Russell Menjelaskan Start Buruknya di Grand Prix Hugaria

Kemalangan George Russell berlanjut dengan start buruk di Grand Prix Hungaria.

Russell was once again struck by misfortune
Russell was once again struck by misfortune

George Russell kembali meratapi nasib buruknya setelah mobil Mercedes miliknya mengalami masalah anti-stall di awal Grand Prix Hungaria.

Russell memulai balapan dari posisi enam setelah kualifikasi yang sulit, tetapi langsung kehilangan banyak posisi saat Mercedes W17-nya melaju dengan lambat di garis start.

Pembalap Inggris berusia 28 tahun itu kemudian bangkit untuk finis ketujuh, tetapi kehilangan lebih banyak poin dari rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli,

Russell battled back to seventh in Budapest
Russell battled back to seventh in Budapest

Setelah balapan, Russell hanya bisa menyesali nasib buruknya saat berbicara dengan pers.

“Saya sedang menginjak pedal gas dan menahan putaran mesin, lalu tiba-tiba sebelum lampu padam, mesin mulai berputar tak menentu,” jelas Russell kepada wartawan setelah balapan di Budapest.

“Saya bereaksi dengan pedal gas, tetapi tidak ada respons. Jadi, mesin tidak bereaksi terhadap pedal gas.”

Saat ditanya apakah ia pernah mengalami masalah ini sebelumnya, Russell menjawab: "Tidak. Jelas ini mesin yang benar-benar baru. Saya rasa ini sesuatu yang pernah kami lihat di pramusim pada beberapa titik. Tapi saya tidak tahu."

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, sangat frustrasi dengan kesialan terbaru Russell, dan mengakui bahwa Silver Arrows mengecewakan pembalapnya.

"Masalah lain yang menimpa George," kata Wolff. "Sepertinya dia hanya memberikan sekitar 10% gas dan seluruh mesin berputar maksimal."

"Dia melepaskan pedal gas dan mobilnya tersendat, jadi saya benar-benar tidak senang dengan terlalu banyak kesalahan yang terjadi. Jadi itulah alasannya.

"Lalu dia mengemudi dengan sangat baik. Dia melewati lalu lintas dengan mudah, dan kemudian saya pikir dia berhasil mendapatkan poin maksimal yang bisa dia dapatkan."

Wolff says Mercedes must do better
Wolff says Mercedes must do better
© XPB Images

Russell menyatakan bahwa ia sudah melewati tahap "kekecewaan" dengan bagaimana musim 2026-nya berjalan.

“Saya sudah melewati titik kekecewaan sekarang, karena jika saya terus kecewa dengan semua yang terjadi, saya akan kecewa setiap hari,” katanya.

"Jadi, intinya, saya harus tetap positif. Ada masalah teknis lain yang benar-benar merusak balapan, tetapi kecepatan dan hal-hal positifnya, kecepatannya sangat kuat.

Tim mengatakan kecepatannya sekuat tim lain di luar sana, yang mana saya belum pernah berada di level itu selama dua atau tiga balapan terakhir. Jadi, saya akan mengambil hal-hal positif di sana, tetapi ya, sungguh luar biasa daftar hal-hal yang terjadi musim ini."

Tags:

F1
Mercedes
George Russell
Russell Menjelaskan Start Buruknya di Grand Prix Hugaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Mercedes Senang Hamilton Terlibat dalam Pertarungan Gelar 2026
Hamilton is 45 points behind Antonelli
F1 News
Mercedes Siapkan Perbaikan untuk Masalah Software Power Unit Russell
Mercedes hopes it has fixed the issue that hampered Russell at Spa
F1 News
Mercedes Ungkap Masalah Mesin dengan Semua Mobilnya di GP Belgia
Mercedes engines suffered an unknown glitch out of Turn 1
F1 News
Pengakuan Mengkhawatirkan Mercedes soal Masalah yang Dialami Russell
Russell has had a big top speed deficit at Silverstone and Spa
F1 News
Mercedes Akui Masalah Mobil Sebabkan Kecelakaan Lap 1 Russell
Wolff absolved Russell after his Spa retirement
F1 News
Russell Mengecam Masalah Mercedes setelah Tersingkir di GP Belgia
Russell at Spa

Latest News

F1 News
Norris Frustrasi McLren Tidak Memberinya Undercut atas Piastri
4m ago
Norris celebrates in Hungary
F1 News
Wolff Mengkritik Engineer "Teletubbies" Soal Blue Flag di Hungaria
18m ago
Toto Wolff, Mercedes F1 Team
F1 News
Honda Jalankan Mesin F1 Baru Mereka pada Sesi Shooting di Hungaria
54m ago
Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary
F1 News
Verstappen Mengaku Terkejut dengan Podiumnya di Hungaria
2h ago
Verstappen was unsure how he had finished second in Hungary
F1 News
Russell Menjelaskan Start Buruknya di Grand Prix Hugaria
3h ago
Russell was once again struck by misfortune

More News

F1 News
Hamilton Menerima Penalti Keempat dari Tiga Balapan di Hungaria
23h ago
Hamilton picked up another penalty in Hungary
F1 News
Rival Melihat Titik Lemah dari Kebangkitan Aston Martin
26/07/26
Alonso at Hungary
F1 News
Hamilton Mengutuk Kemalangannya setelah Terkena Penalti Grid di Hungaria
26/07/26
Hamilton was 'extremely frustrated' after Hungary qualifying
F1 News
Sirkuit Sepang Kembali Gelar F1, Tapi Bukan Grand Prix Malaysia
26/07/26
F1 will return to Malaysia in October
F1 News
Tertangkap Ngebut saat Bendera Kuning, Antonelli Dihukum Penalti Grid
26/07/26
Antonelli faced an investigation after qualifying