Williams Akui Paket Upgrade Silverstone Tidak Memenuhi Ekspektasi

Williams tidak melihat hasil yang diharapkan dari paket peningkatan performa Formula 1 mereka di Silverstone.

Vowles at Silverstone
Vowles at Silverstone
© XPB Images

Team Principal Williams, James Vowles, mengaku bahwa upgrade tim di Grand Prix Inggris "sama sekali tidak" memberikan efek yang dibutuhkan.

Williams belum menemukan terobosan yang dibutuhkan musim ini. Setelah menjadi satu-satunya tim yang absen dari sesi latihan pramusim di Barcelona, ​​tim mengalami keterlambatan yang begitu besar sehingga baru pada Miami - putaran keempat musim ini - mereka memperkenalkan paket 'putaran pertama'.

Dihantui oleh masalah bobot mobil, tersingkir di Q1 semakin sering terjadi, dengan tim tersebut kini tanpa poin dalam tiga Grand Prix terakhir, dan hanya sekali menempatkan kedua mobil di zona poin dalam satu ajang yang sama.

Sainz at Silverstone
Sainz at Silverstone
© XPB Images

Dalam upaya menghentikan penurunan performa, Williams mempercepat upgrade sayap depan dalam waktu dua minggu, dan membawanya ke Silverstone alih-alih Spa-Francorchamps, tetapi Vowles mengakui bahwa ini belum mencapai level yang dibutuhkan.

"Di Silverstone, kami bekerja keras, siang dan malam untuk meningkatkan performa mobil," jelasnya di 'The Vowles Verdict'.

"Saya pikir sebagian itu membantu, tetapi jauh dari level yang kami butuhkan atau bahkan seharusnya kami lakukan. Bagi saya, saat ini, itu hanya menciptakan kemauan dan keinginan untuk bekerja keras karena saya menduga ada lebih banyak performa yang dapat kami buka sebagai hasilnya.

"Tetapi saat ini, pekerjaan yang sedang berlangsung adalah selama tujuh hingga 14 hari ke depan, menggali apa yang kami pahami dan ketahui serta melakukan perubahan sesuai kebutuhan untuk Grand Prix mendatang."

Albon at Silverstone
Albon at Silverstone
© XPB Images

Vowles sering dipuji karena pandai berbicara dan mampu memberikan sudut pandang positif pada berita negatif, sesuatu yang semakin dibutuhkan mengingat hanya kesulitan Aston Martin yang menyelamatkan Williams dari rasa malu di tengah musim yang tak sesuai ekspektasi.

Williams saat ini berada di posisi kedelapan, dengan 11 poin - total 47 poin lebih sedikit daripada pada waktu yang sama musim lalu.

Menambah ketidakpastian situasi Williams, Vowles menambahkan: "Kita mempertimbangkan semua yang kita ketahui berdasarkan data dan fakta, tetapi sebaliknya menciptakan banyak hal yang tidak diketahui, yang jumlahnya cukup banyak dan sedikit lebih banyak muncul dari Silverstone daripada sebelumnya."

Tags:

F1
2026
Great Britain
Williams
Williams Akui Paket Upgrade Silverstone Tidak Memenuhi Ekspektasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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