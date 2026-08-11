Honda Ungkap Rahasia dari Mesin Baru Jelang Debut di Zandvoort

General Manager Trackside dan Chief Engineer Honda di lintasan balap, Shintaro Orihara, telah mengungkapkan detail "rahasia" mengenai Power Unit Formula 1 mereka yang telah ditingkatkan, dan akan memulai debut kompetitifnya di Zandvoort, akhir bulan ini.

Kemitraan antara Honda dan Aston Martin menjadi kekecewaan besar sepanjang paruh pertama musim ini, dengan performa sasis maupun Power Unit yang buruk membuat mereka lebih sering bertarung di barisan paling belakang.

Hal ini terjadi setelah masalah getaran - yang memunculkan risiko kerusakan saraf permanen untuk Fernando Alonso dan Lance Stroll - berhasil diatasi.

Namun, tim berhasil menemukan peningkatan performa dari upgrade sasis besar pada Grand Prix Hungaria. Langkah ini menempatkan Aston Martin secara mantap dalam persaingan papan tengah, dengan Stroll dan Alonso masing-masing finis di posisi ke-12 dan ke-13.

Aston Martin hopes to convince Alonso to remain with the team into 2027 © XPB Images

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Setelah menguji Power Unit Honda yang baru usai akhir pekan tersebut, Aston Martin menantikan kemajuan lebih lanjut saat musim balap kembali bergulir di Zandvoort.

Dalam sebuah video di media sosial, Orihara membeberkan rincian mengenai perubahan yang dilakukan menjelang Grand Prix Belanda.

"Kami berfokus meningkatkan performa mesin agar proses pembakaran berlangsung lebih cepat," ujarnya. "Sebenarnya ini agak rahasia, tapi saya bisa mengungkap sedikit.

"Kami mengubah pre-chamber untuk mempercepat pembakaran, serta mengubah bentuk piston demi mendapatkan hasil pembakaran yang optimal. Kami juga memodifikasi sejumlah sistem pelumasan untuk mengurangi gesekan. Jadi, ada cukup banyak hal yang kami lakukan untuk meningkatkan performa mesin."

Honda and Aston Martin have been under the spotlight

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Saat ditanya mengenai angka spesifik dari peningkatan tenaga yang dapat diharapkan oleh tim, Orihara menambahkan: "Saya tidak bisa mengungkapkan angka rincinya, namun kami telah mencapai target internal kami, dan saya yakin dengan hasil kerja tim pabrikan HRC Sakura untuk mesin Spec 2 ini.

"Kami sangat antusias untuk membawa mesin Spec baru ini ke Belanda."

Estimasi peningkatan tenaga mesin Honda berkisar antara 30 hingga 50 bhp.

Aston Martin juga akan menghadirkan sejumlah komponen baru di Zandvoort, dengan peningkatan lebih lanjut yang diharapkan untuk balapan di Monza dan Baku, seiring upaya tim untuk bangkit dari keterpurukan selama beberapa bulan terakhir.