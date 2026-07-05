Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone, putaran 9 dari 22.
George Russell memperkecil selisih poin menjadi 25 poin dari Kimi Antonelli dalam Grand Prix Inggris yang dramatis.
Russell finis kedua di Silverstone setelah mengalami ban bocor, yang memaksanya melakukan pit stop kedua.
Namun, setelah rekan setimnya dan pemimpin klasemen Kejuaraan, Kimi Antonelli, mengalami masalah ban dan keluar dari zona poin, Russell mampu pulih dan finis di posisi kedua.
Lewis Hamilton finis di posisi ketiga, tetapi menghadapi investigasi pasca-balapan setelah Lando Norris melaporkan bahwa juara dunia tujuh kali itu menyalip pembalap lain di bawah bendera kuning. Penalti lima detik akan membuatnya kehilangan poin sepenuhnya.
Charles Leclerc naik beberapa posisi dengan kemenangan pertamanya musim ini.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Inggris
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|179
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|154
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|147
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|108
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|97
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|82
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|73
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|52
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|42
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|39
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|20
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|6
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|3
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0