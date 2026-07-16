Para Pembalap yang Dapat Membuka Pasar Pembalap F1 2027

Fase silly season Formula 1 akan segera tiba seiring dengan meningkatnya rumor tentang masa depan beberapa pembalap.

Bulan-bulan musim panas - dan khususnya jeda Agustus mendatang - terkenal sebagai periode penting di mana para pembalap mempertimbangkan pilihan mereka dan menimbang langkah selanjutnya, sementara tim-tim berupaya mengamankan susunan pembalap mereka untuk musim berikutnya.

Dengan lebih dari setengah pembalap di grid yang kontraknya akan berakhir tahun depan, 2027 bisa menjadi tahun perubahan besar di pasar pembalap F1.

Berikut adalah pemain utama yang memegang kunci pasar pembalap 2027…

Max Verstappen

Verstappen holds the key to the 2027 driver market © XPB Images

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Masa depan Max Verstappen saat ini menjadi topik pembicaraan terbesar di paddock F1. Di tengah musim yang sulit bagi Red Bull, masa depan Verstappen kembali menjadi sorotan karena ia semakin frustrasi dengan mobil terbaik keempat yang mereka miliki.

Verstappen secara resmi terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir tahun 2028, tetapi kesepakatannya dipahami mencakup klausul performa yang dapat memungkinkannya bergabung dengan rival paling cepat musim depan. Dengan Red Bull yang terus kesulitan, Verstappen berada di jalur yang tepat untuk mengaktifkan klausul tersebut.

Spekulasi seputar masa depan Verstappen meningkat setelah muncul kabar bahwa tim juara dunia empat kali itu berbicara dengan McLaren tentang opsi kepindahannya di masa depan. Meskipun pembicaraan semacam itu biasa terjadi di F1 karena manajemen pembalap dan tim terus menilai pasar, hal ini telah memicu rumor yang semakin menguat. Bos Mercedes, Toto Wolff, tampaknya telah menutup pintu untuk kepindahan Verstappen, tetapi kepindahan ke Silver Arrows tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan.

Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah apa yang ingin dilakukan Verstappen selanjutnya? Selain tidak mampu bersaing untuk meraih kemenangan saat ini, Verstappen juga bukan penggemar regulasi mesin saat ini dan telah berulang kali mengancam untuk meninggalkan F1 sama sekali, meskipun sikapnya agak mereda dalam beberapa minggu terakhir.

Pada tahap ini, segalanya masih terbuka bagi Verstappen. Ia bisa meninggalkan F1, mengambil cuti, bergabung dengan tim rival, atau tetap bersama Red Bull.

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Satu hal yang pasti, apa pun keputusan yang diambil pembalap 28 tahun itu akan berdampak besar pada pembalap lain di grid. Dalam sekejap, Verstappen bisa mengguncang paddock F1 dan membuat Red Bull kesulitan mencari pengganti, atau secara efektif mematikan pasar pembalap sama sekali.

Fernando Alonso

Alonso faces a big decision about his F1 future © XPB Images

Seperti Verstappen, Fernando Alonso memiliki keputusan besar yang harus diambil mengenai masa depannya di F1. Pembalap Spanyol yang akan segera berusia 45 tahun ini berada di tahun terakhir kontraknya dengan Aston Martin dan belum memutuskan apakah akan melanjutkan balapan tahun depan.

Alonso menaruh harapannya pada perubahan regulasi dan pengaruh desainer legendaris Adrian Newey untuk membawanya kembali ke puncak F1, tetapi Aston Martin telah mengalami musim yang buruk dan telah ter relegated ke tim papan bawah sejauh ini pada tahun 2026.

Masa depan juara dunia dua kali Alonso masih belum pasti, dan tanpa solusi cepat yang terlihat untuk Aston Martin, ia menghadapi kemungkinan nyata bahwa karier F1-nya yang gemilang akan berakhir dengan sangat mengecewakan dan tidak memuaskan.

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Alonso membuka kemungkinan untuk tetap berada di F1 bersama Aston Martin pada tahun 2027, dan tim yang berbasis di Silverstone berharap upgrade yang akan datang dapat meyakinkannya untuk bertahan, meski pembalap Spanyol itu menegaskan bahwa masa depannya tidak bergantung pada kesuksesan tim tersebut.

Mengenai jangka waktu, Alonso secara konsisten menyatakan bahwa ia berharap untuk membuat keputusan tentang masa depannya di F1 setelah jeda musim panas bulan Agustus, yang akan ia gunakan untuk menimbang apakah akan memperpanjang kariernya yang terpanjang dalam sejarah, atau mengakhirinya untuk selamanya.

Jika Alonso pensiun, Aston Martin akan memiliki kursi kosong untuk diisi di samping Lance Stroll, yang dapat memicu efek domino. Tim tersebut jelas ingin Alonso melanjutkan dan tidak berencana untuk terlibat dalam pasar pembalap jika tidak perlu.

Carlos Sainz

It has been a miserable season for Williams

Pembalap lain yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim adalah Carlos Sainz, yang menjalani musim yang benar-benar buruk bersama Williams.

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Sainz bergabung dengan Williams dari Ferrari pada tahun 2025 dan menikmati musim debut yang luar biasa bersama tim biru tersebut dengan dua podium dan membantu Williams mengamankan posisi kelima yang luar biasa di klasemen konstruktor.

Williams diharapkan untuk terus maju pada tahun 2026, tetapi mereka memulai tahun ini dengan buruk karena mobil yang terlalu berat dan performanya jauh di bawah standar. Skuat Grove berusaha mengejar ketertinggalan sejak absen pada tes pertama di Barcelona, dan sejauh ini belum menunjukkan tanda kemajuan yang signifikan.

Alih-alih membaik, Sainz justru khawatir Williams mengalami kemunduran. Kekhawatiran dan frustrasi seperti itu datang pada waktu yang sangat tidak tepat, mengingat kontrak Sainz akan berakhir di akhir musim.

Kepala tim Williams, James Vowles, bertekad untuk mempertahankan Sainz dan rekan setimnya, Alex Albon (yang juga akan habis kontraknya), tetapi mengakui bahwa mungkin baru pada tahun 2028 mereka dapat menyediakan mobil yang mampu memenangkan balapan untuk keduanya.

Sainz mempertimbangkan apakah masa depannya tetap bersama Williams - atau di tempat lain - selama liburan musim panas yang penting bagi pembalap Spanyol berusia 31 tahun itu pada bulan Agustus.

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Pemenang Grand Prix empat kali ini akan menjadi incaran bagi beberapa tim papan tengah yang kemungkinan besar tertarik dengan jasanya, meskipun tidak banyak pilihan yang dapat memberikan Sainz jalan cepat kembali ke barisan depan. Hal ini mungkin akan membuat Sainz tetap bertahan, kecuali jika muncul peluang mengejutkan di salah satu dari empat tim teratas.

Rumor yang menghubungkan Sainz dengan kepindahan ke Audi - salah satu pilihannya untuk tahun 2025 - semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, proyek pabrikan Jerman ini masih dalam tahap awal menurut pengakuan mereka sendiri, dengan Audi tidak menargetkan perebutan gelar F1 hingga tahun 2030. Langkah seperti itu akan dilihat oleh banyak orang sebagai langkah mundur.

Esteban Ocon

Ocon is facing the exit door at Haas

Tidak diragukan lagi, Esteban Ocon berada di bawah tekanan untuk mempertahankan kursinya di Haas F1 untuk tahun 2027.

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Ocon bergabung dengan Haas musim lalu, tetapi waktunya di tim Amerika tersebut jauh dari harapan, dengan pemenang grand prix tersebut secara konsisten dikalahkan oleh rekan setimnya yang jauh lebih muda, Ollie Bearman.

Memang, mobil Haas saat ini bukanlah mobil yang secara rutin meraih poin, namun ada pertemuan yang sangat besar antara performa Bearman, yang memiliki 18 poin, dan Ocon yang hanya memiliki tiga poin.

Bearman memanfaatkan awal yang gemilang dari Haas untuk mencetak banyak poin di awal musim, sebelum tim tersebut mengalami penurunan daya saing.

Haas tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan mengenai susunan pembalapnya untuk tahun 2027, dan kemungkinan akan tetap membuka opsi di tengah kemungkinan perkembangan dramatis di masa mendatang.

Kecuali terjadi perubahan drastis dalam performa, posisi Ocon di Haas dapat dianggap terancam karena pembalap Prancis itu menghadapi prospek untuk hengkang. Nama-nama seperti Yuki Tsunoda, Ryo Hirakawa, Jack Doohan, pemenang gelar Formula 2 2025 Leonardo Fornaroli, dan pembalap junior Ferrari Rafael Camara adalah alternatif potensial untuk Haas.

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