F1 GP Belgia 2026: Antonelli Lanjutkan Dominasi Kualifikasi Mercedes

Andrea Kimi Antonelli mengalahkan Max Verstappen dari Red Bull untuk meraih pole di F1 GP Belgia saat Mercedes melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka di kualifikasi musim 2026.

Antonelli mengamankan pole dengan laptime 1 menit 44,361 detik yang luar biasa pada putaran terakhirnya di Q3, unggul 0,317 detik dari Verstappen, yang mengancam sapu bersih kualifikasi Mercedes dengan perbaikan di akhir.

Namun Antonelli, yang juga memimpin dua dari tiga sesi latihan di Spa-Francorchamps, merebut kembali pole position dari Verstappen yang mendapatkan bantuan slipstream dari rekan setimnya di Red Bull, Isack Hadjar.

Antonelli has been in a league of his own at Spa

Ini adalah selisih pole terbesar di musim 2026 sejauh ini, dan merupakan pole keenam tahun ini bagi Antonelli, yang menuju Grand Prix hari Minggu dengan harapan menambah keunggulan 25 poinnya atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, yang akan start dari posisi ketiga.

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Lando Norris berada di urutan ketiga tercepat dan terpaut 0,440 detik dari Antonelli, tetapi juara dunia bertahan itu akan start dari posisi ke-13 setelah menjalani penalti grid 10 posisi karena McLaren memasang baterai keempat di MCL40-nya.

Itu adalah kualifikasi yang mengecewakan bagi Ferrari karena Charles Leclerc dan Lewis Hamilton finis lebih dari setengah detik di belakang waktu tercepat, masing-masing di posisi kelima dan keenam, meskipun kedua pembalap akan naik satu posisi di grid berkat penalti Norris.

Oscar Piastri dari McLaren finis di posisi ketujuh setelah menyebabkan bendera merah karena melebar di lap pertamanya di Q3 dan melemparkan kerikil ke jalur balap.

Arvid Lindblad memanfaatkan peningkatan performa yang signifikan untuk Racing Bulls untuk meraih posisi kedelapan yang mengesankan, unggul jauh dari Gabriel Bortoleto dari Audi.

Hadjar tidak mencatatkan waktu dan mengorbankan sesi kualifikasinya untuk memberi Verstappen kesempatan untuk menarik mobilnya, tetapi pembalap Red Bull itu akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah mengganti unit dayanya.

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Lindblad impressed in qualifying

Liam Lawson, yang tidak mendapat keuntungan dari peningkatan performa Racing Bulls di Spa, gagal menembus Q3 di posisi ke-11.

Pierre Gasly berada di posisi ke-12 tercepat, di depan rekan setimnya di Alpine, Franco Colapinto, dan Nico Hulkenberg dari Audi, sementara Carlos Sainz mengungguli pembalap Haas, Ollie Bearman, untuk meraih posisi ke-15 dengan Williams-nya.

Alex Albon gagal bergabung dengan rekan setimnya di Williams di Q2 karena hanya mampu berada di posisi ke-17, di depan Esteban Ocon, yang sekali lagi dikalahkan oleh rekan setimnya di Haas, Bearman, dalam kualifikasi.

Valtteri Bottas mengungguli Sergio Perez saat Cadillac finis di posisi ke-19 dan ke-20, lebih dari dua detik di depan Aston Martin yang dikendarai Fernando Alonso dan Lance Stroll.

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Alonso dan Stroll sama-sama mendapat penalti grid karena melebihi alokasi unit daya mereka, tetapi pasangan Aston Martin justru akan naik satu posisi di grid untuk balapan hari Minggu karena Hadjar secara otomatis ditempatkan di posisi paling belakang.