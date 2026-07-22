Red Bull Ungkap Solusi dari Sayap Belakang Macarena yang Bermasalah

Red Bull akan memiliki solusi untuk sayap belakang Macarena yang bermasalah di Grand Prix Hungaria.

Red Bull ran an older-spec rear wing in Belgium
Red Bull ran an older-spec rear wing in Belgium

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengungkap solusi untuk sayap belakang Macarena, yang akan kembali digunakan di Grand Prix Hungaria.

Tim yang berbasis di Milton Keynes itu menanggalkan sayap belakang Macarena mereka - yang awalnya dipelopori oleh Ferrari - setelah kecelakaan kecepatan tinggi beruntun yang dialami Max Verstappen di Grand Prix Austria dan Inggris.

Setelah insiden kedua di Silverstone, Verstappen menyebut sayap belakang pada mobil RB22 Red Bull "sangat berbahaya".

Verstappen crashed in front of the Landostand
Verstappen crashed in front of the Landostand
© XPB Images

Red Bull kemudian kembali menggunakan desain sayap belakang yang lebih konvensional dan spesifikasi lama untuk Grand Prix Belgia akhir pekan lalu.

"Itu masalah mekanis, dan itu dua hal yang berbeda," jelas Mekies tentang sayap belakang Red Bull Macarena yang bermasalah pada hari Minggu di Spa-Francorchamps. "Jadi, dua masalah mekanis yang berbeda. Kami akan memperbaikinya untuk Budapest."

Selama akhir pekan di Belgia, Direktur Teknis Red Bull, Pierre Wache, mengatakan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh mekanisme pada desain sayap.

“Ini adalah masalah mekanis yang kami temukan setelah kecelakaan di Silverstone,” kata Wache. “Kami memperbaikinya. Kami mencoba membuktikan bahwa kami benar-benar siap sebelum memasangnya di mobil, dan seharusnya sudah siap untuk Budapest.”

Wache menegaskan bahwa badan pengatur F1, FIA, puas dengan standar desain Red Bull.

“Kami telah membuktikannya kepada mereka, apa yang telah kami lakukan,” tambah pria Prancis itu. “Saya pikir sekarang kami harus lebih berhati-hati. Kami tidak ingin mengambil risiko apa pun, dan kami ingin 100% yakin.”

Verstappen finished third at Spa
Verstappen finished third at Spa

Verstappen ditanya tentang sayap belakang pengganti Red Bull setelah kembali ke podium F1 dengan finis di posisi ketiga di Spa.

“Maksud Anda sayap belakang yang lama? Performanya bagus. Saya bisa menjaga mobil tetap di jalan, yang menurut saya adalah hal terpenting,” candanya.

“Kami sedikit lebih kompetitif, dan keseimbangannya sedikit lebih baik. Tapi kami lebih kesulitan dengan ban Hard, sesederhana itu.”

Mengenai peluang Red Bull di Budapest akhir pekan ini, Verstappen memilih untuk berhati-hati.

“Tentu saja menyenangkan untuk tidak terlalu kekurangan bahan bakar di Hungaria, tetapi saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk karena, pada akhirnya, ada banyak tikungan dan Anda membutuhkan performa menikung yang baik dari mobil, yang membuat mustahil untuk mengetahui seberapa baik performa kami nantinya,” katanya.

Tags:

F1
Red Bull
Max Verstappen
Red Bull Ungkap Solusi dari Sayap Belakang Macarena yang Bermasalah
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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