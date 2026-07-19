F1 GP Belgia 2026: Starting Grid Lengkap dengan Empat Penalti Grid

Starting grid lengkap untuk F1 GP Belgia 2026 setelah penyesuaian karena penalti di Spa-Francorchamps.

Antonelli and Verstappen share the front row in Belgium
Antonelli and Verstappen share the front row in Belgium

Empat penalti untuk perubahan mesin membuat starting grid untuk F1 GP Belgia 2026 hari ini akan berbeda dari hasil kualifikasi.

Lando Norris menjadi yang tercepat ketiga di Q3, tetapi juara dunia bertahan itu akan start dari posisi ke-13 karena mendapat penalti 10 posisi setelah McLaren mengganti baterai keempatnya musim ini.

Meskipun mendapat penalti 10 posisi karena penggantian komponen mesin, Lance Stroll sebenarnya akan start dari posisi ke-20. Itu karena rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, mendapat penalti yang lebih besar, yaitu 20 posisi, sementara Isack Hadjar mendapat penalti 30 posisi.

Alonso has taken on new power unit elements
Alonso has taken on new power unit elements

Hadjar akan start dari posisi ke-21, dengan Alonso bergabung di barisan belakang di posisi ke-22 - dengan asumsi keduanya tidak memilih untuk melakukan perubahan lebih lanjut dan langsung start dari pit lane.

Di barisan depan, Andrea Kimi Antonelli start dari pole untuk keenam kalinya musim ini setelah mempertahankan rekor kualifikasi tak terkalahkan Mercedes di tahun 2026.

Pemimpin klasemen F1 itu akan ditemani di barisan depan oleh Max Verstappen dari Red Bull,  sementara rekan setim Antonelli di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar, George Russell, start dari posisi ketiga di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

Antonelli celebrates his sixth pole of 2026
Antonelli celebrates his sixth pole of 2026

Berikut ini adalah starting grid lengkap untuk F1 GP Belgia 2026.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Starting Grid Lengkap

Pos PembalapNATTim
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
7Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
8Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
13Lando Norris GBRMcLaren Mastercard F1 Team
14Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
19Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
20Lance Stroll CANAston Martin Aramco F1 Team
21Isack Hadjar FRAOracle Red Bull Racing
22Fernando Alonso ESPAston Martin Aramco F1 Team

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F1
F1 GP Belgia 2026: Starting Grid Lengkap dengan Empat Penalti Grid
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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