F1 GP Belgia 2026: Starting Grid Lengkap dengan Empat Penalti Grid
Starting grid lengkap untuk F1 GP Belgia 2026 setelah penyesuaian karena penalti di Spa-Francorchamps.
Empat penalti untuk perubahan mesin membuat starting grid untuk F1 GP Belgia 2026 hari ini akan berbeda dari hasil kualifikasi.
Lando Norris menjadi yang tercepat ketiga di Q3, tetapi juara dunia bertahan itu akan start dari posisi ke-13 karena mendapat penalti 10 posisi setelah McLaren mengganti baterai keempatnya musim ini.
Meskipun mendapat penalti 10 posisi karena penggantian komponen mesin, Lance Stroll sebenarnya akan start dari posisi ke-20. Itu karena rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, mendapat penalti yang lebih besar, yaitu 20 posisi, sementara Isack Hadjar mendapat penalti 30 posisi.
Hadjar akan start dari posisi ke-21, dengan Alonso bergabung di barisan belakang di posisi ke-22 - dengan asumsi keduanya tidak memilih untuk melakukan perubahan lebih lanjut dan langsung start dari pit lane.
Di barisan depan, Andrea Kimi Antonelli start dari pole untuk keenam kalinya musim ini setelah mempertahankan rekor kualifikasi tak terkalahkan Mercedes di tahun 2026.
Pemimpin klasemen F1 itu akan ditemani di barisan depan oleh Max Verstappen dari Red Bull, sementara rekan setim Antonelli di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar, George Russell, start dari posisi ketiga di depan pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.
Berikut ini adalah starting grid lengkap untuk F1 GP Belgia 2026.
F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Starting Grid Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|7
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|13
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|14
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|18
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|19
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|21
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|22
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team