Mantan Bintang F1 Academy Menghadapi Ketidakpastian Masa Depan

Mantan pembalap Ferrari Academy sekaligus runner-up F1 Academy tahun lalu, Maya Weug, menghadapi "tahun terberat dalam kariernya" setelah kegagalannya menemukan kursi balap di 2026.

Weug sempat menjadi salah satu pembalap papan atas di F1 Academy dan membalap dengan membawa bendera Ferrari kurang dari 12 bulan yang lalu. Namun kini, pembalap berlatar yang berkarier dengan lisensi Belanda tersebut sedang kesulitan mendapatkan tempat baru.

Saat mencurahkan isi hatinya di media sosial, Weug mengakui: "Saya sebenarnya bingung bagaimana harus menulis ini. Sepanjang musim ini, saya berusaha menunjukkan sisi positifnya kepada kalian, namun kenyataannya, ini adalah tahun terberat dalam karier saya sejauh ini."

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

"Setahun yang lalu, saya sedang berjuang memperebutkan gelar juara, meraih kemenangan, dan naik podium hampir setiap akhir pekan. Saya tidak pernah menyangka bahwa bahkan belum genap setahun kemudian, saya akan berada di posisi seperti ini.

"Ada rencana yang sangat bagus menjelang musim ini. Namun, sesaat sebelum musim dimulai, semuanya berantakan akibat hal-hal di luar kendali saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saat itu, sudah terlambat untuk menyusun rencana baru, dan sangat sulit bagi saya untuk bisa mendapatkan kesempatan balapan jika harus mengusahakannya seorang diri.

"Saya beruntung bisa mengikuti tiga balapan di Belcar, dan saya sangat berterima kasih kepada ART Racing yang telah memberikan kesempatan tersebut.

"Kami berhasil naik podium pada debut saya mengendarai mobil GT. Namun, balapan 24 Jam Zolder yang sebelumnya sudah dijadwalkan kini juga batal terlaksana. Jadi, saat ini saya tidak memiliki jadwal balapan mendatang."

Meskipun tidak lagi menjadi pembalap Ferrari, Weug meluangkan waktu untuk membimbing Alba Larsen - pembalap yang saat ini mewakili Ferrari dan menempati peringkat kesembilan dalam klasemen.

Sementara itu, rivalnya, Dorianne Pin, kini menjadi pembalap pengembang Mercedes F1 dan juga pembalap pengembang Hypercar untuk Peugeot, dan juga memegang posisi serupa untuk Citroen di ajang Formula E.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia juga berkompetisi dalam ajang Le Mans 24 Hours tahun ini dan berlaga di berbagai kategori balap ketahanan lainnya.

Weug won three races in F1 Academy last term © XPB Images

Pemenang musim kedua, Abbi Pulling, saat ini merupakan rookie sekaligus pembalap simulator untuk Nissan di Formula E, dan saat ini sedang menjalani musim keduanya di ajang GB3, di mana ia telah mencatatkan satu kemenangan balapan dan menempati peringkat ketujuh dalam klasemen.

"Saya telah belajar banyak hal dan berkembang pesat secara pribadi tahun ini," tambah Weug. "Namun, saya tidak ingin hanya menonton. Saya ingin membalap. Saya ingin kembali ke lintasan di level tertinggi dan menunjukkan kemampuan saya yang sesungguhnya.

"Itulah yang ingin saya lakukan seumur hidup saya, dan saya berupaya setiap hari agar bisa kembali mengemudikan mobil balap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dunia balap adalah lingkungan yang keras. Saya kira saya berharap hasil-hasil yang telah saya raih selama beberapa tahun terakhir akan memiliki arti tersendiri.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya melewati masa-masa sulit. Orang-orang terdekat selalu mengatakan bahwa saat satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, dan saya memilih untuk memercayai hal itu."