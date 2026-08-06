FIA Konfirmasi Balapan F1 di Sepang Tidak Digelar Malam Hari

FIA telah merilis pembaruan baru yang mengakhiri kebingungan mengenai waktu dimulainya balapan F1 di Sepang.

F1 returns to Sepang for the first time since 2017 in October
F1 returns to Sepang for the first time since 2017 in October
© XPB Images

FIA mengonfirmasi jadwal waktu balapan Formula 1 di Sepang setelah muncul ketidakpastian selama sepekan setelah pengumuman kembalinya Sirkuit Malaysia itu ke dalam kalender balap tahun 2026.

Sepang International Circuit di Sepang baru-baru ini kembali ke kalender F1 sebagai pengganti Bahrain International Circuit sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain - yang kini disebut sebagai Grand Prix Bahrain 2026 di Malaysia - yang akan digelar pada tanggal 2-4 Oktober.

Bahrain sedianya menggelar balapan di negaranya sendiri pada bulan April, namun perang Timur Tengah yang berkecamuk antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, membuat balapan di sana terasa tidak memungkinkan.

Verstappen won the last F1 race held at Sepang
Verstappen won the last F1 race held at Sepang

Awalnya, situs web F1 mencantumkan waktu sesi dan balapan untuk balapan di Sepang sama dengan waktu awal di Sakhir, yang memicu spekulasi bahwa balapan akan digelar pada malam hari.

Namun, pihak F1 menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh masalah sistem di pihak mereka dan balapan tidak akan berlangsung pada malam hari, meskipun belum ada waktu resmi yang diumumkan untuk balapan di Sepang pada saat itu.

Kini, FIA telah merilis waktu mulai untuk sisa balapan Grand Prix musim 2026, dengan Sepang tercantum sebagai balapan sore hari seperti biasa.

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Jadwal hari Jumat dan Sabtu akan mengikuti pola yang sama, yaitu pukul 12.30 dan 16.00, masing-masing untuk FP1 dan FP2, serta FP3 dan kualifikasi. Jadwal ini juga diterapkan pada beberapa balapan lain di pengujung musim, seperti di Azerbaijan, Austin, Meksiko, dan Brasil.

Balapan akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat pada hari Minggu; waktu mulai yang sama dengan balapan F1 terakhir di Sepang, yakni Grand Prix Malaysia 2017.

Hal ini memastikan tidak adanya balapan malam, sekaligus berarti balapan akan dimulai pukul 08.00 waktu Inggris dan pukul 09.00 waktu Eropa Tengah.

Tags:

Sirkuit Internasional Sepang
F1
FIA Konfirmasi Balapan F1 di Sepang Tidak Digelar Malam Hari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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