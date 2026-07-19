Seberapa Krusial Slipstream Hadjar Terhadap Kualifikasi Verstappen?

Max Verstappen memuji rekan setimnya di Red Bull, Isack Hadjar, karena telah membantunya dalam sesi kualifikasi Grand Prix Belgia.

Dengan Hadjar memulai dari posisi paling belakang grid karena penalti akibat penggantian mesin, misi pembalap Prancis itu di Q3 hanyalah memberikan slipstream kepada Verstappen di bagian flat-out menuju chicane terakhir.

Verstappen memang gagal mengalahkan Andrea Kimi Antonelli untuk pole position, tetapi berhasil mengamankan tempat di baris depan grid untuk balapan di Spa-Francorchamps.

Tanpa bantuan slipstream dari Hadjar, juara dunia empat kali itu memperkirakan ia akan finis di posisi keenam dalam kualifikasi.

Verstappen ended up three tenths behind Antonelli

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“Itu jelas membantu saya, kalau tidak, saya tidak akan berdiri di sini. Kalau tidak, saya rasa saya akan berada di posisi keenam, atau semacamnya,” jelas Verstappen.

“Jadi, saya berterima kasih kepada Isack hari ini, karena tahu bahwa dia harus memulai dari belakang grid, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan memberi saya bantuan di sektor terakhir, dan itulah mengapa kami berdiri di sini. Jadi terima kasih kepadanya untuk itu.”

Verstappen terlihat sangat dekat dengan bagian belakang Red Bull milik Hadjar saat keluar dari Blanchimont, tetapi pembalap Belanda itu menegaskan bahwa rekan setimnya menilai situasi dengan sempurna.

“Saya melaju kencang, saya pasti akan mendorongnya,” candanya. “Dia melakukannya dengan luar biasa. Awalnya saya berpikir, ‘ya ampun, terlalu dekat,’ tetapi ternyata, semuanya berjalan baik hingga tikungan terakhir. Memang dekat, tetapi saya percaya padanya.”

Verstappen mengungkapkan bahwa strategi ini sudah dibahas oleh Red Bull sebelum kualifikasi.

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“Maksud saya, kami membicarakannya, dan saya pikir itu cukup mudah disepakati. Jadi kami tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

“Tentu saja, Anda selalu mencoba untuk membuatnya lebih baik dari putaran pertama ke putaran kedua dan saya pikir Isack melakukannya dengan sangat baik. Dan mengapa melakukannya di lintasan lurus itu, saya pikir Anda memiliki lebih sedikit SM (Straight Mode), jadi ada sedikit lebih banyak drag.

“Itulah mengapa saya kira itu mungkin sedikit lebih membantu. Saya pikir itu sangat seimbang. Di FP3, saya, karena alasan apa pun, mendapat dua kali slipstream, sektor satu dan tiga, dan keduanya cukup seimbang.”

Red Bull employed Hadjar to give Verstappen a powerful slipstream

Hadjar, yang akan memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-21 di grid, mengakui bahwa itu "sangat sulit" untuk dilakukan.

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“Yang sulit adalah menebak apa yang akan diberikan mesin, karena begitu Anda berhenti di Tikungan 14, tenaga dan mesin sedikit bingung karena Anda berhenti tanpa alasan dan perangkat lunaknya juga bingung,” katanya.

“Jadi percobaan pertama saya di Q3, saya menggunakan tenaga yang terlalu besar, jadi saya menjauh darinya. Percobaan kedua, saya tidak memiliki cukup tenaga sehingga mungkin dia mengejar saya dan saya bisa menariknya sepanjang balapan. Itu sangat sulit untuk dinilai.”

Meskipun hasil kualifikasinya bagus, Verstappen tidak berharap bisa bersaing memperebutkan kemenangan di Belgia.

“Sulit di awal, kurasa, ditambah, jujur ​​saja, aku hanya ingin balapan sendiri,” tambahnya. “Maksudku, selisihnya bahkan di kualifikasi dengan bantuan slipstream yang besar masih lebih dari tiga persepuluh detik. Jadi aku tidak berharap bisa bersaing dengan mereka besok.

“Kurasa ini lebih tentang aku melihat ke kaca spion dan melawan mereka, atau bahkan mencoba melawan mereka, tetapi terutama hanya mencoba balapan sendiri dan melihat di mana kita berakhir.”

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