Bos F1 Menggoda Kembalinya Grand Prix Jerman ke Kalender

Formula 1 tidak lagi menggelar Grand Prix Jerman sejak 2019, namun hal ini bisa berubah dalam jangka menengah.

F1 at Hockenheim
F1 at Hockenheim
© XPB Images

Presiden dan CEO Formula 1, Stefano Domenicali, mengisyaratkan Grand Prix Jerman bisa kembali ke kalender kejuaraan "dalam jangka menengah".

Meskipun F1 terakhir kali menggelar balapan di Jerman pada musim 2020 yang terdampak Covid melalui Grand Prix Eifel, ajang resmi Grand Prix Jerman terakhir kali diselenggarakan setahun sebelumnya di Hockenheim.

Dalam beberapa tahun terakhir, kejuaraan ini telah bergeser dari pusat tradisionalnya di Eropa dengan menambah jumlah balapan di Amerika Serikat dan Timur Tengah, mengorbankan ruang bagi ajang-ajang bersejarah seperti balapan di Jerman dan Prancis.

Fans at the German Grand Prix
Fans at the German Grand Prix
© XPB Images

Namun, dengan hadirnya tim pabrikan dari merek Jerman, Mercedes dan Audi, minat terhadap Formula 1 kembali meningkat di negara tersebut.

Dalam sebuah pembicaraan dengan para investor Wall Street, Domenicali mengatakan: "Terkait potensi [Grand Prix Jerman], kita tidak boleh lupa bahwa ada Audi yang kini terjun ke dalam bisnis ini. Ada Mercedes-Benz. Kita memiliki mitra-mitra besar yang berbasis di Jerman.

"Menurut saya, Jerman kini ingin kita mempertimbangkan prospek jangka menengah mengenai kemungkinan mereka kembali masuk dalam kalender balap atau - yang bahkan lebih penting - kembali menjadi salah satu pasar terpenting bagi Formula 1, sebagaimana kondisinya pada 20 tahun yang lalu.

"Menurut saya, itulah landasan bagi diskusi ini. Kita sama-sama tahu bahwa dinamika di Jerman tidaklah bergerak paling cepat, namun situasi baru di sana jelas mulai mengarah ke kondisi di mana Jerman berpotensi menjadi pasar yang sangat menarik di masa depan yang akan memberikan dampak positif, baik bagi pihak media maupun pihak promotor. Hal ini memang bukan sesuatu yang akan terjadi dalam jangka pendek, tetapi pasti akan terwujud."

Germany's Nurburgring hosted the Eifel GP in 2020
Germany's Nurburgring hosted the Eifel GP in 2020
© XPB Images

Sirkuit-sirkuit di Eropa terbukti sangat penting bagi kejuaraan ini dalam beberapa tahun terakhir; Silverstone, Mugello, dan Nurburgring adalah beberapa trek yang turun tangan menambah jumlah balapan saat kalender musim 2020 terpengaruh pandemi.

Sirkuit-sirkuit tersebut tampaknya akan kembali membuktikan peran pentingnya musim ini, dengan Imola yang bersiap menjadi tuan rumah balapan penutup musim andai konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menyebabkan pembatalan Grand Prix Qatar dan Abu Dhabi.

Portimao, sirkuit lain yang sempat menjadi tuan rumah pada tahun 2020, juga telah mengajukan diri untuk menggelar balapan di pengujung tahun.

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F1
2026
Germany
Stefano Domenicali
Bos F1 Menggoda Kembalinya Grand Prix Jerman ke Kalender
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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