Red Bull Dilaporkan Menawarkan Kontrak Baru untuk Max Verstappen

Red Bull menawarkan perpanjangan kontrak bernilai besar kepada Max Verstappen yang akan mengikatnya hingga akhir musim Formula 1 2029, seperti dilaporkan media Jerman BILD.

Masa depan juara dunia empat kali ini telah menjadi bahan diskusi sejak awal musim 2026, di tengah ketidakpuasannya terhadap regulasi saat ini.

Max Verstappen terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir musim 2028, meskipun rumor sabbatical terus beredar seiring berjalannya tahun.

Verstappen celebrates his P2 finish on the podium

Diketahui juga bahwa kontrak Verstappen saat ini memiliki klausul performa yang menyatakan bahwa ia bebas untuk pergi pada akhir tahun 2026 jika ia tidak berada di dua posisi teratas klasemen pada jeda musim panas.

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Meskipun finis kedua di Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu, pembalap Red Bull itu memasuki jeda musim panas di posisi keenam klasemen, tertinggal 100 poin lebih dari Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes.

Dilaporkan publikasi Jerman BILD, klausul performa dalam kontrak Verstappen telah otomatis aktif, dan ia memiliki waktu hingga Oktober untuk membuat keputusan akhir tentang masa depannya.

Tapi, laporan yang sama juga melaporkan Red Bull telah mengajukan kontrak baru kepada Verstappen dan manajemennya yang membuatnya tetap bertahan sampai akhir musim 2029.

Yang terpenting, kesepakatan tersebut juga akan menghapus klausul kinerja dari kontraknya.

Untuk itu, Red Bull harus menawarkan paket gaji yang signifikan kepada Verstappen, dan kesepakatan tersebut dikabarkan telah dipertimbangkan oleh kubu pembalap Belanda itu selama beberapa minggu terakhir.

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Laporan BILD ini muncul di tengah spekulasi intens mengenai potensi kepindahan Verstappen ke McLaren tahun depan.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP © XPB Images

Manajer Verstappen, Raymond Vermeulen, baru-baru ini mengatakan kepada OE24 Austria bahwa pembalapnya berniat untuk menyelesaikan kontraknya saat ini dengan Red Bull.

“Banyak yang menulis tentang hal itu,” kata Vermeulen. “Namun kenyataannya, Max ingin menyelesaikan masa baktinya di Red Bull. Dia memiliki kontrak hingga 2028 dan ingin memenuhinya.

“Fakta bahwa klausul ini ada tidak berarti kami akan mengaktifkannya. Kami juga bisa saja mengaktifkannya dalam beberapa tahun terakhir, dan kami belum melakukannya.”

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Verstappen tidak berminat untuk menanggapi rumor McLaren ketika ditanya tentang hal itu di Grand Prix Belgia.

Di tengah rumor keluarnya Verstappen dari Red Bull, nama pembalap Haas, Ollie Bearman, dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke tim Milton Keynes tersebut.

Bearman mengatakan kepada media di Spa: "Sangat menyenangkan mendengar hal-hal seperti itu, dengan tim seperti Red Bull yang sangat sukses, dan dikaitkan dengan mereka dengan cara apa pun, bahkan jika itu hanya rumor, sangat menyenangkan."