Bos F1 Tanggapi Rencana FIA untuk Kembali ke Mesin V8

Presiden dan CEO Formula 1, Stefano Domenicali, 1000% mendukung proposal untuk kembali menggunakan mesin V8 pada tahun 2032.

F1 telah menggunakan berbagai konfirmasi mesin sepanjang sejarahnya, dengan mesin V12, V10, dan V8 ditinggalkan saat kejuaraan beralih ke elektrifikasi pada tahun 2014 dengan diperkenalkannya mesin V6 turbo-hybrid.

Untuk musim ini, Motor Generator Unit - Heat [MGU-H] dihilangkan, tetapi output listrik ditingkatkan, mencapai rasio daya 50:50 terhadap mesin pembakaran internal [ICE].

Tapi, para pembalap dan fans telah mengungkapkan ketidaksukaanya dengan perubahan Power Unit 2026, dan kembali mengungkapkan kerinduan mereka dengan lengkingan mesin V8 yang populer.

Muncul harapan akan kembalinya mesin tersebut ketika presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengatakan kepada media: “Pada tahun 2031, FIA akan memiliki wewenang untuk melakukannya, tanpa pemungutan suara dari PUM [produsen unit daya]. Itulah peraturannya.”

Domanicali and Ben Sulayem talk on the Abu Dhabi grid

Belum ada pernyataan resmi dari F1 mengenai topik ini, meskipun bos Mercedes, Toto Wolff, telah mengisyaratkan rencana untuk "mesin super" 1200bhp, yang tetap mempertahankan elemen kelistrikan yang signifikan.

Kini, Domenicali telah menawarkan dukungannya, dengan mengatakan kepada L'Équipe: “1.000%, saya selalu mengatakan demikian.”

“Saya sepenuhnya mendukung visi presiden FIA. Dengan bahan bakar berkelanjutan, mobil yang lebih ringan, dan mesin V8, kita menemukan kembali esensi murni dari motorsport. Itulah yang selalu saya sukai.”

Meskipun belum dinyatakan apakah elemen elektrik akan tetap ada, ada kemungkinan sistem KERS, yang berfungsi sebagai perangkat push-to-pass antara tahun 2009-2013, akan kembali.

Meskipun telah mereda sejak penyesuaian diperkenalkan menjelang Grand Prix Miami, beberapa pembalap tetap vokal dalam kritik mereka terhadap unit daya saat ini, dengan superclipping yang membuat kecepatan turun di area yang biasanya menggunakan gas penuh, dan lift-and-coast diperlukan bahkan pada beberapa lap kualifikasi untuk memulihkan energi.

F1 last used V8 engines in 2013 © XPB Images

Meskipun mendukung kembalinya mesin V8, Domenicali berhati-hati untuk tidak mengkritik produk yang ada saat ini.

“Beberapa orang – saya tambahkan, sangat sedikit orang – mengeluh tentang regulasi,” tambahnya.

“Saya hanya menyatakan sebuah fakta. Kita tidak boleh lupa bahwa perubahan ini diperlukan; jika tidak, para produsen tidak akan lagi memasok mesin ke tim. Itu adalah keinginan mereka. Itu adalah fakta.

“Dan karena kami tidak ingin sepenuhnya beralih ke listrik, sebuah kompromi ditemukan untuk menarik produsen baru.”