Red Bull Menemui Masalah Setiap Kali Berada di Trek dengan RB22

Red Bull telah melalui paruh pertama musim Formula 1 2026 yang sulit.

Verstappen and Red Bull are yet to win in 2026
Verstappen and Red Bull are yet to win in 2026
© XPB Images

Direktur Teknis Red Bull, Pierre Wache, mengakui besarnya masalah yang dihadapi tim pada pertengahan musim ini.

Red Bull gagal meraih kemenangan dalam 11 balapan pertama musim Formula 1 untuk kali pertama sejak 2015 - tahun sebelum Max Verstappen mencatatkan kemenangan debutnya bersama tim tersebut di Spanyol.

Setelah mendominasi sejak 2022, Red Bull dilampaui oleh McLaren musim lalu, dengan tim yang berbasis di Woking itu mengamankan gelar konstruktor dan pembalap bersama Lando Norris. 

Red Bull memberikan perlawanan sampai akhir dengan Verstappen hanya terpaut 2 poin dari Lando Norris, tetapi persaingan sengit dari musim lalu membawa dampak jangka panjang bagi kedua tim.

"Kami bertarung hingga akhir, dan seperti tim lainnya, McLaren, menurut saya kami berdua sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan pencapaian kami tahun lalu," ujar Wache.

Verstappen was on the podium in Hungary, but still not on the top step
Verstappen was on the podium in Hungary, but still not on the top step

Saat berbicara di Hungaria, Wache menambahkan: "Para pesaing lain telah mengalami banyak peningkatan sejak balapan di Monako. Dengan mobil baru ini, masalah yang berbeda muncul setiap kali kita turun ke trek, begitu mobil menyentuh aspal. Kami berusaha memaksimalkan potensinya, namun kami tidak memiliki rasa percaya diri."

Red Bull memasuki jeda musim panas setelah Verstappen finis di posisi kedua di Hungaria, kalah dari Norris. Sebagai tim, mereka tertinggal lebih dari 200 poin di belakang Mercedes dalam klasemen konstruktor, terjebak di posisi 'tak bertuan' yang jaraknya kian melebar di antara McLaren dan Racing Bulls. 

The RB22 is a work in progress
The RB22 is a work in progress
© XPB Images

Saat ditanya mengenai momentum yang terbangun berkat peningkatan hasil sebelum jeda kompetisi - di mana Verstappen berhasil naik podium dalam tiga dari empat balapan - Wache mengatakan: "Menurut saya, aspek utamanya adalah kami memulai dari posisi tertinggal dan, tentu saja, kami telah menunjukkan kemajuan.

"Menurut saya, tim telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk terus berkembang dan mencapai posisi saat ini. Kami memang belum berada di posisi yang kami harapkan, namun kami berusaha melakukan yang terbaik, mencoba memahami apa yang belum berjalan lancar dan apa yang bisa diperbaiki, lalu melihat di mana posisi kami sebenarnya. Namun, hal yang paling utama adalah kemajuan yang dicapai sebagai sebuah tim itu sangat menarik."

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F1
2026
Red Bull
Red Bull Menemui Masalah Setiap Kali Berada di Trek dengan RB22
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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