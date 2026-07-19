F1 GP Belgia 2026: Starting Grid Lengkap dengan Empat Penalti Grid

Empat penalti untuk perubahan mesin membuat starting grid untuk F1 GP Belgia 2026 hari ini akan berbeda dari hasil kualifikasi.

Lando Norris menjadi yang tercepat ketiga di Q3, tetapi juara dunia bertahan itu akan start dari posisi ke-13 karena mendapat penalti 10 posisi setelah McLaren mengganti baterai keempatnya musim ini.

Meskipun mendapat penalti 10 posisi karena penggantian komponen mesin, Lance Stroll sebenarnya akan start dari posisi ke-20. Itu karena rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, mendapat penalti yang lebih besar, yaitu 20 posisi, sementara Isack Hadjar mendapat penalti 30 posisi.

Alonso has taken on new power unit elements

Hadjar akan start dari posisi ke-21, dengan Alonso bergabung di barisan belakang di posisi ke-22 - dengan asumsi keduanya tidak memilih untuk melakukan perubahan lebih lanjut dan langsung start dari pit lane.

Read Also

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Di barisan depan, Andrea Kimi Antonelli start dari pole untuk keenam kalinya musim ini setelah mempertahankan rekor kualifikasi tak terkalahkan Mercedes di tahun 2026.

Pemimpin klasemen F1 itu akan ditemani di barisan depan oleh Max Verstappen dari Red Bull, sementara rekan setim Antonelli di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar, George Russell, start dari posisi ketiga di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

Antonelli celebrates his sixth pole of 2026

Berikut ini adalah starting grid lengkap untuk F1 GP Belgia 2026.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Starting Grid Lengkap Pos Pembalap NAT Tim 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 7 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 8 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 11 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 12 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 13 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 14 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 15 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 16 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 18 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 19 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 20 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 21 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 22 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team

Article continues below ADVERTISEMENT