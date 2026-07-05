Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone, putaran 9 dari 22.

The top three at Silverstone
The top three at Silverstone
© XPB Images
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George Russell memperkecil selisih poin menjadi 25 poin dari Kimi Antonelli dalam Grand Prix Inggris yang dramatis.

Russell finis kedua di Silverstone setelah mengalami ban bocor, yang memaksanya melakukan pit stop kedua.

Namun, setelah rekan setimnya dan pemimpin klasemen Kejuaraan, Kimi Antonelli, mengalami masalah ban dan keluar dari zona poin, Russell mampu pulih dan finis di posisi kedua.

Lewis Hamilton finis di posisi ketiga, tetapi menghadapi investigasi pasca-balapan setelah Lando Norris melaporkan bahwa juara dunia tujuh kali itu menyalip pembalap lain di bawah bendera kuning. Penalti lima detik akan membuatnya kehilangan poin sepenuhnya.

Charles Leclerc naik beberapa posisi dengan kemenangan pertamanya musim ini.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Inggris

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team5179
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2154
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1147
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1108
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team097
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team082
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing073
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing052
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team042
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team039
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team020
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team018
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team06
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
18Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team01
19Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team0 
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team0 
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

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Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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