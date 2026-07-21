Pengakuan Mengkhawatirkan Mercedes soal Masalah yang Dialami Russell

Mercedes masih memiliki tanda tanya mengenai masalah besar yang menghambat George Russell.

Russell has had a big top speed deficit at Silverstone and Spa
Russell has had a big top speed deficit at Silverstone and Spa

Mercedes masih sulit memahami masalah penyebaran energi yang membingungkan yang terus menghantui George Russell.

Russell dibuat tidak berdaya dengan kurangnya deployment tenaga di lintasan lurus dibandingkan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, di sirkuit yang sensitif terhadap tenaga.

Masalah ini semakin parah di Grand Prix Inggris di Silverstone dan selama Grand Prix Belgia akhir pekan lalu di Spa-Francorchamps, di mana Russell tertinggal 0,508 detik dari Antonelli yang meraih pole position di kualifikasi.

Russell in Spa
Russell in Spa
© XPB Images

Mercedes

Russell kembali terpukul telak dalam perebutan gelar juara setelah terlempar ke area kerikil di lap pertama akibat kontak dengan mantan rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton, di Spa.

DNF ini, ditambah dengan kemenangan keenam Antonelli dalam 10 balapan, membuat Russell kini tertinggal 50 poin dari rekan setimnya.

Tapi yang lebih mengkhawatirkan bagi pembalap Inggris 28 tahun itu adalah soal deployment tenaga membingungkan yang secara serius mempengaruhi performanya, khususnya dalam hal top-speed dibandingkan Antonelli.

"Kami mengalami beberapa masalah dengan deployment tenaga pada mobil George yang benar-benar perlu kami pahami dan atasi hingga tuntas menjelang balapan berikutnya," kata Deputy Technical Director Mercedes, Simone Resta, setelah Spa. 

"Semua itu dimulai di Silverstone, di mana kami mulai melihat beberapa perbedaan deployment tenaga antara kedua mobil kami.

“Kami telah melakukan banyak analisis, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa salah satu kontributor utama terkait dengan perbedaan gaya mengemudi antara kedua mobil. George telah mempelajari hal itu cukup banyak dan mampu mengubahnya serta beradaptasi menjelang Spa, tetapi tetap saja, kami masih melihat beberapa perbedaan dalam pengaturan antara kedua mobil ini.

“Kami bekerja dengan peraturan baru, kami baru berada di balapan ke-10 dengan peraturan ini, dan kami masih berjuang untuk memahami setiap kontributornya.

“Kami bukan satu-satunya yang berada dalam kondisi ini karena kami dapat melihat bahwa banyak tim masih belajar dan beradaptasi dengan peraturan baru ini, jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk benar-benar mencari tahu apa alasan utama perbedaan ini dan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Hungaria.”

Former team-mates Russell and Hamilton tangled on lap one
Former team-mates Russell and Hamilton tangled on lap one

Resta juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah deployment tenaga yang diungkapkan oleh Team Principal Toto Wolff yang memengaruhi semua mobil bertenaga Mercedes pada lap pembuka balapan hari Minggu.

"Pada dasarnya kami mengalami masalah perangkat lunak pada kedua mobil kami, yang pada dasarnya berarti kami mencapai batas pengumpulan tenaga di Tikungan 1," jelas Resta.

"Pada dasarnya, kami mengalami masalah tekanan turbo pada kedua mobil dari Tikungan 1 hingga Tikungan 5. Ini memengaruhi George dan Kimi dan kami melihat keduanya kehilangan posisi setelah start yang bagus."

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F1
George Russell
Mercedes
Pengakuan Mengkhawatirkan Mercedes soal Masalah yang Dialami Russell
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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