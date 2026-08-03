Newey Yakin Alonso akan Bertahan di Aston Martin setelah 2026

Team Principal Aston Martin, Adrian Newey, yakin bahwa tim akan melanjutkan hubungannya dengan Fernando Alonso setelah tahun 2026.

Juara dunia dua kali itu akan habis kontraknya pada akhir musim ini, dan masa depannya bersama Aston Martin menjadi topik hangat akhir-akhir ini.

Setelah bertarung untuk podium pada tahun pertamanya di Aston tahun 2023, Alonso harus menghadapi penurunan performa kompetitif tim di tahun-tahun berikutnya.

Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary

Sampai jeda musim panas 2026, Fernando Alonso hanya mencetak satu poin di tengah musim yang sulit bagi Aston Martin, dan telah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap regulasi Power Unit F1 saat ini.

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Alonso akan mengambil keputusan tentang masa depannya di F1 selama jeda musim panas. Tapi, Newey yakin bahwa ia bisa membujuk pembalap Spanyol itu tetap bersama Aston Martin.

“Jelas, Fernando adalah pembalap yang luar biasa,” katanya. “Dia memberikan kontribusi besar bagi tim, baik dalam hal masukan maupun kemampuannya.

“Jadi, bagi kami, tentu saja itu penting. Saya cukup yakin bahwa Fernando menikmati waktunya bersama kami dan bahwa kami akan melanjutkan hubungan kami.”

Menuju peran non-pembalap di Aston Martin?

Perlu dicatat bahwa "melanjutkan hubungan kita" tidak serta merta berarti Alonso akan terus balapan bersama Aston di F1.

Di Austria, Alonso memang membuka kemungkinan untuk terus balapan di luar F1 pada tahun 2027, serta tetap bersama Aston dalam kapasitas lain.

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“Saya belum mengambil keputusan apa pun; saya akan menunggu sampai mungkin liburan musim panas, yaitu bulan Agustus, dan setelah musim panas ada Zandvoort, Monza - saya pikir sekitar waktu itu saya mungkin akan memutuskan apa yang akan saya lakukan tahun depan,” katanya saat itu.

“Saya akan terus balapan karena saya merasa cepat, saya merasa termotivasi, dan saya menyukai apa yang saya lakukan, dan saya tidak akan berhenti sekarang, karena saya tidak merasa tidak kompetitif atau saya tidak merasa tidak menikmati balapan.”

Ia menambahkan: “Apakah saya akan balapan Formula 1 atau tidak, itu cerita yang berbeda.

“Saya perlu menikmati kategori ini; saya perlu menikmati sensasi mengemudikan mesin-mesin bertenaga dan regulasi ini serta hal-hal semacam itu.”

Alonso wins at Le Mans © XPB Images

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“Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan ada banyak pilihan untuk balapan di dunia motorsport.

“Namun saya tetap mencintai Formula 1. Saya juga berkomitmen pada tim ini, jadi meskipun saya tidak balapan, komitmen saya terhadap tim dan proyek ini tetap sama seperti bertahun-tahun yang lalu.

“Kami memulai ini bersama-sama dengan beberapa kesuksesan pada tahun 2023 dan dengan banyak perubahan di perusahaan dan di kampus di Silverstone, sekarang dengan kemitraan dengan Honda, dengan Aramco dengan bahan bakar baru.

“Ada banyak hal yang telah kita bangun bersama.

“Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, tim ini, ada jaminan tertentu bahwa akan sukses, dan akan berjuang untuk kejuaraan dunia.

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“Anda tahu, kita tidak tahu apakah itu akan terjadi tahun depan, tiga tahun lagi, atau delapan tahun lagi.

“Itulah mungkin keterbatasan saya di balik kemudi, tetapi saya ingin memenangkan kejuaraan dunia bersama Aston Martin, dengan atau tanpa mengemudi; komitmen saya tetap sama.”

Secara teori, Alonso dapat beralih ke pengembangan mobil Formula 1 di Aston Martin, sambil tetap memenuhi keinginannya untuk terus berkompetisi melalui program Sportscar merek tersebut.

Aston Martin kembali ke kelas atas Kejuaraan Ketahanan Dunia FIA tahun lalu dengan proyek Valkyrie Hypercar-nya, yang berkompetisi di WEC dan di level tertinggi IMSA di Amerika Utara.

Alonso dua kali memenangkan 24 Hours of Le Mans, bersama Toyota pada tahun 2018 dan 2019.

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