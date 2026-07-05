Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone

George Russell memperkecil selisih poin menjadi 25 poin dari Kimi Antonelli dalam Grand Prix Inggris yang dramatis.

Russell finis kedua di Silverstone setelah mengalami ban bocor, yang memaksanya melakukan pit stop kedua.

Namun, setelah rekan setimnya dan pemimpin klasemen Kejuaraan, Kimi Antonelli, mengalami masalah ban dan keluar dari zona poin, Russell mampu pulih dan finis di posisi kedua.

Lewis Hamilton finis di posisi ketiga, tetapi menghadapi investigasi pasca-balapan setelah Lando Norris melaporkan bahwa juara dunia tujuh kali itu menyalip pembalap lain di bawah bendera kuning. Penalti lima detik akan membuatnya kehilangan poin sepenuhnya.

Charles Leclerc naik beberapa posisi dengan kemenangan pertamanya musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT