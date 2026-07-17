Hulkenberg Sindir Sainz saat Rumor Audi Kembali Merebak

Nico Hulkenberg menawarkan posisi pembalap cadangan Audi musim depan kepada Carlos Sainz, sekaligus menepis rumor-rumor konyol terbaru seputar silly season Formula 1.

Dengan lebih dari separuh kursi di grid tersedia untuk tahun 2027, kesibukan terjadi di pasar pembalap F1 saat tim dan pembalap mempertimbangkan langkah selanjutnya. Salah satunya adalah Sainz, yang kontraknya di Williams akan habis pada akhir tahun, dan pembalap Spanyol itu dirumorkan akan pergi dari Grove setelah awal musim 2026 yang mengecewakan.

Sainz telah dikaitkan dengan Audi, yang pernah ia tolak untuk bergabung dengan Williams saat ia kehilangan kursinya di Ferrari kepada Lewis Hamilton. Tapi dengan Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto memiliki kontrak "multi-tahun" di Audi, tampaknya tidak ada tempat di pabrikan Jerman itu untuk Sainz.

Hulkenberg has no plans to give up his Audi seat

Menanggapi rumor terbaru, Hulkenberg yang berusia 38 tahun mengusulkan solusi potensial untuk Sainz, meskipun ia ragu solusi itu akan menarik bagi pemenang empat kali grand prix tersebut.

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“Itu hanya, Anda tahu, kebisingan khas F1 musim panas,” kata Hulkenberg kepada media menjelang Grand Prix Belgia di Spa.

“Saya pikir, atau saya tahu sebenarnya, tim sangat senang dengan Gabi [Bortoleto] dan saya. Kami baru saja memulai. Ini tahun pertama bagi kami sebagai sebuah tim. Selain itu, Anda tahu, kontrak sangat jelas.

“Ya, saya membaca beberapa rumor yang berkaitan dengan Carlos… Kursi pembalap cadangan tersedia, tetapi saya ragu dia akan tertarik dengan itu.

“Jadi, ya, tidak ada tanda tanya tentang itu dari pihak saya.”

Sainz is out of contract at the end of the year

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Sainz menegaskan bahwa ia "tidak akan benar-benar" mempertimbangkan di mana masa depannya di F1 berada hingga jeda musim panas bulan Agustus.

Ketika ditanya menjelang Grand Prix Inggris apakah ia sedang mengincar kursi di tim saingan untuk tahun depan, Sainz menegaskan: "Tidak juga. Serius, saya tidak. Saya tidak karena saya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Williams saat ini.

“Selama beberapa balapan berikutnya dan jumlah sesi simulator yang kami lakukan, jumlah pertemuan yang diadakan dalam beberapa bulan terakhir.

“Saya juga telah mengatakan kepada tim saya untuk membiarkan saya sendirian sampai liburan musim panas, hanya untuk mencoba membantu Williams dan memperbaiki situasi sebanyak mungkin.

“Dan kemudian di liburan musim panas, ini jelas merupakan waktu untuk memikirkannya, melihat opsi yang ada.”

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