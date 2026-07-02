Norris Sambut Verstappen di Tengah Rumor Kepindahan ke McLaren

Lando Norris akan menyambut baik tantangan bertarung melawan Max Verstappen dengan mobil yang setara.

Norris and Verstappen in Miami
Norris and Verstappen in Miami
© XPB Images
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Lando Norris menyatakan keinginannya untuk melihat Max Verstappen menjadi rekan setimnya di McLaren, meskipun ia masih ragu bagaimana langkah tersebut dapat terwujud.

Juara dunia empat kali, Verstappen, makin santer dikaitkan dengan kepindahan ke McLaren, setelah pembalap Belanda itu memulai pertemuan rahasia di Austria untuk menjajaki kemungkinan pindah dari Red Bull.

Sudah diketahui secara luas bahwa ada klausul kinerja dalam kontrak Verstappen saat ini, yang memungkinkannya untuk meninggalkan Red Bull.

CEO McLaren Racing, Zak Brown, membantah berada di pasar pembalap atau bahwa perpindahan mungkin akan terjadi, tetapi berhati-hati dalam pemilihan kata-katanya, baik sengaja maupun tidak, untuk tidak sepenuhnya menutup kemungkinan tersebut, menyisakan sedikit celah harapan.

Namun, karena Norris dan rekan setimnya Oscar Piastri terikat kontrak hingga akhir musim 2027 dan 2028, masing-masing, langkah seperti itu tidak akan mudah.

Piastri could swap seats with Verstappen
Piastri could swap seats with Verstappen

"Selalu ada rumor," kata Norris kepada BBC. "Selalu ada hal-hal yang belum pasti. Tapi saya tahu bahwa nama kami berdua sudah tercatat di McLaren untuk waktu yang lebih lama. Jadi selalu lucu melihat hal-hal muncul ketika Anda mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi."

Ia menambahkan: "Saya menerima siapa pun sebagai rekan satu tim," katanya. "Tentu saja, Max, bersama Lewis [Hamilton] dan Fernando [Alonso] - juara dunia, menurut saya - dia bersama beberapa yang terbaik.

"Anda selalu ingin mencoba dan membuktikan diri melawan yang terbaik. Dan cara terbaik untuk membuktikan diri melawan yang terbaik adalah dengan menjadikan mereka sebagai rekan satu tim Anda. Jadi saya sangat terbuka untuk siapa pun menjadi rekan satu tim saya, jujur ​​saja.

Norris would also welcome other drivers to McLaren, including Hamilton
Norris would also welcome other drivers to McLaren, including Hamilton

"Saya akan sangat senang jika Max menjadi rekan satu tim saya. Saya akan sangat senang jika Lewis menjadi rekan satu tim saya. Saya akan sangat senang jika Fernando menjadi rekan satu tim saya. 

"Tapi saya juga menyukai Oscar sebagai rekan satu tim. Anda tahu, dia benar-benar pembalap yang luar biasa. Saya memiliki rekan satu tim yang sangat kuat yang mendorong saya."

Mengenai Verstappen, yang telah terbiasa menjadi pemimpin di Red Bull, Norris mengatakan McLaren akan menjadi "suasana yang berbeda baginya".

"Filosofi dan mentalitas jelas berbeda antara Red Bull dan kami," katanya. "Dan ada hal-hal tertentu yang tidak akan bisa dia lakukan di McLaren yang menurutnya bisa dia lakukan di Red Bull."

Norris Sambut Verstappen di Tengah Rumor Kepindahan ke McLaren
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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