Williams Siapkan Pengembangan "Sepenuhnya Baru" untuk Mobil 2026

Team Principal Williams F1, James Vowles, telah menguraikan rencana pengembangan "hampir sepenuhnya baru" untuk penantang 2026 mereka, FW48.

Skuat yang berbasis di Grove menjalani musim 2026 yang mengecewakan sejauh ini, yang dimulai dengan absen pada tes shakedown di Barcelona karena penundaan operasional.

Buruknya performa FW48 yang kelebihan bobot membuat Williams hanya mencetak 11 poin dari sembilan putaran awal, menempatkannya hanya di bawah Audi, Aston Martin, dan Cadillac di klasemen F1.

Alex Albon, Williams Racing, 2026 Austrian GP © XPB Images

Itu terjadi meski tim memfokuskan pengembangan ke proyek 2026 mereka tahun lalu, saat Williams menikmati musim terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir.

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Tim tersebut mengalami kesulitan di Grand Prix Austria baru-baru ini, meskipun Vowles mengatakan hal ini disebabkan oleh kurangnya peningkatan performa.

Berbicara kepada Sky Sports Germany, Vowles mengatakan peningkatan performa akan segera hadir untuk Grand Prix Inggris akhir pekan ini.

Ia juga mengatakan pembaruan pengurangan bobot akan dilakukan di Grand Prix Belanda pada akhir Agustus.

Semua peningkatan ini akan mewakili “mobil yang hampir sepenuhnya baru” yang akan hadir pada akhir September di Baku.

“Saya rasa itu salah satu alasan utama mengapa Anda melihat kami sedikit mundur,” aku Vowles.

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“Mengenai rencana peningkatan kami, kami memiliki apa yang saya sebut peningkatan ukuran sedang untuk Silverstone.

“Kemudian akan ada bagian-bagian kecil di Spa dan Budapest. Dan kemudian beberapa elemen yang lebih besar, termasuk pengurangan bobot, untuk Zandvoort.

“Jadi, bagi kami, ini hampir akan menjadi mobil yang benar-benar baru untuk Baku.”

It's been a tough season for Williams

Alex Albon mencatat di Austria bahwa peningkatan yang akan dilakukan Williams untuk Grand Prix Inggris tidak akan secara dramatis mengubah posisinya di papan tengah F1.

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Tim saat ini berada di posisi kedelapan dalam klasemen konstruktor, dengan selisih 10 poin dari Haas dan 56 poin dari pemimpin klasemen tengah, Alpine.

Carlos Sainz mencetak hasil terbaik tim musim ini di Monaco dengan finis di posisi kedelapan, sementara Miami tetap menjadi satu-satunya finis dengan poin ganda sejauh ini.