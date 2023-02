F1 Tidak akan Membungkam Siapapun, Minta Klarifikasi FIA

Pembaruan Kode Olahraga Internasional yang dilakukan FIA untuk mencegah pembalap membuat "pernyataan pribadi, agama, dan politik" tanpa persetujuan tertulis telah menimbulkan kontroversi dengan para pembalap F1 sepakat menolak aturan baru tersebut.

Orang-orang seperti Valtteri Bottas dan Max Verstappen juga mengkritik keputusan tersebut. Sementara pembalap Williams Alex Albon menyatakan keprihatinannya bahwa FIA "mencoba untuk pergi" dari kampanye 'We Race As One' yang digalakan F1.

Explained: New rules for F1 2023 season Video of Explained: New rules for F1 2023 season

FIA dItuduh telah menargetkan Lewis Hamilton dengan larangan kebebasan berbicara. Pembalap Mercedes itu, bersama dengan Sebastian Vettel yang baru saja pensiun, cukup vokal dalam menyoroti isu-isu seperti keragaman, inklusivitas, dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam wawancara dengan The Guardian, Domenicali menegaskan olahraga tersebut akan mendukung pembalap yang ingin mengungkapkan pandangannya.

"F1 tidak akan pernah membungkam pun," katanya. “Semua orang ingin berbicara sehingga memiliki platform untuk mengatakan apa yang mereka inginkan dengan cara yang benar semakin baik.

“Kita memiliki peluang besar karena posisi olahraga kita yang semakin global, multikultural dan multivalued.

“Kita berbicara tentang 20 pembalap, 10 tim dan banyak sponsor, mereka memiliki ide yang berbeda, pandangan yang berbeda. Saya tidak bisa mengatakan seseorang benar, seseorang salah tetapi benar, jika perlu, memberi mereka platform untuk mendiskusikan pendapat mereka secara terbuka.

"Kami tidak akan mengubah pendekatan itu sebagai olahraga. Itu harus menjadi garis olahraga kami, untuk memberi setiap orang kesempatan untuk berbicara dengan cara yang benar, tidak dengan nada agresif atau menyinggung tetapi dengan rasa hormat."

Komentar Domenicali kontras dengan posisi presiden FIA Mohammed Ben Sulayem, yang mendapat kecaman sejak awal tahun di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua pihak.

Namun, Domenicali yakin FIA pada akhirnya memiliki nilai yang sama dengan F1 dan menganggap badan pengatur akan bergerak untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

“Kita berbicara tentang regulasi dan regulatornya adalah FIA,” ujarnya. “Saya yakin FIA akan mengklarifikasi apa yang telah dinyatakan, dalam hal menghormati tempat-tempat tertentu di mana Anda tidak bisa melakukannya.

“Saya yakin FIA akan memiliki pandangan yang sama dengan F1, tetapi mereka adalah bagian dari federasi Olimpiade sehingga ada protokol yang harus mereka patuhi.”

Domenicali menegaskan F1 akan terus melakukan diskusi rutin dengan para pebalap terkait masalah tersebut.

“Kami terus memantau situasinya,” tambahnya. “Kami terus memberi informasi kepada para pembalap, kami bertemu dengan Grand Prix Drivers Association untuk membahasnya.

“Bagaimana kita bisa membiarkan pembalap terbuka sebagai manusia dalam olahraga kita. Atlet bisa sangat emosional dan bersemangat tentang beberapa hal dan mereka perlu mendiskusikannya secara konstruktif dengan orang yang mereka percayai.

“Saya berdiskusi dengan para pebalap tentang hal ini tahun lalu. Tentang bagaimana F1 bisa menjadi platform, untuk menyoroti hal-hal tertentu yang kami yakini benar untuk dibicarakan.

“F1 harus membantu para pembalap jika mereka ingin membahas topik tertentu. Penting untuk memiliki dialog yang sangat konstruktif. Jika ini tidak terjadi, hal itu dapat menimbulkan kebingungan atau masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi.”