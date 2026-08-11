Honda Ungkap Rahasia dari Mesin Baru Jelang Debut di Zandvoort

Honda akan meluncurkan Power Unit yang telah ditingkatkan bersama Aston Martin di Grand Prix Belanda.

Honda will run its new power unit with Aston Martin in Zandvoort
Honda will run its new power unit with Aston Martin in Zandvoort

General Manager Trackside dan Chief Engineer Honda di lintasan balap, Shintaro Orihara, telah mengungkapkan detail "rahasia" mengenai Power Unit Formula 1 mereka yang telah ditingkatkan, dan akan memulai debut kompetitifnya di Zandvoort, akhir bulan ini.

Kemitraan antara Honda dan Aston Martin menjadi kekecewaan besar sepanjang paruh pertama musim ini, dengan performa sasis maupun Power Unit yang buruk membuat mereka lebih sering bertarung di barisan paling belakang.

Hal ini terjadi setelah masalah getaran - yang memunculkan risiko kerusakan saraf permanen untuk Fernando Alonso dan Lance Stroll - berhasil diatasi.

Namun, tim berhasil menemukan peningkatan performa dari upgrade sasis besar pada Grand Prix Hungaria. Langkah ini menempatkan Aston Martin secara mantap dalam persaingan papan tengah, dengan Stroll dan Alonso masing-masing finis di posisi ke-12 dan ke-13.

Aston Martin hopes to convince Alonso to remain with the team into 2027
Aston Martin hopes to convince Alonso to remain with the team into 2027
© XPB Images

Setelah menguji Power Unit Honda yang baru usai akhir pekan tersebut, Aston Martin menantikan kemajuan lebih lanjut saat musim balap kembali bergulir di Zandvoort.

Dalam sebuah video di media sosial, Orihara membeberkan rincian mengenai perubahan yang dilakukan menjelang Grand Prix Belanda.

"Kami berfokus meningkatkan performa mesin agar proses pembakaran berlangsung lebih cepat," ujarnya. "Sebenarnya ini agak rahasia, tapi saya bisa mengungkap sedikit.

"Kami mengubah pre-chamber untuk mempercepat pembakaran, serta mengubah bentuk piston demi mendapatkan hasil pembakaran yang optimal. Kami juga memodifikasi sejumlah sistem pelumasan untuk mengurangi gesekan. Jadi, ada cukup banyak hal yang kami lakukan untuk meningkatkan performa mesin."

Honda and Aston Martin have been under the spotlight
Honda and Aston Martin have been under the spotlight

Saat ditanya mengenai angka spesifik dari peningkatan tenaga yang dapat diharapkan oleh tim, Orihara menambahkan: "Saya tidak bisa mengungkapkan angka rincinya, namun kami telah mencapai target internal kami, dan saya yakin dengan hasil kerja tim pabrikan HRC Sakura untuk mesin Spec 2 ini.

"Kami sangat antusias untuk membawa mesin Spec baru ini ke Belanda."

Estimasi peningkatan tenaga mesin Honda berkisar antara 30 hingga 50 bhp.

Aston Martin juga akan menghadirkan sejumlah komponen baru di Zandvoort, dengan peningkatan lebih lanjut yang diharapkan untuk balapan di Monza dan Baku, seiring upaya tim untuk bangkit dari keterpurukan selama beberapa bulan terakhir.

Tags:

F1
2026
Aston Martin
Honda Ungkap Rahasia dari Mesin Baru Jelang Debut di Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Alonso Yakin Aston Martin Sudah Bersaing setelah Upgrade B-Spec
Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Hungarian GP
F1 News
Honda Jalankan Mesin F1 Baru Mereka pada Sesi Shooting di Hungaria
Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary
F1 News
Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria
AMR26B in the Hungary pit lane
F1 News
Seberapa Penting Upgrade Hungaria bagi Masa Depan Aston Martin?
Alonso in Spa
F1 News
'Pertanyaan 1 Juta Dollar' saat Aston Martin Mepersiapkan Paket Upgrade Spec-B
Stroll at Spa
F1 Feature
Para Pembalap yang Dapat Membuka Pasar Pembalap F1 2027
Verstappen's F1 future is the subject of huge speculation

Latest News

F1 News
Bos F1 Optimistis Max Verstappen akan Bertahan di Kejuaraan
1m ago
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP
F1 News
Meski Jadi Bos Tim MotoGP, Steiner Terbuka untuk Kembali ke F1
25m ago
Steiner was the former Haas F1 team principal
F1 News
Honda Ungkap Rahasia dari Mesin Baru Jelang Debut di Zandvoort
3h ago
Aston Martin introduced its B-spec car in Hungary
F1 News
Bos F1 Menggoda Kembalinya Grand Prix Jerman ke Kalender
10/08/26
F1 at Hockenheim
F1 News
FIA Konfirmasi Balapan F1 di Sepang Tidak Digelar Malam Hari
06/08/26
F1 returns to Sepang for the first time since 2017 in October

More News

F1 News
Kenapa Masalah Mesin F1 2026 Tidak Bisa Dihindari?
04/08/26
Verstappen at Spa
F1 News
‘Piastri Menikmati Pengalamannya Mengendarai Mobil F1 Lawas
04/08/26
2008 McLaren F1 car
F1 News
Mercedes Siapkan Upgrade Besar untuk setelah Libur Musim Panas
03/08/26
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2026 Hungarian GP
F1 News
Ferrari Menyoroti Fokus Utamanya untuk Sisa Musim F1 2026
03/08/26
Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 Hungarian GP
F1 News
Newey Yakin Alonso akan Bertahan di Aston Martin setelah 2026
03/08/26
Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Belgian GP