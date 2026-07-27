Russell Menjelaskan Start Buruknya di Grand Prix Hugaria

George Russell kembali meratapi nasib buruknya setelah mobil Mercedes miliknya mengalami masalah anti-stall di awal Grand Prix Hungaria.

Russell memulai balapan dari posisi enam setelah kualifikasi yang sulit, tetapi langsung kehilangan banyak posisi saat Mercedes W17-nya melaju dengan lambat di garis start.

Pembalap Inggris berusia 28 tahun itu kemudian bangkit untuk finis ketujuh, tetapi kehilangan lebih banyak poin dari rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli,

Russell battled back to seventh in Budapest

Setelah balapan, Russell hanya bisa menyesali nasib buruknya saat berbicara dengan pers.

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“Saya sedang menginjak pedal gas dan menahan putaran mesin, lalu tiba-tiba sebelum lampu padam, mesin mulai berputar tak menentu,” jelas Russell kepada wartawan setelah balapan di Budapest.

“Saya bereaksi dengan pedal gas, tetapi tidak ada respons. Jadi, mesin tidak bereaksi terhadap pedal gas.”

Saat ditanya apakah ia pernah mengalami masalah ini sebelumnya, Russell menjawab: "Tidak. Jelas ini mesin yang benar-benar baru. Saya rasa ini sesuatu yang pernah kami lihat di pramusim pada beberapa titik. Tapi saya tidak tahu."

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, sangat frustrasi dengan kesialan terbaru Russell, dan mengakui bahwa Silver Arrows mengecewakan pembalapnya.

"Masalah lain yang menimpa George," kata Wolff. "Sepertinya dia hanya memberikan sekitar 10% gas dan seluruh mesin berputar maksimal."

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"Dia melepaskan pedal gas dan mobilnya tersendat, jadi saya benar-benar tidak senang dengan terlalu banyak kesalahan yang terjadi. Jadi itulah alasannya.

"Lalu dia mengemudi dengan sangat baik. Dia melewati lalu lintas dengan mudah, dan kemudian saya pikir dia berhasil mendapatkan poin maksimal yang bisa dia dapatkan."

Wolff says Mercedes must do better © XPB Images

Russell menyatakan bahwa ia sudah melewati tahap "kekecewaan" dengan bagaimana musim 2026-nya berjalan.

“Saya sudah melewati titik kekecewaan sekarang, karena jika saya terus kecewa dengan semua yang terjadi, saya akan kecewa setiap hari,” katanya.

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"Jadi, intinya, saya harus tetap positif. Ada masalah teknis lain yang benar-benar merusak balapan, tetapi kecepatan dan hal-hal positifnya, kecepatannya sangat kuat.

Tim mengatakan kecepatannya sekuat tim lain di luar sana, yang mana saya belum pernah berada di level itu selama dua atau tiga balapan terakhir. Jadi, saya akan mengambil hal-hal positif di sana, tetapi ya, sungguh luar biasa daftar hal-hal yang terjadi musim ini."