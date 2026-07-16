Red Bull akan Lepas Sayap Belakang Maracena di GP Belgia

Red Bull mengambil tindakan setelah kegagalan sayap belakang yang menyebabkan Max Verstappen mengalami kecelakaan baru-baru ini.

Verstappen has crashed out twice due to rear wing failures
Verstappen has crashed out twice due to rear wing failures

Dua kecelakaan berkecepatan tinggi yang dialami Max Verstappen telah mendorong Red Bull untuk kembali memakai desain sayap belakang konvensional untuk Grand Prix Belgia.

Verstappen tergelincir gravel trap di tikungan Stowe saat berada di posisi ketiga menjelang akhir Grand Prix Inggris setelah mengalami masalah pada sayap belakangnya. Insiden ini terjadi seminggu setelah kegagalan lain yang membuatnya menabrak saat kualifikasi Grand Prix Austria.

Red Bull kemudian mengambil keputusan untuk mencopot sayap belakang berputar yang disebut 'Macarena' di Belgia, seperti yang dikonfirmasi oleh kepala tim Laurent Mekies kepada BBC Sport.

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Keputusan ini diambil setelah evaluasi yang dilakukan setelah Grand Prix Inggris mengungkap masalah pada desain sayap belakang Red Bull. Tes ini dilakukan selama hari pengambilan gambar di Silverstone pekan lalu.

Inovasi Red Bull ini terinspirasi dari desain yang menarik perhatian yang awalnya diperkenalkan oleh Ferrari.

Saat Straight Mode diaktifkan, flap atas sayap belakang berputar lebih dari 180 derajat untuk mengurangi drag dan memberikan peningkatan kecepatan di lintasan lurus.

Namun, sementara Ferrari tidak mengalami insiden besar akibat solusi tersebut, Red Bull justru mengalami masalah pada dua akhir pekan berturut-turut.

Hal ini mendorong badan pengatur F1, FIA, untuk mengadakan diskusi dengan Red Bull dan Ferrari mengenai desain tersebut dengan alasan keselamatan.

Verstappen's Red Bull will be investigated for a fault
Verstappen's Red Bull will be investigated for a fault
© XPB Images

Setelah insidennya di Silverstone, Verstappen menggambarkan mobil Red Bull sebagai “sangat berbahaya”.

“Pada titik itu sangat berbahaya, karena Anda benar-benar bisa melukai diri sendiri, dua kali! Saya beruntung di Austria, saya beruntung di sini, tetapi itulah mengapa Anda benar-benar muak dengan hal itu,” katanya kepada Sky Sports F1.

Mekies menegaskan Red Bull akan melakukan segala upaya untuk memperbaiki masalah tersebut.

“Dia [Verstappen] berhak merasa tidak senang,” kata Mekies. “Saya tidak ragu bahwa, sebagai tim, kami akan melakukan apa yang diperlukan agar hal itu tidak terjadi lagi, meskipun kami gagal melakukannya hari ini.

“Sangat tidak menyenangkan bagi pembalap untuk dikecewakan oleh mobil di tikungan kecepatan tinggi dalam dua balapan berturut-turut.”

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull akan Lepas Sayap Belakang Maracena di GP Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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