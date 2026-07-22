McLaren Jabarkan Paket Upgrade yang Dibawa ke Grand Prix Hungaria

McLaren telah merinci paket peningkatan performa untuk F1 Grand Prix Hungaria.

McLaren will be boosted by upgrades in Hungary
McLaren will be boosted by upgrades in Hungary

McLaren akan menutup paruh pertama musim 2026 dengan membawa serangkaian upgrade di F1 GP Hungaria akhir pekan ini.

Ini adalah musim pertahanan gelar yang sulit bagi McLaren, saat mereka berada di posisi tiga klasemen konstruktor dan tertinggal 163 poin dari Mercedes setelah 10 balapan pertama.

Namun McLaren berharap serangkaian upgrade akan membantu memperkecil jarak di Hungaroring, di mana mereka finis 1-2 untuk dua musim terakhir.

McLaren finished fifth and seventh at Spa
McLaren finished fifth and seventh at Spa

MCL40 akan dilengkapi dengan lantai baru dan komponen aero baru lainnya yang akan diuji pada tiga akhir pekan di Hungaroring.

Budapest juga akan menandai kembalinya sayap belakang eksperimental McLaren yang seharusnya diuji di Austria namun batal. Namun, tim mengatakan bahwa komponen tersebut "tidak dijadwalkan untuk diperkenalkan sepenuhnya" di Hungaria atau Grand Prix Belanda berikutnya.

Selain itu, McLaren juga mengkonfirmasi bahwa juara bertahan Formula 2, Leonardo Fornaroli, akan melakukan penampilan keduanya di FP1 musim ini. Ia akan menggantikan Oscar Piastri untuk sesi latihan pembuka pada hari Jumat.

“Menuju Hungaria, kami menantikan tantangan yang sangat berbeda di Hungaroring dan balapan terakhir sebelum jeda musim panas,” kata Senior Racing Director McLaren, Randy Singh.

“Ini adalah sirkuit yang menuntut paket downforce tinggi dan menghargai kepercayaan diri saat pengereman, masuk tikungan yang kuat, dan traksi yang baik, sementara kombinasi suhu panas, tikungan yang tak kenal ampun, dan lintasan lurus yang terbatas menjadikan manajemen ban sebagai faktor kunci.

McLaren has dominated at the Hungaroring in recent years
McLaren has dominated at the Hungaroring in recent years

“Seperti biasa di musim ini, kami juga akan fokus untuk memaksimalkan penggunaan unit daya kami di sepanjang putaran dan memahami bagaimana karakteristik menyalip yang telah direvisi memengaruhi strategi.

“Kami juga akan menerima paket peningkatan akhir pekan ini, dan dalam musim yang sangat kompetitif ini, setiap pengembangan sangat penting, jadi akan sangat bagus untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kinerja komponen-komponen tersebut selama Sesi Latihan Bebas.

“Tujuan kami adalah untuk memaksimalkan semua yang kami miliki, membawa momentum positif hingga jeda kompetisi, dan menempatkan diri kami pada posisi terkuat untuk paruh kedua kejuaraan.”

Tags:

F1
McLaren
Lando Norris
Oscar Piastri
McLaren Jabarkan Paket Upgrade yang Dibawa ke Grand Prix Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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