status sebagai pemenang balapan - setelah berdiri di podium tertinggi pada Grand Prix Hungaria.

Stella menambahkan: "Jelas bahwa akhir pekan di Budapest, yang menandai berakhirnya paruh pertama musim, merupakan momen puncaknya.

"Bukan hanya karena hasil yang diraih, melainkan terutama karena paket aerodinamika yang kami perkenalkan di Hungaroring merupakan buah dari perubahan arah pengembangan tersebut, dan hal itu memungkinkan kami membuat kemajuan signifikan dalam hal daya saing."